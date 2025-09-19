株式会社ORENDA WORLD と EI&Co.株式会社、AI 伴走型実装サービス「A.I.KEN」を共同で開始

株式会社ORENDA WORLD

株式会社 ORENDA WORLD（本社：東京都港区、代表取締役：澁谷陽史）と EI&Co.株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：井内悠）は、中小企業の AI・DX 導入を成功に導く伴走型実装サービス「A.I.KEN（アイケン）」を共同で開始いたしました。A.I.KEN は、企業の業務現場に密着し、課題の特定から AI 活用の定着、自走化までを戦略的かつ段階的に推進する伴走型実装サービスです。

■サービス概要

A.I.KEN は、企業の業務現場に密着し、課題の特定から AI 活用の定着、自走化までを戦略的かつ段階的にする伴走型実装サービスです。

１. A.I.KEN リスキリングキャンプ

リスキリングキャンプの様子

講義内容例：

- チャット AI を使った企画立案- AI エージェントを使った LP 制作- 画像/動画生成 AI を使った LP への動画組み込み- AI 倫理を学び社内規則設計- RAG 構築して AI を作ろう

対面講義により、社内の IT/AI リテラシーを引き上げます。HP の作成、独自 AI の作成などのグループワークショップを中心にすることで、「AI は使える」の実感を提供します。また講義を通して、社内での AI 普及の中心となる従業員の発掘も行います。

２. A.I.KEN サポート

サポートの流れ：

- 知見共有： 重要な情報だけを選定・共有最新技術のキャッチアップ支援- ツール選定支援：顧客の技術力・将来性まで加味した DX 課題解決に最適なツールを選定- ツール定着支援：使用規則を設計し、不明点を都度解決「手作業でいいや」を防止したツール定着支援- ツール開発：既存ツールで解決できない DX 課題を独自 AI ツール開発により解決

A.I.KEN スタッフが定期的に顧客企業を訪問し、内部の課題を見つけて解決方法をご提案、実行します。

■特徴

■各社からのコメント

- 現場経験豊富な専門チームが最初から最後まで伴走- 無理のないステップで導入を進められる- 導入後も改善と最新技術の提供を継続- パイロット企業、導入企業の活用事例をデータベース化

株式会社 ORENDA WORLD 代表取締役 澁谷陽史

A.I.KEN は、中小企業が AI 導入でつまずきがちな“定着化”と“自走化”に重点を置いたサービスです。私たちが伴走することで、AI は単なるツールではなく、企業の新しい価値を生み出す武器となります。

EI&Co.株式会社 代表取締役 井内悠

本サービスは、現場の課題を深く理解し、成果が出るまで一緒に取り組むことにこだわっています。AI 導入に不安を抱える企業様にこそ、体験していただきたいです。

■会社概要

会 社 名：株式会社ORENDA WORLD（ORENDA WORLD Inc.）

設 立：2015年7月

所 在 地：〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番6号 SIビル青山

Ｕ Ｒ Ｌ：https://orenda.co.jp

代 表 者：代表取締役 澁谷 陽史

事業内容 ：AIソリューション事業、ゲーム・エンタメ事業、高度IT人材育成事業、地方創生事業