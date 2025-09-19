角川ルビー文庫「タクミくんシリーズ」がドラマ化！ 9月21日（日）放送＆配信開始！！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）の角川ルビー文庫より発売中の人気シリーズ「タクミくんシリーズ」が初めてドラマ化され、9月21日（日）より24時よりBSフジで放送、FODにて独占配信開始いたします。
原作小説はもちろん、新たな世界観で彩られる「タクミくんシリーズ」もぜひお楽しみください。
「タクミくんシリーズ」とは
著：ごとうしのぶ イラスト：おおや和美
人里離れた山の中腹に建つ、全寮制の男子校『祠堂学院高等学校』。
その名門校を舞台に、心を閉ざした不器用な託生と校内一の人気者のギイこと崎義一を中心に繊細なタッチで描かれる学園ラブストーリーは永遠の青春物語として長く愛され続けてきました。
シリーズ累計500万部超を誇るBL界の金字塔「タクミくんシリーズ」は、これからも色あせることなく様々な形で皆さまにときめきと愛をお届けします。
「タクミくんシリーズ」が初のドラマ化！
タクミくんシリーズ -Drama-
＜ストーリー＞
人里離れた山の中腹に建つ全寮制男子校・祠堂学院高等学校。
2年生になった葉山託生（通称：タクミ）（塩崎太智）は、崎義一（通称：ギイ）（加藤大悟）とルームメイトになり、他の生徒たちから嫉妬と敵意が入り混じった視線を向けられていた。
実は人知れず恋人関係にあるタクミとギイ。しかしタクミは幸せを感じる反面、心の奥底では“自分のすべてをさらけ出せば嫌われてしまうのではないか”という不安を拭いきれずにいた。ギイは、近くにいながらも触れ合えない関係に苦悩し、タクミの本当の気持ちが見えなくなっていく。そんな中、タクミに執拗に迫る3年生の野崎（松原康太郎）が現れたことで、ギイは嫉妬と不満を募らせるのだった。
祠堂学院内では、さまざまな想いが静かに交差していた。校内一のマドンナ的存在・高林泉（世古口凌）と同室の吉沢道雄（祐楽）はお互いに密かな恋心を抱きながらも言い出せずにいた。1年生の真行寺兼光（相原一心）は、入学試験で出会った先輩・三洲新（山下永玖）に強く惹かれているが常に塩対応されてばかり。そして、タクミとギイの友人・赤池章三（柊太朗）には、上級生・柴田俊（宮本龍之介）からの想いが静かに向けられていて…。
＜放送・配信情報＞
『タクミくんシリーズ -Drama-』
全6話（約25分／話）
BSフジ：2025年9月21日（日）24時～（毎週各１話放送）
FOD：2025年9月21日（日）24時～（毎週各１話配信)
※TVer配信あり
＜出演者＞
葉山託生役/塩崎太智
崎 義一役/加藤大悟
三洲 新役／山下永玖
真行寺兼満役／相原一心
高林 泉役／世古口 凌
吉沢道雄役／祐楽
赤池章三役／柊太朗
柴田 俊役／宮本龍之介
山下清彦役／桜木雅哉
野崎大介役／松原康太郎
板見 処役／冨田侑暉
片倉利久役／明石 陸（SEVENIC）
工藤陽介役／原田旺慈（SEVENIC）
野川 勝役／岩元雅希
＜スタッフ＞
原作：ごとうしのぶ（「若きギイくんへの悩み」 「June Pride-6月の自尊心-」 「決心」「満月」／ 角川ルビー文庫刊）
原作イラスト：おおや和美
監督 編集：横井健司
脚本：金杉弘子
主題歌：ONE LOVE ONE HEART「春雷フライト」（avex trax）
制作プロダクション：ビデオプランニング
製作： 「タクミくんシリーズ」製作委員会
（カルチュア・エンタテインメント ポニーキャニオン ビデオプランニング ビーエスフジ）
「タクミくんシリーズ -Drama-」公式サイト：https://www.culture-pub.jp/takumi-drama/
「タクミくんシリーズ -Drama-」公式X：https://x.com/takumi_drama
「タクミくんシリーズ」電子フェア開催中！
ドラマ化を記念して電子フェアの開催決定！
対象作品が最大50％OFF！
実施期間：2025年9月19日（金）～2025年10月2日（木）
■詳細は、各ストアにてチェック！
書籍情報
【「若きギイくんへの悩み」「決心」収録】タクミくんシリーズ 完全版１
あの「タクミくんシリーズ」を初めから、彼らの過ごした時間を追ってもう一度。
ごとうしのぶ先生の豪華書き下ろしを同時収録。
■■収録作品■■
「天国へ行こう」
「イヴの贈り物」
「暁を待つまで」
「そして春風にささやいて」
「てのひらの雪」
「ＦＩＮＡＬ」
「若きギイくんへの悩み」
「それらすべて愛しき日々」
「決心」
「長い長い物語の始まりの朝。」※書き下ろし
『タクミくんシリーズ 完全版１』
著：ごとうしのぶ イラスト：おおや和美
発売日：2016年03月01日
価格：968円（本体880円＋税）
ISBN：9784041039458
発行：KADOKAWA（ルビー文庫）
詳細はこちら：https://ruby.kadokawa.co.jp/product/takumi/rubybunko/321510000433.html
【「満月」「Ｊｕｎｅ Ｐｒｉｄｅ」収録】タクミくんシリーズ 完全版２
あの「タクミくんシリーズ」を初めから、彼らの過ごした時間を追ってもう一度。
ごとうしのぶ先生の豪華書き下ろしを同時収録。
■■収録作品■■
「セカンド・ポジション」
「満月」
「Ｊｕｎｅ Ｐｒｉｄｅ」
「ＢＲＯＷＮ」
「右腕」
「裸足のワルツ」
「七月七日のミラクル」
「ＣＡＮＯＮ」
「大好きな人。」（※書き下ろし）
『タクミくんシリーズ 完全版２』
著：ごとうしのぶ イラスト：おおや和美
発売日：2016年04月01日
価格：968円（本体880円＋税）
ISBN：9784041039502
発行：KADOKAWA（ルビー文庫）
詳細はこちら：https://ruby.kadokawa.co.jp/product/takumi/rubybunko/321510000444.html
ルビー文庫とは
ルビ―文庫（毎月1日頃発売）は、2025年に創刊33周年を迎えるボーイズラブ小説を刊行するレーベルです。『タクミくんシリーズ』『極道さんはパパで愛妻家』『富士見二丁目交響楽団』などの人気小説シリーズで親しまれています。
■ルビー文庫公式サイト：https://ruby.kadokawa.co.jp/
