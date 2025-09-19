全世界興行収入300億円を記録した大ヒットサイコホラー続編！『スマイル2』ブルーレイ＆DVD 12/10（水）発売決定！

株式会社ハピネット詳細はこちら :https://lnk.to/smile_2

全世界興行収入300億円を記録した大ヒットサイコホラー『スマイル』続編！

恐怖も不気味さもスケールアップし、世界的ポップスターに忍び寄る“笑顔の呪い”が再び幕を開ける。

●2022年に公開され話題となったサイコホラー『スマイル』シリーズ最新作

前作に引き続きパーカー・フィン監督がメガホンをとり、笑顔が人を恐怖に陥れるという斬新な設定はそのままに、スケールアップした“笑顔の呪い”が世界的ポップスターを飲み込んでいく。

●実力派俳優が集結！

主演を務めるのは実写版『アラジン』のジャスミン役で知られるナオミ・スコット。恐怖に怯える姿をリアルに演じ、ホラークイーンとしての新境地を開拓した。ドリュー・バリモアが本人役で出演しているほか、ジャック・ニコルソンを父に持つレイ・ニコルソンの怪演にも注目！

●充実の特典を収録！

パーカー・フィン監督による音声解説や、メイキング、削除シーンを含む映像特典を収録してパッケージリリース！

『スマイル2』商品情報

【発売日】

2025年12月10日（水）

【価格】

ブルーレイ＋DVDセット 5,390円（税込）

【ブルーレイ特典】

●音声特典

・監督パーカー・フィンによる音声解説

●映像特典

・奇色満面

・スターの凋落

・楽曲づくり

・新しいスマイル

・スマイラー：新モンスター

・笑顔になろう

・歯を見せて

・削除シーン＆ロングバージョン

・最重症外傷：特殊メイク

『スマイル2』作品情報

【キャスト（声の出演）】

スカイ：ナオミ・スコット（村中 知）

エリザベス：ローズマリー・デウィット（山像 かおり）

モリス：ピーター・ジェイコブソン（駒谷 昌男）

ジョエル：カイル・ガルナー（河本 邦弘）

ドリュー：ドリュー・バリモア（柚木 尚子）

ジェマ：ディラン・ゲルーラ（木村 香央里）

ポール：レイ・ニコルソン（藤田 将利）

ルイス：ルーカス・ゲイジ（南須原 亮）

ジョシュア：マイルス・グティエレス＝ライリー（林 幸矢）

【スタッフ】

監督・脚本・製作：パーカー・フィン

制作：マーティ・ボーウェン、ウィク・ゴッドフリー、アイザック・クラウスナー、ロバート・サレルノ

--------------------

日本語版制作スタッフ

吹替翻訳：伊藤 みなみ 字幕翻訳：永井 歌子

【ストーリー】

新たなワールドツアーを目前に控えた世界的ポップスターのスカイ・ライリー（ナオミ・スコット）は、徐々に恐ろしく不可解な出来事に遭遇し始める。エスカレートする恐怖と名声によるプレッシャーに押しつぶされそうになったスカイは、自分が制御不能になってしまう前に人生を取り戻すため、暗い過去と向き合うことを余儀なくされる。

※商品の仕様は変更となる可能性がございます。

発売・販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

(C) 2024, 2025 Paramount Pictures. All Rights Reserved.