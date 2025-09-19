【11/8(土)・9(日)A東京戦】2025-26シーズン「東京ダービー」開催決定！
2025-26シーズン唯一の東京ダービーとなる今節は、青山学院記念館での「ラストダービー」。
来シーズンより「TOYOTA ARENA TOKYO」をともにホームとする両チームが、東京の誇りをかけて激突します。
また、今節はおなじみのアルバルク東京・公式マスコット「ルーク」が来場！！
そのほか、ダービーならではのコラボ企画も多数予定しています。
皆さまのご来場をお待ちしております。
東京ダービー特設サイトはこちら :
https://www.b-tokyoderby.jp/game/game_2025-26/
■試合情報
試合日時：
11月8日(土) 17:05 TIP OFF
11月9日(日) 14:05 TIP OFF
対戦カード：サンロッカーズ渋谷 vsアルバルク東京
試合会場：青山学院記念館／東京都渋谷区渋谷4-4-25
東京メトロ「表参道駅」より徒歩5分
■チケット情報
2025年9月22日(月)より順次販売いたします。販売スケジュールは下記のとおりです。
・9月22日(月)12:00～
【1次先行】CLUB SUNS プレミア会員先行
・9月23日(火)12:00～
【2次先行】CLUB SUNS ゴールド会員先行
・9月24日(水)12:00～
【3次先行】CLUB SUNS パープル会員先行
・9月25日(木)12:00～
【4次先行】CLUB SUNS ブラック会員先行
・9月26日(金)12:00～
一般販売
■サンロッカーズ渋谷について
プロバスケットボールリーグB.LEAGUE B1に所属する、東京都渋谷区をホームタウンとするクラブ。
1935年に設立された「日立本社バスケットボール部」が基となる、歴史ある実業団バスケットボールクラブ「日立サンロッカーズ」が、2016年のB.LEAGUEの発足に合わせ「サンロッカーズ渋谷」としてプロバスケットボールリーグ最高峰のB1リーグに参戦。
2022年よりクラブはセガサミーグループの一員となり、一丸となってリーグ初優勝をめざしています。
なおサンロッカーズ渋谷は2025年にBリーグ傘下最古参のチームとして、創設90周年を迎えました。
クラブ名： サンロッカーズ渋谷
ホームタウン： 東京都渋谷区
ホームアリーナ：青山学院記念館
URL： https://www.sunrockers.jp/(https://www.sunrockers.jp/)
運営会社： 株式会社サンロッカーズ