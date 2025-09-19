MUSIC AWARDS JAPAN 2025「ベスト・オブ・リスナーズ・チョイス：海外楽曲」で注目を集めたフィリピン発、新世代スターMaki（マキ）、初アルバム『KOLORCOASTER』をリリース

The Orchard Japan

本日、フィリピン発のシンガーソングライターのMaki（マキ）が、デビューアルバム『KOLORCOASTER』をリリース。本作は、MUSIC AWARDS JAPAN 2025にて「ベスト・オブ・リスナーズ・チョイス：海外楽曲」入りした2024年の大ヒット・シングル「Dilaw」をはじめ、全10曲を収録。

『KOLORCOASTER』というタイトルには、“色（Color）”と“ジェットコースター（Rollercoaster）”を組み合わせたMaki独自の言葉遊びが込められた。さまざまな「色」を通して描かれるのは、「愛」の多様なかたち。自己愛、失恋、友情、憧れ、ペットへの愛情など、10曲を通してリスナーを感情の旅へと誘う。

Maki「Dilaw」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=L215z9C4Zd8 ]

アルバムでは、自己愛を描いた「Dilaw」、間違った人を愛してしまう切なさの「Namumula」、純粋で無限の友情を語る「Bughaw」、平等な愛を求める想いを綴った「kahel na langit」などに加えて、さらに多様な愛のかたちが描かれている。

虹の中間色である「INDIGO (with u)」は、関係がどこに向かっているのか分からないまま、グレーな状態に取り残されていることを描いた楽曲。もどかしく苦しい“待ち”の中でも、それでも愛は痛みをものともせず流れに身を任せていく──それが報われる愛であれ、傷つく愛であれ、愛はただ、進んでいくのだ。

手放しても相手の幸せを願える愛「Nangungulila」、ペットを含む“帰る場所”に感じる愛「itim na ulap」、遠くから想いを寄せる片想い「Abelyana」、そしてただ“恋に落ちる”という感覚そのものを描いた「ROYGBIV」など。

全10曲を通じて、Makiは色をまとった「愛の旅路」を描いた作品でリスナー一人ひとりの心に、それぞれの「色」で語りかける。

Makiプロフィール

現在フィリピンで最も注目を集める新世代のシンガーソングライター。オルタナティブ・シティポップを基調とした、自らが作詞・作曲・歌唱する楽曲を通じて、耳馴染みがよくメロディアスなサウンドで国内外のリスナーの心を掴み、急速に支持を拡大中。

2021年にデビューして以来、わずか20数曲のリリースながら、Spotifyで累計10億回以上の再生を記録。昨年、フィリピン国内における最も大きなブレイクを果たしたアーティストの一人として、その名を不動のものにした。彼の代名詞ともいえる、心地よくも感情を揺さぶるシティポップサウンドは、フィリピン国内にとどまらず、世界中のファンの心をとらえ続けている。

リリース情報

Maki（マキ）

デビューアルバム『KOLORCOASTER』配信中

配信リンク：https://orcd.co/maki_kolorcoaster

レーベル：Tarsier Records

Tracklist:

1. Namumula

2. kahel na langit

3. Dilaw

4. turning green

5. BughawMaki

6. INDIGO (with u)

7. Nangungulila

8. itim na ulap

9. Abelyana

10. ROYGBIV

■Music Video:

「Dilaw」https://www.youtube.com/watch?v=L215z9C4Zd8

■Follow Maki:

Instagram: https://www.instagram.com/clfrnia_maki/

TikTok: https://www.tiktok.com/@clfrnia_maki

X: https://x.com/clfrnia_maki

Facebook: https://www.facebook.com/clfrniamaki/



ーーThe Orchard Japanは、音楽配信とアーティスト＆レーベルサービスにおけるテクノロジーを駆使したディストリビューター。ニューヨークに本社を置き、世界45以上の市場でアーティストがグローバルに活躍し、最大限のパワーを発揮するための多角的サポートをしている。