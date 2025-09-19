【イベントレポート】株式会社Meta Heroes 竹内友暁、京都ベンチャー研究会にてAI活用の可能性を講演

株式会社Meta Heroes

株式会社Meta Heroes（本社所在地：大阪府大阪市、代表取締役：松石和俊、以下「当社」）は、2025年9月7日（日）に開催された「第31回京都ベンチャー研究会」において、弊社でAI講師を務める竹内友暁が登壇したことをお知らせいたします。

イベント概要

京都ベンチャー研究会は、京都・関西の地域活性化を目的に、ベンチャー経営者や支援者による講演、ディスカッション、交流会を通じて、情報交換や人脈形成を推進する研究会です。第31回目となる今回は、20名の参加者が集まり、AIやDXをテーマに熱量の高い議論が交わされました。

講演テーマ

「ChatGPT×行動経済学 ～売れる仕組みはAIで作れる～」

登壇者：竹内友暁（株式会社Meta Heroes）

竹内は、同志社大学卒業後、メタバース事業を手がける株式会社HIKKYにて世界最大のメタバースイベント「バーチャルマーケット」を担当。その後、自身のAIクリエイティブスクールを立ち上げるなど、AI・メタバース・Web3領域を横断して活動しています。現在はMeta Heroesにて、営業部門と教育活動の両輪で事業を推進しています。

講演では、ChatGPTの実用的な活用法に加え、行動経済学の知見を組み合わせることで「誰でも自分のビジネスに適した売れる仕組みを作れる」方法を紹介しました。

- 行動経済学のフレームワークをAIに落とし込む方法- 中小企業や個人事業主でも再現可能なChatGPT活用術- “あなたナイズ”されたビジネスモデルの設計事例

【株式会社Meta Heroes】

株式会社Meta Heroesは「Society 5.0 × SDGs × HERO」をテーマに事業を展開。主にメタバース（XR）やAIを活用した開発やDX教育施設『Hero Egg』の運営、そして半年で15000名を超えるAIの企業研修を行うと同時に教育・防災・地方創生など社会課題の解決に取り組む企業です。2025年5月大阪・関西万博のEXPOホールにて「メタバース・XR・AIアワード」および「防災万博」を主催。2日間で延べ14,622人が来場し、全国153の自治体・教育機関・団体から後援を受けた大規模イベントとして成功を収めている。

・設立：2021年12月03日

・代表取締役：松石和俊

・大阪本社：大阪府大阪市北区堂山町1-5三共梅田ビル8F

・DX教育スペース「Hero Egg」：大阪府大阪市浪速区難波中

2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

・コミュニティスペース：大阪府大阪市北区

太融寺町8-17 プラザ梅田ビルB1F

・オフィシャルサイト：[https://meta-heroes.io]

・X（旧Twitter）アカウント：［https://x.com/metaheroes_100］

・公式LINEアカウント：[https://lin.ee/K9vdyLx]