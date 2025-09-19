アジア最大級のイノベーションカンファレンス「SusHi Tech Tokyo 2026」ブース出展、ピッチコンテスト参加者、各種パートナーの募集を開始

東京都

2026年４月27日（月曜日）から29日（水曜日・祝日）までの３日間、東京ビッグサイトで、アジア最大級のイノベーションカンファレンス「SusHi Tech Tokyo 2026」を開催します。世界各地から集まるスタートアップ、投資家、研究機関、企業、都市など、多様なプレイヤーが東京に集い、領域を越えた出会いを通じて、都市課題を解決する新たなイノベーションとアクションを創出します。

このたび、「SusHi Tech Tokyo 2026」におけるブース出展者やピッチコンテスト参加者、コーポレート・パートナー、シティ・パートナーの募集を開始します。

１．開催概要

（１）日程

＜ビジネスデイ＞

2026年４月27日（月曜日）、28日（火曜日）

＜パブリックデイ＞

2026年4月29日（水曜日・祝日）

（２）会場

東京ビッグサイト 西展示棟１～４ホール （東京都江東区有明3-11-1）

“Sus”tainable な都市を “Hi”gh Technology で実現することを目指して、世界中から、イノベーションの担い手となるスタートアップ、投資家、大企業、大学などの様々な支援者、さらには、世界が注目するテクノロジーを持ち、成長を続ける企業など、多様なプレイヤーが東京に集まり、出会い、交流することを通じて、世界の課題解決に繋がるイノベーション・新たなアクションを生み出す場

※SusHi Tech Tokyo

＝ Sustainable High City Tech Tokyo

２．出展者、参加者、各種パートナー募集について

（１）ブース出展者の募集

概要：SusHi Tech Tokyo 2026に出展を希望する事業者を募集します。

使用言語：英語

募集期間：2025年９月19日（金曜日）から12月10日（水曜日）まで

（海外は2025年12月31日（水曜日）まで）

（２）ピッチコンテスト「SusHi Tech Challenge 2026」への参加

概要：「SusHi Tech Challenge 2026」に参加を希望するスタートアップを募集します。

使用言語：英語

賞金：グランプリを獲得したスタートアップに1,000万円を贈呈

募集期間：2025年９月19日（金曜日）から12月10日（水曜日）まで

（海外は2025年12月31日（水曜日）まで）

開催日：セミファイナル 2026年４月27日（月曜日）

ファイナル 2026年４月28日（火曜日）

（３）パートナーの募集

■コーポレート・パートナー

SusHi Tech Tokyo 2026をともにつくりあげるコーポレート・パートナーの皆様を募集します。

■シティ・パートナー

SusHi Tech Tokyo 2026に出展を希望する国／地域／都市を募集します。

３．各種情報発信

SusHi Tech Tokyoに関する情報は随時ホームページ、SNS等で発信しています。

