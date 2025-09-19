『インセプション』製作15周年記念！4K UHD＋ブルーレイセット（3枚組／ペーパープレミアム付）12/17（水）発売決定！

株式会社ハピネット詳細はこちら :https://lnk.to/inception-15

鬼才クリストファー・ノーラン監督、レオナルド・ディカプリオ&渡辺謙共演のSFアクション大作『インセプション』製作15周年を記念して、豪華封入特典付きで新登場！

●『インセプション』製作15周年を記念して、ポスターやアートカードなど豪華封入特典付きでリリース！

●鬼才クリストファー・ノーランが国際色豊かなキャストを率いて、世界各地、さらに夢の中へと観る者を誘うSFアクション大作

●2010年7月16日に全米公開され、全世界の興行収入が8億2,600万ドルを超える大ヒットを記録！

●第83回アカデミー賞(R)では作品賞、脚本賞などの8部門にノミネートされ、撮影賞、視覚効果賞、音響編集賞、音響録音賞と4部門を受賞！

●レオナルド・ディカプリオ、渡辺 謙ほか、ジョセフ・ゴードン＝レヴィット、マリオン・コティヤール、エリオット・ペイジ、トム・ハーディーなど超豪華なキャストが集結！

●クリストファー・ノーラン監督最新作『オデュッセイア』2026年に日本公開決定！

『インセプション』4K UHD＋ブルーレイセット商品情報

【発売日】

2025年12月17日（水）

【価格】

4K UHD＋ブルーレイセット 10,780円（税込）

【封入特典：ペーパープレミアム】

・A3ポスター（両面仕様）

・アートカード（4枚組）

・キャラクター・ブックマーカー（4枚組）

【ブルーレイ映像特典】

※本編ディスクに収録

●ムービーツアー（本編を観ながら同時にフォーカス・ポイントの映像特典がご覧になれます）

フォーカス・ポイント

-映画「インセプション」を創造する

-日本の城:夢が崩れる時

-パリのカフェ崩壊

-無限階段を建てる

-貨物列車

-街中での銃撃戦

-傾くバー

-回転する廊下

-雪山の要塞

-無重力状態のシミュレーション

-虚無: 夢世界の深層をデザインする

-要塞爆破

-夢の音楽

-夢の共有

※特典ディスクに収録

●＜ビハインド・ストーリー＞

・ 夢と潜在意識～最先端の研究より～

・「インセプション」序章

●＜エクストラ＞

・コンセプトアート・ギャラリー

・プロモーションアート・アーカイブ

・隠しボタンによる特典あり

●＜予告編集＆ＴＶスポット集＞

・予告編集 - 予告編１（特報)、予告編２、予告編３

・ＴＶスポット集 - Characters、Back to Reality、Extractor、Point Man、Architect、Simple Idea、Change、The Dream Is R

eal、The Beginning、Real、Bullet、Wake Me Up、Ten Hours

●「インセプション」 5.1ch サウンドトラック - We Built Our Own World、Dream Is Collapsing、Radical Notion、Old Souls、528491、Mombasa、One Simple Idea、Dream Within a Dream、Paradox、Time

※4KUHD並びにブルーレイ本編ディスクは、既発売『インセプション ＜4K ULTRA HD&ブルーレイセット＞（3枚組）』と同じです。

※商品の仕様は変更となる可能性がございます。

『インセプション』作品情報

【キャスト（声の出演）】

ドム・コブ：レオナルド・ディカプリオ（内田 夕夜）

サイトー：渡辺 謙（渡辺 謙）

アーサー：ジョセフ・ゴードン＝レヴィット（土田 大）

モル：マリオン・コティヤール（五十嵐 麗）

アリアドネ：エリオット・ペイジ（冠野 智美）

イームス：トム・ハーディー（咲野 俊介）

ロバート・フィッシャー：キリアン・マーフィー（三木眞一郎）

ブラウニング：トム・ベレンジャー（石塚 運昇）

ユスフ：ディリープ・ラオ（木村 雅史）

マイルズ：マイケル・ケイン（小川 真司）

【スタッフ】

製作・監督・脚本：クリストファー・ノーラン

製作：エマ・トーマス

音楽:：ハンス・ジマー

---------------------------------------

日本語版制作スタッフ

字幕翻訳：アンゼたかし

吹替翻訳：アンゼたかし

【ストーリー】

ドム・コブ（レオナルド・ディカプリオ）は人の心が無防備な状態、つまり夢を見ている間に潜在意識から貴重な秘密を盗み出すスペシャリスト。その特異な才能は産業スパイが暗躍する世界で重宝される一方、そのために彼は最愛のものを奪われ、国際指名手配されてしまう。そんな彼に失った人生を取り戻すチャンスが。そのためには「インセプション」と呼ばれる、アイデアを盗むのとは逆に相手の心に“植え付ける”、およそ不可能とされる任務を成功させる必要があった。もしコブと仲間たちが成し

遂げたなら、それは完全犯罪を意味する。だがいかに綿密に計画し、様々な特殊能力があったとしても、行動がすべて相手に読まれていては太刀打ちできない。そんな強敵が現れる予感を、コブだけが感じ取っていた。

権利元：ワーナー ブラザース ジャパン合同会社

発売・販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

(C) 2010 LEGENDARY PICTURES FUNDING, LLC, WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. ALL RIGHTS RESERVED.