全世界興行収入300億円を記録した大ヒットサイコホラー続編！『スマイル2』ブルーレイ＆DVD 12/10（水）発売決定！
詳細はこちら :
https://lnk.to/smile_2
全世界興行収入300億円を記録した大ヒットサイコホラー『スマイル』続編！
恐怖も不気味さもスケールアップし、世界的ポップスターに忍び寄る“笑顔の呪い”が再び幕を開ける。
●2022年に公開され話題となったサイコホラー『スマイル』シリーズ最新作
前作に引き続きパーカー・フィン監督がメガホンをとり、笑顔が人を恐怖に陥れるという斬新な設定はそのままに、スケールアップした“笑顔の呪い”が世界的ポップスターを飲み込んでいく。
●実力派俳優が集結！
主演を務めるのは実写版『アラジン』のジャスミン役で知られるナオミ・スコット。恐怖に怯える姿をリアルに演じ、ホラークイーンとしての新境地を開拓した。ドリュー・バリモアが本人役で出演しているほか、ジャック・ニコルソンを父に持つレイ・ニコルソンの怪演にも注目！
●充実の特典を収録！
パーカー・フィン監督による音声解説や、メイキング、削除シーンを含む映像特典を収録してパッケージリリース！
『スマイル2』商品情報
【発売日】
2025年12月10日（水）
【価格】
ブルーレイ＋DVDセット 5,390円（税込）
【ブルーレイ特典】
●音声特典
・監督パーカー・フィンによる音声解説
●映像特典
・奇色満面
・スターの凋落
・楽曲づくり
・新しいスマイル
・スマイラー：新モンスター
・笑顔になろう
・歯を見せて
・削除シーン＆ロングバージョン
・最重症外傷：特殊メイク
『スマイル2』作品情報
【キャスト（声の出演）】
スカイ：ナオミ・スコット（村中 知）
エリザベス：ローズマリー・デウィット（山像 かおり）
モリス：ピーター・ジェイコブソン（駒谷 昌男）
ジョエル：カイル・ガルナー（河本 邦弘）
ドリュー：ドリュー・バリモア（柚木 尚子）
ジェマ：ディラン・ゲルーラ（木村 香央里）
ポール：レイ・ニコルソン（藤田 将利）
ルイス：ルーカス・ゲイジ（南須原 亮）
ジョシュア：マイルス・グティエレス＝ライリー（林 幸矢）
【スタッフ】
監督・脚本・製作：パーカー・フィン
制作：マーティ・ボーウェン、ウィク・ゴッドフリー、アイザック・クラウスナー、ロバート・サレルノ
--------------------
日本語版制作スタッフ
吹替翻訳：伊藤 みなみ 字幕翻訳：永井 歌子
【ストーリー】
新たなワールドツアーを目前に控えた世界的ポップスターのスカイ・ライリー（ナオミ・スコット）は、徐々に恐ろしく不可解な出来事に遭遇し始める。エスカレートする恐怖と名声によるプレッシャーに押しつぶされそうになったスカイは、自分が制御不能になってしまう前に人生を取り戻すため、暗い過去と向き合うことを余儀なくされる。
※商品の仕様は変更となる可能性がございます。
発売・販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング
(C) 2024, 2025 Paramount Pictures. All Rights Reserved.