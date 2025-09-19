Qoo10、「2025 Qoo10 Beauty Conference」を10/4（土）に開催！Z世代向け次世代ビューティートレンド消費のインサイトを解説！

eBay Japan合同会社

インターネット総合ショッピングモール「Qoo10（キューテン）」を運営するeBay Japan合同会社（本社：東京都港区、代表取締役：グ ジャヒョン）は、2025年10月4日（土）、Qoo10のマーケティングや営業、サポートに関する取り組みなどを発表する「2025 Qoo10 Beauty Conference」 を有明GYM-EXで開催します。 カンファレンスには、ビューティーおよびインナービューティーに関連する事業者を抽選でご招待いたします。

「Qoo10」は、会員数は2,650万以上を誇る、ビューティー分野で日本最大級の総合オンラインショッピングモールです。今回開催する「2025 Qoo10 Beauty Conference」では、Z世代の心を掴む次世代ビューティートレンドのインサイトから、ビジネスを加速させる最新のマーケティング手法、そして進化するセラーサポート体制まで、ここでしか聞けない貴重で核心的な情報を公開します。

eBay Japanは、「楽しさを仕掛け、喜びを届ける」ことをミッションに、ビューティーの情報発信基地としてトレンドを届けています。本カンファレンスでは、美容業界の皆さまとリアルな交流を通し、ビューティー市場の未来を一緒に創造し、ビジネスのさらなる成長を目指します。

【「Qoo10 Beauty Conference」開催概要】

日時：2025年10月4日（土) 13：30～15：30（受付開始 13：00）

会場： 有明GYM-EX 内 Conference Room（東京都江東区有明1丁目10-1)

※Qoo10「MEGA COSME LAND 2025」会場内で開催。

参加費：無料 招待制

参加者数：100名 抽選

申込：要事前申し込み（抽選）

登壇者：eBay Japan合同会社 営業、マーケティング 各領域の責任者他

セッション内容（予定）：

・Z世代攻略の最前線 ₋ 共に拓くブランドの未来

・バイヤー向けマーケティングの新潮流

・挑戦を支える仕組み ₋ Qoo10セラーサポート体制

■インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」について

URL：http://www.qoo10.jp/

本社所在地：東京都港区元赤坂1丁目3-13 赤坂センタービルディング13F

事業概要：インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」の運営

eBay Japan合同会社は、楽しさを仕掛け、喜びを届けるマーケットプレイスとして「Qoo10（キューテン）」を運営しています。2010年に運営を開始し、ファッション・ビューティ・スポーツ・家電・モバイル・日用品・生活・食品・ベビー・エンタメ・ブック・eチケット等あらゆるジャンルにわたり、豊富な品揃えを誇ります。「Qoo10」を通じて、セラー（売り手）は法人・個人を問わず、国内外から自由に商品を出品でき、バイヤー（買い手）は、安全かつ安心な環境で、お買い物を楽しむことができます。

