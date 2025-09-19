「吾亦紅」が新ブランド「The Make Happy Studio」をローンチ！

株式会社TSIホールディングス

（株）TSI（本社：港区赤坂 代表取締役社長 CEO 下地 毅）に所属する上野商会事業部が新規事業として展開する新ブランド「The Make Happy Studio（ザ・メイク・ハッピー・ スタジオ）」が、2025年9月20日（土）にローンチいたします。

同日より、上野商会事業部が運営するセレクトショップ「吾亦紅（われもこう）」 渋谷店を皮切りに始動し、9月27日（土）には「GARDEN」名古屋店、大阪店へも展開。

什器デザインは矢口周太郎（you are welcome）が手がけ、「吾亦紅」 渋谷店、「GARDEN」名古屋店、大阪店の各店舗に設置され、 ショップインショップとして展開されます。

About “The Make Happy Studio”

The Make Happy Studio は、グランドテーマを「人々が笑顔になるすべてのもの」とし、キーフレーズに “Make Happy, Make Life, Make Moments” を掲げるクリエイティブプラットフォームです。 日本各地や海外の作り手と共創し、日常に楽しさと豊かさを届けることを目指しています。

Featuring

Crewneck Sweatshirts/ Hoodies/ Sweatpants/ Caps & Hats/ Pin Badges/ Patches/ Bandanas/ “Monster Socks” (exclusive collab with leh)/ Stools/ Coffee Tables & more playful objects

Information

ブランド名：The Make Happy Studio

ローンチ日：2025 年 9 月 20 日

場所：吾亦紅 神南店（ショップインショップ）

Instagram:@themakehappystudio

Website: www.themakehappystudio.com

吾亦紅（われもこう)は、渋谷 神南のセレクトショップ「GARDEN」から「土着と渡来」の新たな文化の発信地として派生したショップ。ファッション、アート、音楽など様々なテーマを毎シーズン提案。ドメスティックブランドを中心に世界中から集めたアイテムをラインナップしている。ショップ名の「吾亦紅(われもこう)」とはバラ科の植物の名称。英語でGARDEN BURNET。「吾(われ)もこうありたい」という思いを込めて名づけられた。"紅"という言葉が日本の国旗のイメージで、我も紅=我々は日本人という意味も含んでいるという。

https://www.themakehappystudio.com/

