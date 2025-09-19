【青汁10選】美味しく飲んで健康サポート！ ベストバイ製品なら青臭さも苦みもゼロで野菜不足をしっかりケア!!（MONOQLO2025年11月号）

株式会社晋遊舎美味しく健康ケア！ 青汁のおすすめランキング

日々の食生活で、充分に野菜を摂れていますか？ 野菜が不足すると、ビタミンやミネラル、特に食物繊維が不足し、健康を損ねやすくなります。そこで野菜不足を手軽にケアできる青汁を徹底検証！ 新製品を中心にピックアップした10製品から、買うべきおすすめを発表します。

評価項目はこちら▼（20点満点）

- 成分：10点満点- 味：5点満点- 溶けやすさ：5点満点

美味しく健康ケアできる「青汁」最新TOP10青汁特有の青臭さも苦みもゼロ！ 糖質・カロリー抑えめで食物繊維も◎【ベストバイ・1位】A評価：伊藤忠商事 Doleバナナの腸活フルーツ青汁

実勢価格：2549円／3g×30本

青汁の青臭さをほとんど感じず、フルーティーで軽い飲み口がモニターから高評価を受け、ベストバイになったDole。溶けやすく、食物繊維の含有量もある程度あり、成分評価も折り紙付き。機能性表示成分「植物性乳酸菌K-1」入りでお腹の調子を整えたい人にもおすすめです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/374_1_ac8bdeaace3231ae6c5dcfa8c16b4abe.jpg?v=202509200526 ]

青汁感はごく僅か！ 後味スッキリでクセなし【2位】A評価：ノエビア プラズマ乳酸菌青汁

実勢価格：7560円／3g×30本

青汁らしい苦みがほとんどなく、乳酸菌飲料のような軽い後味で好評だった本製品。溶けやすさも最高評価でした。プラズマ乳酸菌配合で、免疫力アップも狙えます。風邪を引きやすい人におすすめ。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/374_2_14b13128511c7c2e12504a45d1c797ee.jpg?v=202509200526 ]

食物繊維が豊富 本気の健康ケアをしっかりサポート【3位】A評価：ヤクルトヘルスフーズ 私の青汁プレバイオティクス

実勢価格：2160円／5.7g×30本

食物繊維が全製品中一番多く、成分は高評価。深みのある味で、青汁の特徴はあるものの飲みやすいです。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/374_3_66f10d99de906bb1738786d694fc6717.jpg?v=202509200526 ]

豊富なビタミン類が野菜不足をしっかりケア【4位】A評価：富士薬品 富士の青汁

実勢価格：3240円／3.3g×30本

6種類の青汁原材料入りで、青汁らしい風味です。成分評価は高く、1日分のビタミンC、D、Eが入った栄養補助食品。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/374_4_9f2775c8733ce7793a23eedec7bc9a8c.jpg?v=202509200526 ]

味の好みはわかれるものの、体に優しい成分が高評価【5位】A評価：マリネス チャコール青汁

実勢価格：3980円／5g×30本

腸にはたらく炭成分が3種類も配合された本製品。無添加なので体への負担を軽減でき、カロリーも糖質も少なめで、成分は高評価です。しかし炭成分による味と香りへの影響が大きく、味の評価は伸び悩みました。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/374_5_362894f9b3c80af6e16db11c254b1e11.jpg?v=202509200526 ]

【6位】ヤクルトヘルスフーズ 朝のまろやか青汁 豆乳仕立て

実勢価格：2592円／7g×30本

ケールの味を感じる製品。豆乳仕立てのためカロリーが高く、食物繊維も少なめなので、タンパク質重視の人向けです。

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/374_6_b4b3ab5897a328550eec257435519b40.jpg?v=202509200526 ]

ケールの風味が強く青汁を飲み慣れている人向け【7位】日本薬健 金の青汁(R) おいしい純国産ケール青汁 乳酸菌×酵素

実勢価格：1900円／3g×30本

成分は高評価ですが、ケールの風味が強めで、味の評価が伸び悩みました。溶けにくいので、良く混ぜて飲みたい！

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/374_7_9fba160d39db22f6f7d809698501dc1e.jpg?v=202509200526 ]

無添加で栄養成分は優秀です【8位】東京セントラル トレーディング有機ケール青汁

実勢価格：2035円

原材料が1つだけの、シンプルなケール青汁製品。カロリーも糖質も少なく、食物繊維も一定量含まれており成分は高評価。水に溶けにくい点は気になります。ニオイにクセがありますが、後味は不味くありません。

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/374_8_e97e7537301e1c68ec73e062d2727f6b.jpg?v=202509200526 ]

青臭くなくて飲みやすい青汁です【9位】ツルハドラッグ くらしリズム おいしい青汁

実勢価格：861円／3g×30本

フルーツの風味があり、青臭くなくて飲みやすさはほどほどです。

[表9: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/374_9_16b726371aedfdd4ec91b769f5ede5fb.jpg?v=202509200526 ]

特に成分評価が伸び悩み残念【10位】エスビー食品 有機ケール青汁

実勢価格：4320円／2.1g×30本

カロリーが高く、成分評価が伸び悩みました。溶けにくく、後味にケールの苦みがあります。

[表10: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/374_10_cdb2e8243e321a6f4c1aa8bd34b96476.jpg?v=202509200526 ]

