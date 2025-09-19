全作品、写真家 佐々木 豊による撮影 珠玉の旅客機作品でつづる2026年『エアライン（イカロスカレンダー2026）』発売
インプレスグループで航空・鉄道分野などのメディア事業を手掛けるイカロス出版株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山手章弘）は、写真家 佐々木 豊 氏が全撮影を手がける2026年旅客機カレンダー『エアライン』（イカロスカレンダー2026）を、2025年9月19日に発売いたしました。
■国内唯一の民間航空専門誌、月刊エアライン公式カレンダー
日本で唯一の民間航空専門誌である「月刊エアライン」を手がけるイカロス出版では、編集部公式のカレンダーとして今年も写真家 佐々木 豊 氏の作品による最新作「エアライン（イカロス カレンダー2026）」をお届けいたします。
月刊エアライン本誌での作品露出のほか、CP+におけるSONYセミナーでの登壇など写真業界で注目度を高めている佐々木氏。2025年は全国5都市を巡回する写真展でも話題を集めました。硬質な作風、それでいて滑らかな光を被写体に投影する唯一無二の作風をカレンダーで表現します。
全作品をSONY αシステムで切り取った旅客機の美しい質感、瞬間のダイナミズム。佐々木 豊 作品の真髄を詰め込んだ2026年カレンダーを、ぜひご堪能ください。
■本カレンダーは以下のような方におすすめです
- 旅客機が好きな方
- 旅客機の撮影が好きな方
- アートとしての写真に興味のある方
- カメラが好きな方
■紙面イメージ
日本各地のエアポートで撮影された美しい作品で綴るカレンダーです。
ひと月につき1作品を掲載。北は新千歳、南は沖縄・下地島まで四季折々の写真で綴ります。
さらに2027年カレンダーも収録。写真は大迫力のボーイング747-400ERF。
■掲載内容
1月：ANA 新千歳空港／ボーイング777-300
2月：FDA 富山空港／エンブラエル175
3月：JAL 羽田空港／エアバスA350-900
4月：Peach 成田空港／エアバスA320neo
5月」ANA 伊丹空港／ボーイング787-10
6月：JAL 宮古島／ボーイング737-800
7月：JAL 伊丹空港／ボーイング787-8
8月：キャセイパシフィック航空 下地島空港／ボーイング777-300
9月：JAL 伊丹空港／ボーイング787-8
10月：ANA 伊丹空港／ボーイング787-9
11月：タイ国際航空 関西空港／ボーイング777-300ER
12月：JAL 伊丹空港／エアバスA350-900
2027年：キャセイパシフィック航空 下地島空港／ボーイング747-400ERF
■著者プロフィール
佐々木 豊（ささき ゆたか）
写真家・フォトグラファー
1966年京都府生まれ。これまでモータースポーツや様々なスポーツ競技を撮影。雑誌などに作品を発表。その経験を活かし、現在は航空機撮影を主に行う。どんなシーンでも自分独自の視点とエッセンスをちりばめることに主眼を置いて撮影に挑む。伊丹空港を中心に全国各地の空港で活動。日本航空写真家協会（JAAP）準会員。ソニープロサポート会員。
■書誌情報
書名：エアライン（イカロスカレンダー2026）
著者：佐々木 豊
発売日：2025年9月19日（金）
仕様：月めくり/ 壁掛け / 縦30cm×横38cm
価格：1,760円（本体1,600円＋税10％）
ISBN：978-4-8022-1605-0
◇イカロス出版の書籍情報ページ： https://books.ikaros.jp/book/b10137340.html
【イカロス出版株式会社】
『月刊エアライン』を中心に航空、鉄道、ミリタリー、レスキュー分野で出版活動を展開。
さらに旅行、通訳・翻訳、ライフスタイルなどの分野でも多くの出版物を展開しています。
【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/
株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。
【本件に関するお問合せ先】
イカロス出版株式会社 担当：山田
contact@ikaros.jp