Amazon、10月7日（火）0時から10月10日（金）23時59分まで開催する「プライム感謝祭」の注目の各種セールとキャンペーンを発表

アマゾンジャパン合同会社

Amazonは、Amazonプライム会員限定のセール「プライム感謝祭」（https://www.amazon.co.jp/primeappreciation）を、10月7日（火）0時から10月10日（金）23時59分まで、初の4日間にわたり開催します。「プライム感謝祭」は、日頃からAmazonプライムをご利用いただいている会員の皆様への感謝を込めた特別なセールイベントです。さらに、昨年もご好評いただいた「先行セール」も10月4日（土）0時から10月6日（月）23時59分までの3日間にわたり開催します。

Amazonでは、対象エリアにお住まいのAmazon.co.jpアカウントをお持ちのすべてのお客様向けのサービスとして、Amazonフレッシュをはじめ、提携ネットスーパーのライフネットスーパー、バローネットスーパー、成城石井ネットスーパー、アークスネットスーパー、マルキョウネットスーパー、イトーチェーンネットスーパーをAmazon.co.jp上でそれぞれ展開しています（いずれも対象エリアがあります）。Amazonネットスーパーは、新鮮な野菜、精肉、果物など生鮮食品からお惣菜、飲料、お酒、日用品、ベビー用品などの重くかさばる商品まで、ご注文から最短約2時間*でお届けし、子育て中のお客様をはじめ、幅広くご好評いただいています。

Amazonネットスーパーの各ストアでは、2025年10月7日（火）0時から10月10日（金）23時59分まで、初の4日間にわたり開催される「プライム感謝祭」（http://www.amazon.co.jp/primeappreciation）の期間中、Amazonプライム会員のお客様を対象にしたセールを実施します。また、10月4日（土）にスタートする「先行セール」期間中もセールを実施するほか、Amazonプライム会員だけでなく、Amazon.co.jpのアカウントをお持ちのすべてのお客様を対象にしたセールも一部のストアで実施します。

また「プライム感謝祭」とその前後の期間中に、Amazon.co.jpでのお買い物であと払い（ペイディ）、メルペイ、リクルートポイントを利用すると、ポイントが還元されるキャンペーンなどを実施します。

物価上昇が続くなか、Amazonネットスーパーでは、「プライム感謝祭」期間中のセールやキャンペーンを通じて、日々の生活に欠かせない食品や日用品、秋ならではの旬の食材を中心にお得な価格でご提供し、お客様の家計を応援します。

*注文が集中した場合や、交通事故・天候などのやむを得ない事情により配送やお届けが遅延する場合があります。

◆「Amazonネットスーパー プライム感謝祭」でのセールとキャンペーンの概要

・ Amazonフレッシュ（www.amazon.co.jp/fresh(http://www.amazon.co.jp/fresh)）

＜対象エリア：東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の一部＞

10月7日（火）から10月10日（金）まで「Amazonフレッシュ プライム感謝祭」を実施し、季節の野菜・果物から、お刺身やヨーグルトほか、幅広い商品を最大50%OFFでご提供します。一部の商品は10月4日(土)からの先行セールにて販売を開始します。また、10月10日（金）まで、Amazon.co.jpのアカウントをお持ちのすべてのお客様を対象に、生鮮食品や日用品など対象商品が最大20%OFFとなる「フレッシュ大総力祭」も開催しています。

提携ネットスーパー

・ Amazon.co.jp上のライフネットスーパー（www.amazon.co.jp/life(http://www.amazon.co.jp/life)）

＜対象エリア：東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・大阪府・京都府・兵庫県の一部＞

10月4日（土）から10月10日（金）までの期間中に、プライム会員のお客様限定で、10,000円（税込）以上のご注文でご利用いただける購入合計金額から5%OFFクーポン（ノンアルコール飲料を含むアルコール商品を除く）をプレゼントします。さらに、10月4日（土）から10月10日（金）まではAmazon.co.jpのアカウントをお持ちのすべてのお客様を対象に、厳選した目玉商品をお値打ち価格にて提供します。

・ Amazon.co.jp上のバローネットスーパー（www.amazon.co.jp/valor(http://www.amazon.co.jp/valor)）

＜対象エリア：愛知県・岐阜県の一部＞

10月4日（土）から10月10日（金）までの期間中に、4,000円（税込）以上ご注文いただいたプライム会員のお客様に、期間中何度でもお使いいただける購入合計金額から30%OFFクーポン（ノンアルコール飲料を含むアルコール商品を除く）をプレゼントします。

・ Amazon.co.jp上の成城石井ネットスーパー（www.amazon.co.jp/seijoishii(http://www.amazon.co.jp/seijoishii)）

＜対象エリア：東京都・神奈川県・愛知県の一部＞

10月4日（土）から10月10日（金）まで、プライム会員のお客様限定で黒毛和牛、生鮮食品など成城石井の人気商品を10%OFFでご提供するセールを実施いたします。さらに、10月7日（火）から10月10日（金）までの期間中は、10,000円（税込）以上ご注文いただいたプライム会員のお客様に購入合計金額から10%OFFクーポンをプレゼントします。

・ Amazon.co.jp上のアークスネットスーパー（www.amazon.co.jp/arcs(http://www.amazon.co.jp/arcs)）

＜対象エリア：北海道の一部＞

10月4日（土）から10月10日（金）までの期間中に、8,000円（税込）以上ご注文いただいたプライム会員のお客様に購入合計金額から10%OFFクーポン（ノンアルコール飲料を含むアルコール商品を除く）をプレゼントします。また、Amazon.co.jpのアカウントをお持ちのすべてのお客様を対象に、10月4日（土）から10月10日（金）まで対象商品が最大50%OFFとなるセールも開催します。

・ Amazon.co.jp上のマルキョウネットスーパー（www.amazon.co.jp/marukyo(http://www.amazon.co.jp/marukyo)）

＜対象エリア：福岡市とその周辺の一部＞

10月4日（土）から10月10日（金）までの期間中に、プライム会員のお客様限定で季節の野菜・果物から、お寿司、精肉、鮮魚まで厳選の商品が最大20%OFFとなるセールを開催します。さらに、10月4日（土）から10月10日（金）までの期間中は、5,000円以上(税込)以上ご注文いただいたプライム会員のお客様に購入合計金額から10%OFFクーポン（ノンアルコール飲料を含むアルコール商品を除く）をプレゼントします。また、サービス開始1周年を記念して10月14日(火)9:59まで、マルキョウネットスーパーを初めてご利用されるプライム会員のお客様限定で配送料が実質無料になるキャンペーンも実施中です。

・ Amazon.co.jp上のイトーチェーンネットスーパー（www.amazon.co.jp/itochain(http://www.amazon.co.jp/itochain)）

＜対象エリア：仙台市と周辺の一部＞

10月4日（土）から10月10日（金）までの期間中に、3,000円（税込）以上ご注文いただいたプライム会員のお客様に購入合計金額から10%OFFクーポン（ノンアルコール飲料を含むアルコール商品を除く）をプレゼントします。また、Amazon.co.jpのアカウントをお持ちのすべてのお客様を対象に10月4日（土）から10月10日（金）まで対象商品が最大50%OFFとなるセールも開催します。

※当メディアアラート内に記載の割引率/額は、注文確定時に表示価格に対して適用されます。なお、表示価格はAmazonネットスーパーの各ストアが独自に設定した販売価格です。

※上記はすべて2025年9月19日（金）時点の情報で、今後予告なく変更となる場合があります。セールの詳細は各ストアのページにてご確認ください。

◆対象の決済サービスを利用してポイントが還元されるお得なキャンペーン

・あと払い（ペイディ）

あと払い（ペイディ）でお買い物するたび合計金額から最大3%ポイント還元（最大500ポイント）

「プライム感謝祭」のお買い物に、あと払い（ペイディ）を利用できます。あと払い（ペイディ）では、ご利用翌月に代金をまとめてお支払いできます。本キャンペーンにエントリー後、ペイディでお買い物をするたび合計金額から最大3%のAmazonポイント（最大500ポイント）還元を受けられます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/4612/table/2052_1_f64157bf5517cbbdbe8656bdd8860acb.jpg?v=202509200456 ]

※キャンペーンは予告なく変更または終了する場合があります。

・ メルペイ

初めてのメルペイ決済でお会計の15%分のメルカリポイント（合計上限1,500ポイント）還元

キャンペーン期間中に、「エントリーする」ボタンをタップし、Amazon.co.jpでメルペイネット決済を連携の上、メルペイのネット決済（メルペイ残高・メルカリポイント・メルペイのあと払い）を利用してお買い物すると、決済金額の15%分のメルカリポイント（合計上限1,500ポイント）を付与します。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/4612/table/2052_2_a1f846745e9c8d0b5084cfc5431ff0c7.jpg?v=202509200456 ]

・ リクルートポイント

リクルートID とAmazonアカウントの新規連携で、最大10,000リクルートポイントが当たる

リクルートポイントは、Amazon.co.jpのパートナーポイントプログラムのひとつで、リクルートのサービス利用でたまるポイントです。お持ちのリクルートポイントを1ポイント=1円として直接「プライム感謝祭」のお買い物に利用いただけます。新たにAmazonアカウントとリクルートIDを連携し、キャンペーンにエントリーしたすべてのお客様を対象に、抽選で最大10,000リクルートポイントが当たります。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/4612/table/2052_3_4b4ae210a12fc3ccbdb77dfdfae0fb98.jpg?v=202509200456 ]

その他にも、まだAmazon Mastercardをお持ちでないプライム会員限定のキャンペーン(https://www.amazon.co.jp/dp/B08P4CFBK6)も実施いたします。

