【11/8(土)・9(日)A東京戦】2025-26シーズン「東京ダービー」開催決定！

2025-26シーズン唯一の東京ダービーとなる今節は、青山学院記念館での「ラストダービー」。

来シーズンより「TOYOTA ARENA TOKYO」をともにホームとする両チームが、東京の誇りをかけて激突します。



また、今節はおなじみのアルバルク東京・公式マスコット「ルーク」が来場！！

そのほか、ダービーならではのコラボ企画も多数予定しています。





ぜひ当日は会場を「黄色」と「赤」に染めて、東京ダービーを一緒に盛り上げましょう！皆さまのご来場をお待ちしております。

東京ダービー特設サイトはこちら :https://www.b-tokyoderby.jp/game/game_2025-26/

■試合情報

試合日時：

11月8日(土) 17:05 TIP OFF

11月9日(日) 14:05 TIP OFF

対戦カード：サンロッカーズ渋谷 vsアルバルク東京

試合会場：青山学院記念館／東京都渋谷区渋谷4-4-25

東京メトロ「表参道駅」より徒歩5分

■チケット情報

2025年9月22日(月)より順次販売いたします。販売スケジュールは下記のとおりです。



・9月22日(月)12:00～

【1次先行】CLUB SUNS プレミア会員先行

・9月23日(火)12:00～

【2次先行】CLUB SUNS ゴールド会員先行

・9月24日(水)12:00～

【3次先行】CLUB SUNS パープル会員先行

・9月25日(木)12:00～

【4次先行】CLUB SUNS ブラック会員先行

・9月26日(金)12:00～

一般販売

■サンロッカーズ渋谷について

プロバスケットボールリーグB.LEAGUE B1に所属する、東京都渋谷区をホームタウンとするクラブ。

1935年に設立された「日立本社バスケットボール部」が基となる、歴史ある実業団バスケットボールクラブ「日立サンロッカーズ」が、2016年のB.LEAGUEの発足に合わせ「サンロッカーズ渋谷」としてプロバスケットボールリーグ最高峰のB1リーグに参戦。

2022年よりクラブはセガサミーグループの一員となり、一丸となってリーグ初優勝をめざしています。

なおサンロッカーズ渋谷は2025年にBリーグ傘下最古参のチームとして、創設90周年を迎えました。

クラブ名： サンロッカーズ渋谷

ホームタウン： 東京都渋谷区

ホームアリーナ：青山学院記念館

URL： https://www.sunrockers.jp/(https://www.sunrockers.jp/)

運営会社： 株式会社サンロッカーズ