全世界興行収入300億円を記録した大ヒットサイコホラー続編！『スマイル2』ブルーレイ＆DVD 12/10（水）発売決定！

全世界興行収入300億円を記録した大ヒットサイコホラー『スマイル』続編！


恐怖も不気味さもスケールアップし、世界的ポップスターに忍び寄る“笑顔の呪い”が再び幕を開ける。



●2022年に公開され話題となったサイコホラー『スマイル』シリーズ最新作


前作に引き続きパーカー・フィン監督がメガホンをとり、笑顔が人を恐怖に陥れるという斬新な設定はそのままに、スケールアップした“笑顔の呪い”が世界的ポップスターを飲み込んでいく。



●実力派俳優が集結！


主演を務めるのは実写版『アラジン』のジャスミン役で知られるナオミ・スコット。恐怖に怯える姿をリアルに演じ、ホラークイーンとしての新境地を開拓した。ドリュー・バリモアが本人役で出演しているほか、ジャック・ニコルソンを父に持つレイ・ニコルソンの怪演にも注目！



●充実の特典を収録！


パーカー・フィン監督による音声解説や、メイキング、削除シーンを含む映像特典を収録してパッケージリリース！






『スマイル2』商品情報

【発売日】


2025年12月10日（水）



【価格】


ブルーレイ＋DVDセット　5,390円（税込）



【ブルーレイ特典】


●音声特典


・監督パーカー・フィンによる音声解説



●映像特典


・奇色満面


・スターの凋落


・楽曲づくり


・新しいスマイル


・スマイラー：新モンスター


・笑顔になろう


・歯を見せて


・削除シーン＆ロングバージョン


・最重症外傷：特殊メイク


『スマイル2』作品情報

【キャスト（声の出演）】


スカイ：ナオミ・スコット（村中 知）


エリザベス：ローズマリー・デウィット（山像 かおり）


モリス：ピーター・ジェイコブソン（駒谷 昌男）


ジョエル：カイル・ガルナー（河本 邦弘）


ドリュー：ドリュー・バリモア（柚木 尚子）


ジェマ：ディラン・ゲルーラ（木村 香央里）


ポール：レイ・ニコルソン（藤田 将利）


ルイス：ルーカス・ゲイジ（南須原 亮）


ジョシュア：マイルス・グティエレス＝ライリー（林 幸矢）



【スタッフ】


監督・脚本・製作：パーカー・フィン


制作：マーティ・ボーウェン、ウィク・ゴッドフリー、アイザック・クラウスナー、ロバート・サレルノ


--------------------


日本語版制作スタッフ


吹替翻訳：伊藤 みなみ　字幕翻訳：永井 歌子



【ストーリー】


新たなワールドツアーを目前に控えた世界的ポップスターのスカイ・ライリー（ナオミ・スコット）は、徐々に恐ろしく不可解な出来事に遭遇し始める。エスカレートする恐怖と名声によるプレッシャーに押しつぶされそうになったスカイは、自分が制御不能になってしまう前に人生を取り戻すため、暗い過去と向き合うことを余儀なくされる。



※商品の仕様は変更となる可能性がございます。


発売・販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング


(C) 2024, 2025 Paramount Pictures. All Rights Reserved.