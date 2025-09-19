【新規事業が進まない課題を解決】テレビ局とタッグを組んで挑む！事業者向けプレミアムビジネス講座「Edge」第3期メンバー募集中。

■東海テレビプレミアムビジネス講座「Edge」は第3期メンバーを募集

東海テレビ放送株式会社

新規事業を「学び」「生み出し」「育て」「広げる」を、全て担うプラットフォーム東海テレビプレミアムビジネス講座「Edge」。

この度、第3期メンバーを募集しています。

東海テレビが法人向けに新規事業創出の場を提供するプラットフォーム「Edge」は、150本を超える動画を中心に実践的なカリキュラムを提供しています。





■新規事業を学ぶだけで終わらない豊富なコンテンツ

これまで第1期メンバー、第2期メンバー合わせて13社で展開してきました。◆Edge参加企業（50音順）

東海テレビの担当者が、自ら新規事業創出の壁に直面し、 その突破の経験から生まれたプラットフォームだからこそ、 細部にまで行き届いたサポートを実現しています。

１.150本を超えるわかりやすく学べる動画コンテンツ

２.強固なコミュニティを形成

３.テレビ局のアセットを活かした事業戦略を提案

◆オフライン交流会

オンラインだけでなく、リアルで顔を合わせる交流会も開催し、事業者同士の強いつながりを育んでいます。

講師陣との距離も近く、直接意見を交わしたり刺激を受けたりできるのも大きな魅力です。

学ぶだけで終わらず、人と人との出会いから次の事業が生まれる、そんな環境を用意しています。

◆講師陣の紹介

守屋実氏（株式会社守屋実事務所）

新規事業家。37年間で1万日以上、新規事業創出に携わる。

「意志」 「顧客視点」 「行動」の重要性を説き、「本業の汚染」 「経験なき理屈」「99%同じ間違い」などの陥りやすい罠を指摘することで、多くの新規事業担当者を成功へと導く。

ミスミ、エムアウト、ラクスル、ケアプロ、JR東日本、日本農業など、多岐にわたる業界で豊富な経験と実績を持つ。



粟生万琴氏（株式会社LEO代表取締役CEO）

連続起業家。会社員時代に新規事業開発を経験後、AIスタートアップのエクサウィザーズ創業COOとして活躍。

デンソー、豊田合成など、大手企業の新規事業開発にも携わる。

グローバルな視点と、現場で培った実践的なノウハウを活かし、参加企業をサポートします。

■気になった方は

まずは資料請求を → https://school-edge.net/#contact

◆現在、「第3期受講企業」の募集をしています。[表: https://prtimes.jp/data/corp/12860/table/390_1_72da0d43da8711e6fb5ecfb188f44864.jpg?v=202509200526 ]

◆ Edgeを共に作り上げる仲間株式会社LEO：「つくることを通じ前進する」を理念に、新規事業支援を手がける。株式会社チリコンカン：テレビ・映像の力で、企業の魅力や挑戦をわくわくする形で発信。◆Edgeで次世代のビジネスリーダーへ

Edgeは、挑戦を恐れず、

新しい価値を創造しようとするビジネスパーソンのための学びの場。

「事業化に本気で挑む」すべての企業人の背中を押します。

[問い合わせ・資料請求]

東海テレビ「Edge」運営事務局

メールアドレス ：edge@tw.tokai-tv.co.jp

公式ウェブサイト：https://www.school-edge.net/

公式X ：https://x.com/Edge_tokaitv

公式Facebook ：https://www.facebook.com/profile.php?id=61573423424803

資料請求はこちら → https://school-edge.net/#contact















