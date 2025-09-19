【イルシル】導入事例（営業部編）を公開 ― 外注費1/2以下、成約率20%向上の実績

株式会社イルシル

AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」を提供する株式会社イルシル（本社：東京都渋谷区、代表取締役 宮崎有貴）は、導入事例（営業部編）を公開しました。本事例では、これまで営業資料の多くを外注に依存し、数十万円規模の外注費が発生していた企業が、イルシル導入後は外注費を半減させることに成功しました。さらに、資料作成にかかる時間を大幅に短縮することで、営業担当者が提案内容に注力できる環境が整い、成約率が20％向上するという成果も確認されています。

■営業部が抱えていた課題

- 資料作成に時間がかかり、本来の提案準備に十分な時間を割けない- メンバーごとのスキル差により、資料の品質やデザインが不統一- 資料外注に数十万円規模のコストが発生

こうした課題により、営業活動の効率と成果が大きく制限されていました。特に、短納期での提案依頼や複数案件の同時進行に対応できないことが、機会損失にもつながっていました。

■イルシル導入による効果

- 誰でも短時間で統一感のある資料を作成可能- 外注費が1/2以下に削減- 提案資料の作成スピードが週3本→週5本へ向上- 提案内容に注力できる時間が増え、成約率が20％アップ

さらに、法人プランの「ライブラリ機能」により、優秀な営業資料を全員で共有・改良する仕組みが生まれ、営業部全体の生産性が向上しました。これにより、新人や中途入社メンバーでも短期間で高品質な提案資料を作れるようになり、組織全体の提案力底上げにもつながっています。

■導入プロセスと現場の声

営業部門では、まず小規模チームでトライアル導入を行い、従来の外注資料とイルシルで作成した資料を比較。その結果、作成スピード・コスト削減・デザイン統一性のいずれにおいてもイルシルが優位と評価され、全社展開が決定しました。現場の営業担当者からは「提案の中身に集中できるようになった」「自分で資料を素早く用意できるので自信を持って商談に臨める」といった声が寄せられています。

■動画について

今回ご紹介したインタビュー動画は、以下のYouTubeチャンネルにてご覧いただけます。

【スライド生成AI】外注費は半減、成約率は20%UP！営業部を変えたイルシルの導入事例

URL：https://www.youtube.com/watch?v=TPMhMkJCqls

■イルシルについて

AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」は、生成AIでスライド資料作成を自動化し、誰でも簡単にスライドやパワポが作れるサービスです。入力したテキストからスライドを自動生成できるだけでなく、3,000種類以上のデザインテンプレートからオリジナルで作成することも可能です。URL : https://irusiru.jp/

■会社概要

・会社名：株式会社イルシル

・代表取締役社長：宮崎有貴

・所在地（本社）：〒150-0011 東京都渋谷区東1-26-20 東京建物東渋谷ビル6F

・事業内容：ソフトウェアの開発、運用

▼各種SNS情報

note：https://note.com/lubis_elucile/

Instagram：https://www.instagram.com/irusiru.jp/

X：https://twitter.com/irusiru_jp/

Facebook（AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」）：https://www.facebook.com/irusiru.jp/

Facebook（株式会社イルシル）：https://www.facebook.com/corporate.irusiru.jp/

YouTube：https://www.youtube.com/@AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」(https://www.youtube.com/@AI%E6%90%AD%E8%BC%89%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%89%E8%87%AA%E5%8B%95%E7%94%9F%E6%88%90%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93)

【お客様お問い合わせ先】

株式会社イルシル

URL：https://corporate.irusiru.jp/contact