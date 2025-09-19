【石破総理・木村文乃など受賞】日本メガネベストドレッサー賞 2025が決定

RX Japan 株式会社

RX Japan株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中 岳志）は、10月1日[水] 16:30より東京ビッグサイト 東７ホール iOFT展示場内 特設会場にて 「日本メガネベストドレッサー賞 表彰式」を開催いたします。（※一般の方はご参加いただけません。メガネ・ファッション業界関係者のみ来場登録が可能）

本賞は「メガネが最も似合い」、「最も輝いている人」を表彰する眼鏡業界最大の顕彰イベントで、本表彰式は「国際メガネ展 iOFT」の併催イベントとして開催されます。

表彰式は、受賞者本人が列席する中、盛大に執り行われます。また、表彰式終了後、各受賞者の個別記者会見（囲み形式）・写真撮影会を予定しておりますので、ぜひご取材にお越しください。

「日本メガネベストドレッサー賞 2025」受賞者ご紹介

石破茂

内閣総理大臣

現職の内閣総理大臣として29年ぶりの「日本メガネベストドレッサー賞」受賞！

普段から眼鏡をかけて公務に臨む姿が印象的との声が、業界から多数寄せられる。

木村文乃

女優

ドラマやCMなどで眼鏡をかけた役柄を多く演じ、

その知的な印象で注目を集める。実力派女優として活躍中。

成田悠輔

経済学者

トレードマークの眼鏡をかけてのメディア出演が話題。

学問と実社会の架け橋として存在感を放つ。

加賀美ハヤト

ＶＴｕｂｅｒ (にじさんじ所属)

自身モデルの眼鏡は即完売。

主に動画配信プラットフォームで活動し、Ｚ世代を中心に絶大な支持を受ける。

※石破茂首相のご出席は、現在調整中です。※公務の都合により、予定が急遽変更となる場合がございます。※加賀美ハヤトさんはモニターからのご出席となります。

●表彰式 概要

日時：2025年10月1日[水] 16:30～

会場：東京ビッグサイト 東７ホール iOFT展示場内 特設会場

●取材の申し込みはこちらから ※事前申込制※ 申込締め切り：9月28日[日]

https://www.fashion-tokyo.jp/autumn/ja-jp/gbs/vis/press.html

【※ご確認ください】 取材申込・取材に関しての注意事項

・会場スペース等の都合により、取材の可否については、主催者側で調整の上、個別にご案内を差し上げております。取材のお申込みをいただいても、ご希望に添えない場合もございますので、何卒ご理解賜りますようお願いいたします。

・表彰式後に、個別記者会見：囲み形式の会見（ENG）、写真撮影会（スチール）を別室にて同時進行で行いますので、ペンとスチール撮影を兼ねられる方はご注意ください。

・受賞者によっては囲み形式の会見、写真撮影会、個別取材をお受けできない場合がございます。

・撮影スペースには限りがございます。定員になり次第お申込みを締め切らせていた だきますのでご了承ください。

させていただきます。

＜展示会概要＞

国際メガネ展 iOFT（FaW TOKYO内）

会期：2025年10月1日(水)～3日(金) 10:00~18:00（最終日のみ17:00）

会場：東京ビッグサイト 東展示棟

主催：RX Japan 株式会社

HP ：https://www.fashion-tokyo.jp/hub/ja-jp/lp-vis/ioft.html

※一般の方はご参加いただけません。メガネ・ファッション業界関係者のみ来場登録が可能

＜お問合せ先＞

RX Japan株式会社 日本メガネ ベストドレッサー賞事務局

TEL：03-6739-4101 E-mail：fw.jp@rxglobal.com