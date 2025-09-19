シンガーソングライターちひろ、金子みすゞの詩を歌ったアルバム完成を山口市長に報告

日本コロムビア株式会社

山口市出身のシンガーソングライター、ちひろが9月24日発売のアルバム「Misuzu Songs -金子みすゞのうたがきこえる-」の完成を報告するため、9月19日に山口市役所を訪れ、伊藤和貴市長と面会した。

このアルバムは、山口県長門市仙崎出身の詩人、金子みすゞの詩にちひろがメロディをつけた全15曲を収録している。金子みすゞの詩に衝撃を受けたちひろは、その大切な心を音楽で表現したいという思いから制作を始めたと語った。

伊藤市長は、ちひろの長年の活動と、金子みすゞの詩を全国に広めようとする姿勢に敬意を表した。また、「金子みすゞの心温まる詩と、ちひろさんの優しい歌声が合わさり、素晴らしい作品ができた」とアルバムの完成を称えた。

その後、新曲「帆」の披露もあり、希望を灯すようなメロディが心に響くこの一曲を、ちひろの温かくも力強い歌声が詩の持つメッセージを情感豊かに表現し、市長も熱心に聞き入った。

ちひろは「金子みすゞの詩は、子どもから大人まで世代を超えて心に響く力があり、世界に広がるその詩は山口の宝であり、日本の宝である。このアルバムを通して、より多くの人にみすゞさんの詩を知ってもらい、深くやさしい思いやりの世界を感じてほしい」と抱負を述べた。

アルバム「Misuzu Songs -金子みすゞのうたがきこえる-」は、9月24日より全国で発売される。

・CD情報

タイトル：Misuzu Songs -金子みすゞのうたがきこえる-

アーティスト：ちひろ

発売日：2025年9月24日(水) 発売

価格：\3,300 (税抜\3,000)

品番：COCX-42533

https://columbia.jp/artist-info/chihiro/

【収録曲】

1. 帆（新曲）

2. 王子山

3. 大漁

4. 星とたんぽぽ

5. 金米糖の夢

6. こだまでしょうか

7. 鯨法会

8. 積った雪

9. 草原の夜

10. 露

11. 空いろの花

12. 土と草

13. このみち

14. 私と小鳥と鈴と

15. 明るい方へ

【アーティストプロフィール】

ちひろ

シンガーソングライター／金子みすゞアンバサダー

- 山口県山口市出身

- 山口県長門市公認「金子みすゞアンバサダー」

- 山口七夕ふるさと大使

- EXPO2025大阪・関西万博出演

金子みすゞの詩を音楽に乗せ、全国・海外で活動。

NHKや民放ラジオ番組のテーマ曲・BGM提供のほか、山口市・長門市ではちひろの作曲した楽曲が防災無線の時報メロディとして流れている。

Instagram https://www.instagram.com/singersongwriter_chihiro/

Facebook https://www.facebook.com/CHIHIROofficialBM

X https://x.com/chihiro_BM

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCJpJf2WaiYLNLsasQJx0xFg

■主な実績

- NHK横浜「はま☆キラ！」テーマ曲制作

- NHK旭川番組BGM提供

- マツダスタジアムにて国歌斉唱

- エフエム山口『こだまでしょうか ～ 今、金子みすゞの心を聴きたい～』

：第7回日本放送文化大賞準グランプリ

-KRY山口放送『金子みすゞがつなぐ人と人』

：日本民間放送連盟賞 中国四国地区 優秀賞

■レギュラー番組

- NHK中国5県「中国！ちゅーもく！ラジオYAMAGUTIC」

- KRYラジオ「ちひろとみすゞTime」

- コミュニティFM「みすゞさんと明るいほうへ」

■アルバム発売記念コンサート

-10月7日 郡山市立中央公民館 多目的ホール

〒963-8876福島県郡山市麓山１丁目８－４

開場／13:30 開演／14:00

東日本大震災復興応援コンサートを5年間続けた

福島県郡山市にて

- 10月18日 SWEET AS（スイートアズ）

〒759-4106 山口県長門市仙崎313-1

開場／11:45 開演（食事開始）／12:00（コンサート）13:00頃を予定

金子みすゞの故郷・長門市仙崎にあるカフェレストラン「SWEET AS」を

貸し切ってのコンサート

- 11月26日 ミュージックレストラン「ラドンナ原宿」

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-28-21 B1

開場／18:00（要ドリンク・食事オーダー） 開演／19:30

作曲家としてデビューした東京から新たなスタートを切る記念公演