【石破総理・木村文乃など受賞】日本メガネベストドレッサー賞 2025が決定
RX Japan株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中 岳志）は、10月1日[水] 16:30より東京ビッグサイト 東７ホール iOFT展示場内 特設会場にて 「日本メガネベストドレッサー賞 表彰式」を開催いたします。（※一般の方はご参加いただけません。メガネ・ファッション業界関係者のみ来場登録が可能）
本賞は「メガネが最も似合い」、「最も輝いている人」を表彰する眼鏡業界最大の顕彰イベントで、本表彰式は「国際メガネ展 iOFT」の併催イベントとして開催されます。
表彰式は、受賞者本人が列席する中、盛大に執り行われます。また、表彰式終了後、各受賞者の個別記者会見（囲み形式）・写真撮影会を予定しておりますので、ぜひご取材にお越しください。
「日本メガネベストドレッサー賞 2025」受賞者ご紹介
石破茂
内閣総理大臣
現職の内閣総理大臣として29年ぶりの「日本メガネベストドレッサー賞」受賞！
普段から眼鏡をかけて公務に臨む姿が印象的との声が、業界から多数寄せられる。
木村文乃
女優
ドラマやCMなどで眼鏡をかけた役柄を多く演じ、
その知的な印象で注目を集める。実力派女優として活躍中。
成田悠輔
経済学者
トレードマークの眼鏡をかけてのメディア出演が話題。
学問と実社会の架け橋として存在感を放つ。
加賀美ハヤト
ＶＴｕｂｅｒ (にじさんじ所属)
自身モデルの眼鏡は即完売。
主に動画配信プラットフォームで活動し、Ｚ世代を中心に絶大な支持を受ける。
※石破茂首相のご出席は、現在調整中です。※公務の都合により、予定が急遽変更となる場合がございます。※加賀美ハヤトさんはモニターからのご出席となります。
●表彰式 概要
日時：2025年10月1日[水] 16:30～
会場：東京ビッグサイト 東７ホール iOFT展示場内 特設会場
●取材の申し込みはこちらから ※事前申込制※ 申込締め切り：9月28日[日]
https://www.fashion-tokyo.jp/autumn/ja-jp/gbs/vis/press.html
【※ご確認ください】 取材申込・取材に関しての注意事項
・会場スペース等の都合により、取材の可否については、主催者側で調整の上、個別にご案内を差し上げております。取材のお申込みをいただいても、ご希望に添えない場合もございますので、何卒ご理解賜りますようお願いいたします。
・表彰式後に、個別記者会見：囲み形式の会見（ENG）、写真撮影会（スチール）を別室にて同時進行で行いますので、ペンとスチール撮影を兼ねられる方はご注意ください。
・受賞者によっては囲み形式の会見、写真撮影会、個別取材をお受けできない場合がございます。
・撮影スペースには限りがございます。定員になり次第お申込みを締め切らせていた だきますのでご了承ください。
＜展示会概要＞
国際メガネ展 iOFT（FaW TOKYO内）
会期：2025年10月1日(水)～3日(金) 10:00~18:00（最終日のみ17:00）
会場：東京ビッグサイト 東展示棟
主催：RX Japan 株式会社
HP ：https://www.fashion-tokyo.jp/hub/ja-jp/lp-vis/ioft.html
※一般の方はご参加いただけません。メガネ・ファッション業界関係者のみ来場登録が可能
