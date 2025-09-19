「アクアリウムは踊らない」の『東京ゲームショウ 2025』出展を記念し、セールを開催！株式会社フロンティアワークスブース出展情報も公開中！
株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！
2025年9月25日(木)～28日(日)に幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2025」への「アクアリウムは踊らない」出展を記念し、Nintendo Switch(TM)・Steam(R)両プラットフォームにおいて、「アクアリウムは踊らない」のセールが開催中！
20％OFFとなっております。
この機会にぜひお求め下さい！
◆セール期間
2025年9月18日（木）～28日（日）23:59
「アクアリウムは踊らない」は株式会社フロンティアワークスのブースに出展。試遊も可能となっております。
◆フロンティワークスブース出展情報
東京ゲームショウ2025のフロンティアワークスブースでは「アクアリウムは踊らない」と「ヒロイックソングス！ リプロデュース」の２タイトルを展示いたします。
「アクアリウムは踊らない」を試遊して頂いた方にはノベルティグッズのプレゼントもございますので、ぜひブースへお越し下さい！
※数に限りがございますのであらかじめご了承下さい。
◆ブース情報
出展者名:フロンティアワークス
幕張メッセ11ホール インディーゲームコーナー
小間番号:11-C26
https://tgs.cesa.or.jp/jp/exhibition?initial=%E3%81%AF&page=10&detail=14295(https://tgs.cesa.or.jp/jp/exhibition?initial=%E3%81%AF&page=10&detail=14295)
◆公式サイト
https://tgs.cesa.or.jp/jp
主催：
一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（CESA）
共催：
株式会社日経BP 株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ
後援：
経済産業省 文化庁
「アクアリウムは踊らない」
ホラー嫌いの作者・橙々氏がたった1人で８年間を費やし開発・完成させたフリーホラーゲーム「アクアリウムは踊らない」。2024年2月のリリースからわずか2日間で10万DLを達成し、その後もプレイ実況やSNSでの口コミを受け現在70万DLを突破（2025年8月現在）！ドラマCD化やコミカライズ連載、各種グッズ化をはじめとしたコラボ企画が立て続けに展開し、今なお話題は拡大中！
◆あらすじ
その日、「ビアンカ水族館」を訪れた少女・スーズと親友のルルは、
プレミアムチケットの特別優待として館長の妻・クリス同伴によるガイドツアーを満喫していた。
その道中、ふとルルの姿を見失ってしまったスーズたちは館内を探し始めるのだが、
気づくと先ほどまでいた水族館とは全く異なる不気味な世界に迷い込んでしまっていた……。
水生怪物が襲ってくる恐怖の水族館を探索するスーズの前に、剣を携えた軍服姿の女性・レトロが現れる。
スーズに対し不躾な態度のレトロであったが、彼女もまた別の少女・キティを探していたのだった。
果たしてスーズは親友を無事見つけ出し、水族館から脱出することはできるのか……？
「裏切者は、誰だ」
【商品情報】
タイトル名：アクアリウムは踊らない
ジャンル：謎解きアドベンチャーホラーゲーム
プラットフォーム：Nintendo Switch(TM) / Steam(R)
Nintendo Switch / Steam ダウンロード版発売日：2025年8月1日（金）
Nintendo Switch パッケージ版発売日：2025年10月30日（木）
価格：
【ダウンロード版】2,200円（税込）
【パッケージ版】4,950円（税込）
販売形態：ダウンロード版、パッケージ版
CERO：「C」（15才以上対象）
プレイ人数：1人用
対応言語：日本語、英語、韓国語、中国語（簡体字・繁体字）
原作：橙々
開発：Gotcha Gotcha Games、フロンティアワークス
パブリッシャー：フロンティアワークス
■Nintendo Switch：
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000098456
■Steam：
https://store.steampowered.com/app/3675470/
※Steamストアでは、ゲーム序盤をプレイできる「体験版」がDL可能！
■キャスト
スーズ：黒沢ともよ
レトロ：花守ゆみり
ルル：佐藤聡美
キティ：釘宮理恵
クリス：たみやすともえ
■PV：https://www.youtube.com/watch?v=SmAY_kdqJQY
■特設サイト：https://www.fwinc.co.jp/aqua-dance
■公式サイト：https://daidai7742.wixsite.com/aqua-dance
■公式SNS：https://x.com/aqua_dance_
■SNSハッシュタグ：#アクおど
■権利表記：(C)daidaisan,Frontier Works,Gotcha Gotcha Games,2025
※内容は変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください
※記載されている会社名、製品名、ロゴは、各社の登録商標または商標です
※画面は開発中のものです
「ヒロイックソングス！ リプロデュース」
さまざまな道や建物を設置し、資源を集めて街＝聖地を発展させるアイドル×街づくりシミュレーションゲームです。ライブミニゲームをクリアすることでアイドルが成長しファンが増え街がさらに発展します
◆あらすじ
トップアイドル「月詠瑠璃」のライブを見ていたはずが、見知らぬ土地で目を覚ましたあなた。
そしてアイドル大好きな少女「春原あかり」に助けられ、花の妖精「モクさん」から聞かされたのは、あなたとあかりが異世界の「はざま」に落ちてしまったこと、そして今は帰る方法がないということでした。
唯一の望みは、あかりが持つ「アイドル」の素質――。「アイドル」は失われた異世界のつながりを取り戻し、人々の希望となる特別な存在。
あかりとともに元の世界へ帰るべく、アイドルとして「聖地（ファンクチュアリ）」を築きましょう！!
【商品情報】
タイトル名：ヒロイックソングス！ リプロデュース
ジャンル：アイドル×街づくりシミュレーションゲーム
プラットフォーム：Steam(R) / Nintendo Switch(TM)
Steam版発売日：2025年10月8日（水）
Nintendo Switchダウンロード版発売日：2025年11月27日（木）
価格：2,500円（税込）
プレイ人数：1人用
対応言語：日本語、英語、中国語（簡体字・繁体字）
開発：エマクリエイト
キャラクターデザイン：ろうず
パブリッシャー：フロンティアワークス
Steam： https://store.steampowered.com/app/3588970/
【キャスト】
春原あかり：広瀬世華
月詠瑠璃：早瀬雪未
リンアレル・シングラント：関根瞳
ハル：雨宮夕夏
輝夜：松田利冴
モクさん：國分和人
クロシェル：中澤宏佑
D.D.：藤野あさひ
公式SNS：https://x.com/frontier_works
開発SNS：https://x.com/CaroBuilders
■SNSハッシュタグ：#ヒロウタSLG
■権利表記：(C)Frontier Works Inc.
Nintendo Switch・Nintendo Switchのロゴは任天堂の商標です。
(C)2025 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国および／またはその他の国のValve Corporationの商標および／または登録商標です。