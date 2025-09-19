新SDGsコンセプト「サステナブルは愛」にもとづき、共創パートナーとなるコスメブランドの募集を開始。

特定非営利活動法人フォーエヴァーグリーン

特定⾮営利活動法人フォーエヴァーグリーン（東京都渋谷区、理事長：渡邊圭）は、SDGs

の新コンセプト「サステナブルは愛」を軸に女子高生に共同で呼びかけを行う、事業連携パートナーとなる化粧品企業の募集を開始いたします。

従来の環境配慮商品が「地球のため」「次世代のため」という義務感に訴えていたのに対

し、「大切な人といつまでも一緒にいるため」という愛情に基づく全く新しいアプローチは、イベントターゲットの女子高生の78%が共感を示しています。

募集背景と展望

クリーンビューティー市場は2030年までに212億9,000万米ドル規模〔注1〕へと拡大し、消

費者の価値観も大きく転換期を迎えています。若年層を中心に環境配慮への関心は年々高

まっているものの、現状では「行動による直接的なベネフィット」が見えにくく、購買行動

につながりにくいのが実情です。欧米では「エコ不安症（eco-anxiety）」と呼ばれるほど環

境問題への危機感が強い一方、日本では同じ手法では消費行動に結びつきにくく、顧客が実

感できるベネフィットの提示が不可⽋となっています。

「美しくありたい」という願いと「環境への思いやり」の間で揺れる感情的な葛藤が言語化

されつつある今、コスメは日常的に使用され、使用者の幸福感や自信と直結する稀有なカテ

ゴリーです。「サステナブルな選択」が直接的なベネフィットとなり得る領域としての認知

も高まっています。特定⾮営利活動法人フォーエヴァーグリーンは、サステナブルコスメが

「愛を伝える手段」となったとき、人の内面的な美しさを引き出す商品になり得るという視

点から、「サステナブルコスメこそが人を内面から輝かせる」と提唱しています。

本取り組みは、国内最大手のPR会社からも高い関心と共感を得ており、業界内でも注目が

高まっています。 今後は、企業・メディア・教育機関など幅広いパートナーと連携しなが

ら、若年層に向けて「愛を起点としたサステナブル消費」という新たな市場の創出を目指し

てまいります。

〔注1〕クリーンビューティーの市場規模、シェア、動向分析レポート 2024年

https://www.gii.co.jp/report/grvi1530032-clean-beauty-market-size-share-trends-analysis.html

新SDGsコンセプト「サステナブルは愛」とは

これまでサステナブル商品は「やらなければならない」という義務感を消費者に与えていま

した。私たちが提案するのは、動機を「愛する人のためにやる」に転換するアプローチで

す。具体例として、恋人同⼠や親友と「君と来世でも出会うために、今日はサステナブルな

リップを選んだよ」、家族では「お母さんの誕生日だから、ずっと元気でいてもらうために

オーガニックコスメをプレゼントしよう」といったストーリーが生まれます。このアプロー

チにより、環境への配慮から、相手への愛情表現となり、サステナブル商品を選ぶことが自

然で喜ばしい行為、ラブストーリーに変わります。

ラジオ放送決定！

フォーエヴァーグリーンの活動が社会的に関心を集め、ラジオ日本の「エシカルWAVE for SDGs」にて２週に渡り、放送されることが決まりました。

放送日：9月22日(月) 21:00-21:30

9月29日(月) 21:00-21:30

■特定⾮営利活動法人フォーエヴァーグリーンについて

特定⾮営利活動法人フォーエヴァーグリーンは、2001年に地球温暖化防止を目的として設

立され、現在は持続可能性全般に幅広く、自由な発想で取り組んでいます。SDGsでは「気

候変動」「教育」「経済活動」「つくる責任・つかう責任」「パートナーシップ」を中心に

事業を展開し、環境教育や自然エネルギーの普及、エシカル商品開発、地域連携イベントな

ど多彩な活動を実施しています。

環境教育と日本文化（茶道）を掛け合わせた独自プログラムや、補助金に依存しない自立し

た運営体制も特徴です。サステナブルを「愛情表現」と捉え、社会や子どもたちに新しい価

値観を広めることを目指しています。

URL：www.forever-green.jp

■お問い合わせ先

特定⾮営利活動法人フォーエヴァーグリーン

ピースフォーアース担当

TEL：050-3702-0982

Email：peace.4.earth@forever-green.jp

URL：https://www.peace4earth.org/

この革新的な取り組みで新しい市場を共に創造いただけるパートナー企業様からのご連絡を

お待ちしております。