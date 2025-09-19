メッセ黒田、“過去最高額”の自腹に「ヤラセやと思われる！！」高橋克実は下積み時代の苦労話を回想「遠藤憲一と……」≪放送を見て抽選で豪華プレゼントが当たる！≫

テレビ大阪株式会社

クセが強く、忖度なしで言いたい放題！

大阪人に愛され、強烈な個性を放つおっさん達による街ブラロケ番組。

トーク力と庶民感覚を兼ね備えた芸人"メッセンジャー黒田"と2人の"ゲストおっさん"が、

個性豊かな大阪の街をお散歩。"3人のおっさん"×"大阪の街"で一体どんな化学反応が起きるのか!?

出演

黒田有（メッセンジャー）

高橋克実

橋下徹

〇番組ＨＰ https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/ossampo/

〇番組TVerページ（放送終了後無料見逃し配信中）https://tver.jp/series/sr8p2y7g9m

番組内容

今回、おっさんぽに繰り出すのは「阪神梅田本店」。メッセンジャー黒田、橋下徹、高橋克実が買い物を楽しむ。

阪神百貨店の名物といえば「イカ焼き」。地下1階のスナックパークへ行くと、イカ焼きを味わう今回のゲスト、名バイプレイヤーの高橋克実の姿が。

橋下はかつて高橋が司会を担当していたワイドショーで共演したことがあるが、実は黒田は初対面。挨拶もそこそこに、ぐいぐい話を聞いてくる黒田に高橋は「のっけからそんなペースですか！？」とタジタジ！？

高橋は大阪によく来るそうで、実は奥様の実家が難波の中心地と聞いて「あんなところに！？」と驚く黒田と橋下。このあとも義実家に立ち寄るそうで、地下1階の食品街で手土産を買うことに。

一方、黒田と橋下もそれぞれ手土産を探す。スタッフが案内してくれた、日本初のカレーせんべい専門店「カレーのくち」でお買い物。この番組では誰が支払うかじゃんけんで決めるのがおなじみだが、高橋は「じゃんけんめっちゃ強いんですよ」と豪語する。果たして…？

結局、「カレーのくち」では黒田が負けてお支払い。続いて大分・中津の人気からあげ専門店「鶏笑」では、珍しくスタッフにからあげを奢ることにするのだが、この支払いのじゃんけんでも黒田惨敗！「おかしいやん！」と吠えまくる黒田に対し、高橋と橋下は「いい滑り出しですね」とご満悦。

高橋の義父は甘いものが好物ということで、バニラスイーツ専門店「VANI」でお菓子を選ぶ。話題は各自の義実家との距離感の話になり、黒田の義母との驚きの関係を聞いて橋下は絶句！？

一行は6階にある梅田ロフトへ足を運び、それぞれ欲しいものを選ぶ。黒田はずらりと並ぶ日傘に注目。今やおっさんも日傘を持つ時代。黒田も「今年から使うことにした」と明かす。

ワクワクしながら買い物を楽しむおっさんたち。とくにおっさんに大人気のリカバリーウェアにテンションアップ。家族で愛用しているという高橋に激推しされ、黒田と橋下も購入することにしたのだが、お高めの値段が気になるようで……？

リカバリーウェアの会計は、黒田、橋下とでじゃんけん。負けたら5万円分の支払いだけに、その目は真剣！ 結局、黒田が負けて自腹を切ることに……。「前に（橋下から）お祝いでもらったチャイルドシートがパーや！」と嘆く。

買い物を楽しんだおっさんたちは9階にある阪神フードホールへ。事前予約すれば無料で利用できるプレミアムルームで、牛串焼きとビールで呑み語りを楽しむ。

高橋の芸能生活を深堀りする黒田。18歳で故郷の新潟から上京したという高橋。ブレイクのきっかけになったドラマ『ショムニ』出演時は36歳でまだバイトしていたことや、下積み時代に同じくバイプレイヤーの遠藤憲一と共演したことを明かす。

駆け出しの頃は役作りの加減が分からず、失敗をしてしまったエピソードも。その話を聞いて黒田は「その話で5時間は飲めますわ」と3人で大笑いする。

