【ソラミチシステム】10月1日（水）～3日（金）開催「第6回 次世代薬局EXPO東京」に出展

株式会社ソラミチシステム

株式会社ソラミチシステムは、2025年10月1日（水）～3日（金）に幕張メッセにて開催される「第6回 次世代薬局EXPO 東京」にブースを出展し、クラウド電子薬歴『CARADA 電子薬歴 Solamichi』の展示を行います。

当日はブースにて、便利な機能の使い方や、導入薬局からの声などを紹介します。また、製品の操作体験ができるほか、電子薬歴の導入や薬局のDX化、薬剤師の教育に関する相談にも対応します。

10月1日（水）には、当社と薬剤師へのリスキリング研修や薬局経営者向けの特別勉強会などで連携しているマイライフ株式会社 代表取締役社長の糸賀誠氏、藤田医科大学総合診療科講座教授の大杉泰弘氏の講演も開催されます。

ぜひこの機会にお立ち寄りください。

●無料“VIP”ご招待券はこちら：https://www.medical-jpn.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1448330253531367-WGQ&utm_source=release2&utm_medium=press&utm_campaign=solamichi_nexttokyo2025(https://www.medical-jpn.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1448330253531367-WGQ&utm_source=release2&utm_medium=press&utm_campaign=solamichi_nexttokyo2025)

「第6回 次世代薬局EXPO 東京」は、医療・介護・ヘルスケア分野の総合展である「医療・介護・薬局Week東京」内で開催される展示会です。薬局・ドラッグストアの業務効率化を支援するあらゆる製品・サービスを紹介し、働く人が本来の業務に集中できる環境づくりを支援するものです。

なお、ご来場には招待券（無料）が必要です。事前にお申込みの上、e招待券をダウンロードしてお越しください。

【開催概要】

第6回 次世代薬局EXPO 東京

会期：2025年10月1日（水）～3日（金）10:00～17:00

会場：幕張メッセ

クラウド電子薬歴『CARADA 電子薬歴 Solamichi』は＜11-43＞でご覧いただけます。

主催：RX Japan株式会社

＊ご来場には招待券（無料）が必要です。

【講演スケジュール】

10月1日（水）10:00～11:00

演者：マイライフ株式会社 代表取締役社長 糸賀誠氏

演目：2040年の薬局がベールを脱ぐ ～オール薬局の仕組みを全公開～

10月1日（水）12:30～13:30

演者：藤田医科大学総合診療科講座教授 大杉泰弘氏

演目：スーパー薬剤師構想 ～総合診療医のスキルが新しい薬剤師を生み出す～

●講演申込ページ： https://biz.q-pass.jp/f/11293/medical_t_seminar25/seminar_register#seminar101133

■幕張メッセまでのアクセス

＊詳細はこちら：https://www.m-messe.co.jp/access/

JR京葉線 『海浜幕張駅』から徒歩約5分

【『CARADA 電子薬歴 Solamichi』について】

『CARADA 電子薬歴 Solamichi』は、患者の症状や薬剤の処方内容、指導履歴などを記録できるクラウド型の電子薬歴システムです。薬剤師の業務を支援するサービスとして、処方に際して飲み合わせの危険性が高い薬剤のチェック機能や、患者への服薬指導内容のナビゲーション機能などを搭載しています。

2024年調剤報酬改定でも重要視されている対人業務の強化、かかりつけ化の促進に役立つ「服薬フォロー」機能やトレーシングレポートの作成サポート機能、服薬指導の会話を生成AIによりテキスト化し、薬歴システムに自動反映するAI薬歴作成支援機能「AI音声入力」※などを備え、薬歴作成の時間短縮および、服薬指導の質の向上も支援します。

また、薬歴の作成状況のチェック機能や患者対応業務のto doリストを備えており、クラウド型システムにより場所や時間を選ばずに薬歴の作成ができるため、薬剤師の業務効率化に貢献します。

2021年度グッドデザイン賞を受賞しました。

URL： https://site.solamichi.com/news/2021/10/20_02

※「AI音声入力」は、薬剤師と患者の会話の議事録を作成するオプションサービスです。実際の会話を要約するため、会話の内容によっては、生成された文章が薬歴の要件を満たさない可能性があります。要約された内容が適切なものか、薬剤師による確認が必要です。

※CARADAは、株式会社エムティーアイの商標または登録商標です。

※Solamichiは、株式会社ソラミチシステムの登録商標です。