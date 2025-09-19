映画史に輝くホラー映画の傑作「エルム街の悪夢」シリーズ全7作を4K UHDで完全収録！「エルム街の悪夢 コレクターズ・ボックス 4K UHD+ブルーレイセット（11枚組）」12/3(水)発売決定！
●80年代を代表するホラー映画として6つの続編とTVシリーズ、そして「13日の金曜日」とのクロスオーバーによりジェイソンと競演、2010年にはリメイク版が製作されるなど、ホラー映画史に名を刻む人気シリーズ！
●夢の中から人々を襲う殺人鬼フレディ・クルーガーの凶行を描いた傑作「エルム街の悪夢」シリーズ全7作品を収録！
●ウェス・クレイブンは1980年代に『エルム街の悪夢』、1990年代には『スクリーム』を監督し、映画史に残る2大ヒットシリーズを生み出した。その後、続編『エルム街の悪夢3／惨劇の館』(1987年)の共同脚本、『エルム街の悪夢／ザ・リアルナイトメア』(1994年)の監督・脚本を担当し、「エルム街の悪夢」フランチャイズに復帰。全世界で大ヒットを記録した。
『エルム街の悪夢 コレクターズ・ボックス』商品情報
【発売日】
2025年12月3日(水)
【価格】
4K UHD+ブルーレイセット（11枚組）
38,500円(税込)
【4K UHD映像特典】
■エルム街の悪夢(1984)
●キャスト/スタッフによる音声解説#1、#2
●フォーカス・ポイント
●もうひとつのエンディング
スケアリー・エンディング、ハッピー・エンディング、フレディ・エンディング
●ホラー映画の伝説
●メイキング
●「エルム街の悪夢」の起源
■エルム街の悪夢２／フレディの復讐
●フレディブームの予感
●ヒーローとモンスター
●魔女のような顔の男
●ゲイ映画の要素
■エルム街の悪夢３／惨劇の館
●ビハインド・ストーリー
パート１を振り返って、ファンからのメール、フレディが建てた会社、戦士たちの軌跡、豚と蛇の思い出、辞められない理由、才能の結集
●ミュージックビデオ:"DREAM WARRIORS" BY DOKKEN
■エルム街の悪夢４／ザ・ドリームマスター最後の反撃
●映画の完成
●４作目への挑戦
●小道具と特殊効果
●フレディに変身
■エルム街の悪夢５／ザ・ドリームチャイルド
●ビハインド・ストーリー
狙われた胎児、ベタつく床、夢の中の階段、ホプキンスの演出、ちょっとしたズレ
■エルム街の悪夢／ザ・ファイナルナイトメア
●シリーズを振り返って
●シリーズ映画の宿命
●レイチェルの夢
●フレディの最期
■エルム街の悪夢／ザ・リアルナイトメア
●ウェス・クレイヴン監督による音声解説
●フレディの回想録
●名シーン解剖
●映画監督になるまで
●フィルムメーカー
●イカれた連中
●シリーズ映画への挑戦
●映画の社会現象
●作品を振り返る
悪夢の原点、フレディ誕生秘話、悪夢のはじまり、映画化への道、キャスティング、フレディのツメ、フレディを創る、撮影の舞台裏、悪夢のセット、終わりよければ全て良し、悪夢の総決算、悪夢の結末、もうひとつのエンディング
●悪夢の追究
悪夢のルーツ、ゴシックの魔力、サドマゾヒズム、フレディ vs. ピンヘッド、フレディのエネルギー、恐怖の象徴、ホラーの魅力、個性ある怪物、フレディの魅力、怪談との親和性
※『エルム街の悪夢(1984)』の4K UHD(TM)は『【初回限定生産】エルム街の悪夢 <4K ULTRA HD&ブルーレイセット>(2枚組/豪華 封入特典付)』と同じです。また本商品のBLU-RAY(TM)ディスクは、既発売の『エルム街の悪夢 7-Film コレクション＜ブルーレイ セット＞(4枚組)』と同じです。
※『エルム街の悪夢／ザ・リアルナイトメア』はR-15相当になります。本作には一部15歳未満の鑑賞には不適切な表現が含まれます。
※商品の仕様は変更になる場合がございます。
『エルム街の悪夢 コレクターズ・ボックス』作品情報
【キャスト（声の出演）】
■エルム街の悪夢(1984)
トンプソン警部補：ジョン・サクソン
マージ・トンプソン：ロニー・ブレイクリー
ナンシー・トンプソン：ヘザー・ランゲンカンプ
グレン・ランツ：ジョニー・デップ
フレディ・クルーガー：ロバート・イングランド
■エルム街の悪夢２／フレディの復讐
ジェシー・ウォルシュ：マーク・パットン
リサ・ウェッバー：キム・マイヤーズ
ロン・グラディ：ロバート・ラスラー
ケン・ウォルシュ：クルー・ギャラガー
シェリル・ウォルシュ：ホープ・ラング
フレディ・クルーガー：ロバート・イングランド
■エルム街の悪夢３／惨劇の館
ナンシー・トンプソン ：ヘザー・ランゲンカンプ
クリステン・パーカー：パトリシア・アークエット
マックス：ローレンス・フィッシュバーン
Dr.エリザベス・シムズ：プリシラ・ポインター
Dr.ニール・ゴードン：クレイグ・ワッソン
フレディ・クルーガー：ロバート・イングランド
■エルム街の悪夢４／ザ・ドリームマスター最後の反撃
フレディ・クルーガー：ロバート・イングランド
ジョーイ・クルーセル：ロドニー・イーストマン
リック・ジョンソン：アンドラス・ジョーンズ
クリステン・パーカー：チューズデイ・ナイト
シーラ・コペッキー：トイ・ニューカーク
■エルム街の悪夢５／ザ・ドリームチャイルド
フレディ・クルーガー：ロバート・イングランド
アリス・ジョンソン：リサ・ウィルコックス
ダン・ジョーダン：ダニー・ハッセル
ジェイコブ：ウィットビー・ハートフォード
イヴォンヌ：ケリー・ジョー・ミンター
■エルム街の悪夢／ザ・ファイナルナイトメア
フレディ・クルーガー：ロバート・イングランド
マギー・バローズ：リサ・ゼイン
ジョン・ドゥー：ション・グリーンブラット
トレイシー：レズリー・ディーン
ドック：ヤフェット・コットー
■エルム街の悪夢／ザ・リアルナイトメア
フレディ・クルーガー：ロバート・イングランド
ナンシー・トンプソン ：ヘザー・ランゲンカンプ
ディラン：ミコ・ヒューズ
チェイス：デビッド・ニューサム
【スタッフ】
■エルム街の悪夢(1984)
監督・脚本：ウェス・クレイヴン
日本語版制作スタッフ
本編翻訳：古田由紀子 （字幕）／蘭 光太郎 （吹替）
■エルム街の悪夢２／フレディの復讐 監督：ジャック・ショルダー
日本語版制作スタッフ
本編翻訳：古田由紀子（字幕）
■エルム街の悪夢３／惨劇の館
監督・脚本：チャック・ラッセル
脚本：ウェス・クレイヴン、ブルース・ワグナー、フランク ・ダラボン
日本語版制作スタッフ
本編翻訳：古田由紀子（字幕）
■エルム街の悪夢４／ザ・ドリームマスター最後の反撃
監督：レニー・ハーリン
---------------------------------------
本編翻訳：岡枝慎二（字幕）
■エルム街の悪夢５／ザ・ドリームチャイルド
監督：スティーブン・ホプキンス
---------------------------------------
本編翻訳：岡枝慎二（字幕）
■エルム街の悪夢／ザ・ファイナルナイトメア
監督・原案：レイチェル・タラレイ
---------------------------------------
本編翻訳：岡枝慎二（字幕）
■エルム街の悪夢／ザ・リアルナイトメア
監督・脚本・原案・製作総指揮：ウェス・クレイヴン
---------------------------------------
本編翻訳：菊地浩司（字幕）
【ストーリー】
「ワン、ツー、フレディがくるぞ」の歌とともに、鋭い鉄の爪を持つ悪魔の殺人鬼フレディ・クルーガーがやってくる。ウェス ・クレイヴン監督（「スクリーム」シリーズ）がメガホンを取り、スラッシュムービーの先駆けとなった大ヒットシリーズ。人 の夢に巣食うフレディ・クルーガー（ロバート・イングランド）が、エルム街のティーンたちを恐怖のどん底に陥れる。シンプ ルなストーリーラインでありながら、創造力に富んだ、おぞましくもショッキングなホラー映画の名作が誕生した。滅びたかに 思われた悪夢の殺人鬼は、３度、４度と蘇り…。それでは、どうか良い夢を！
コピーライト：
■エルム街の悪夢(1984)：A NIGHTMARE ON ELM STREET AND ALL RELATED CHARACTERS AND ELEMENTS (C) & (TM) NEW LINE PRODUCTIONS, INC. (C) 1984 NEW LINE PRODUCTIONS, INC. ALL RIGHTS RESERVED.
■エルム街の悪夢２／フレディの復讐：A NIGHTMARE ON ELM STREET AND ALL RELATED CHARACTERS AND ELEMENTS (C) & (TM) NEW LINE PRODUCTIONS, INC. (C) 1985 THE SECOND ELM STREET VENTURE. ALL RIGHTS RESERVED.
■エルム街の悪夢３／惨劇の館：A NIGHTMARE ON ELM STREET AND ALL RELATED CHARACTERS AND ELEMENTS (C) & (TM) NEW LINE PRODUCTIONS, INC. (C) 1987 THE NEW LINE-HERON VENTURE D.B.A. THE THIRD ELM STREET VENTURE.A LL RIGHTS RESERVED.
■エルム街の悪夢４／ザ・ドリームマスター最後の反撃：A NIGHTMARE ON ELM STREET AND ALL RELATED CHARACTERS AND ELEMENTS (C) & (TM) NEW LINE PRODUCTIONS, INC. (C) 1988 THE FOURTH NEW LINE-HERONVENTURE. ALL RIGHTS RESERVED.
■エルム街の悪夢５／ザ・ドリームチャイルド：A NIGHTMARE ON ELM STREET AND ALL RELATED CHARACTERS AND EL EMENTS (C) & (TM) NEW LINE PRODUCTIONS, INC. (C) 1989 THE FOURTH NEW LINE-HERON VENTURE. ALL RIGHTS RESER VED.
■エルム街の悪夢／ザ・ファイナルナイトメア：A NIGHTMARE ON ELM STREET AND ALL RELATED CHARACTERS AND EL EMENTS (C) &(TM) NEW LINE PRODUCTIONS, INC. (C) 1991 NEW LINE PRODUCTIONS, INC. ALL RIGHTS RESERVED.
■エルム街の悪夢／ザ・リアルナイトメア：A NIGHTMARE ON ELM STREET AND ALL RELATED CHARACTERS AND ELEME NTS (C)& (TM) NEW LINE PRODUCTIONS, INC. (C) 1994 NEW LINE PRODUCTIONS, INC. ALL RIGHTS RESERVED.