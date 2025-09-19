映画史に輝くホラー映画の傑作「エルム街の悪夢」シリーズ全7作を4K UHDで完全収録！「エルム街の悪夢　コレクターズ・ボックス　4K UHD+ブルーレイセット（11枚組）」12/3(水)発売決定！

株式会社ハピネット


https://lnk.to/anightmareonelmstreet

●80年代を代表するホラー映画として6つの続編とTVシリーズ、そして「13日の金曜日」とのクロスオーバーによりジェイソンと競演、2010年にはリメイク版が製作されるなど、ホラー映画史に名を刻む人気シリーズ！



●夢の中から人々を襲う殺人鬼フレディ・クルーガーの凶行を描いた傑作「エルム街の悪夢」シリーズ全7作品を収録！



●ウェス・クレイブンは1980年代に『エルム街の悪夢』、1990年代には『スクリーム』を監督し、映画史に残る2大ヒットシリーズを生み出した。その後、続編『エルム街の悪夢3／惨劇の館』(1987年)の共同脚本、『エルム街の悪夢／ザ・リアルナイトメア』(1994年)の監督・脚本を担当し、「エルム街の悪夢」フランチャイズに復帰。全世界で大ヒットを記録した。









『エルム街の悪夢　コレクターズ・ボックス』商品情報

【発売日】


2025年12月3日(水)



【価格】


4K UHD+ブルーレイセット（11枚組）


38,500円(税込)



【4K UHD映像特典】


■エルム街の悪夢(1984)


●キャスト/スタッフによる音声解説#1、#2


●フォーカス・ポイント


●もうひとつのエンディング


スケアリー・エンディング、ハッピー・エンディング、フレディ・エンディング


●ホラー映画の伝説


●メイキング


●「エルム街の悪夢」の起源



■エルム街の悪夢２／フレディの復讐


●フレディブームの予感


●ヒーローとモンスター


●魔女のような顔の男


●ゲイ映画の要素



■エルム街の悪夢３／惨劇の館


●ビハインド・ストーリー


パート１を振り返って、ファンからのメール、フレディが建てた会社、戦士たちの軌跡、豚と蛇の思い出、辞められない理由、才能の結集


●ミュージックビデオ:"DREAM WARRIORS" BY DOKKEN



■エルム街の悪夢４／ザ・ドリームマスター最後の反撃


●映画の完成


●４作目への挑戦


●小道具と特殊効果


●フレディに変身



■エルム街の悪夢５／ザ・ドリームチャイルド


●ビハインド・ストーリー


狙われた胎児、ベタつく床、夢の中の階段、ホプキンスの演出、ちょっとしたズレ



■エルム街の悪夢／ザ・ファイナルナイトメア


●シリーズを振り返って


●シリーズ映画の宿命


●レイチェルの夢


●フレディの最期



■エルム街の悪夢／ザ・リアルナイトメア


●ウェス・クレイヴン監督による音声解説


●フレディの回想録


●名シーン解剖


●映画監督になるまで


●フィルムメーカー


●イカれた連中


●シリーズ映画への挑戦


●映画の社会現象


●作品を振り返る


悪夢の原点、フレディ誕生秘話、悪夢のはじまり、映画化への道、キャスティング、フレディのツメ、フレディを創る、撮影の舞台裏、悪夢のセット、終わりよければ全て良し、悪夢の総決算、悪夢の結末、もうひとつのエンディング


●悪夢の追究


悪夢のルーツ、ゴシックの魔力、サドマゾヒズム、フレディ vs. ピンヘッド、フレディのエネルギー、恐怖の象徴、ホラーの魅力、個性ある怪物、フレディの魅力、怪談との親和性




【ブルーレイ映像特典】


■エルム街の悪夢(1984)


●キャスト/スタッフによる音声解説#1、#2


●ビハインド・ストーリー


フォーカス・ポイント、メイキング、ホラー映画の伝説、「エルム街の悪夢」の起源


●もうひとつのエンディング


スケアリー・エンディング、ハッピー・エンディング、フレディ・エンディング



■エルム街の悪夢２／フレディの復讐


●ヒーローとモンスター


●ゲイ映画の要素


●魔女のような顔の男


●フレディブームの予感


●オリジナル劇場予告編



■エルム街の悪夢３／惨劇の館


●ミュージックビデオ: "DREAM WARRIORS" BY DOKKEN


●ファンからのメール


●戦士たちの軌跡


●豚と蛇の思い出


●才能の結集


●辞められない理由


●パート１を振り返って


●フレディが建てた会社


●オリジナル劇場予告編



■エルム街の悪夢４／ザ・ドリームマスター最後の反撃


●４作目への挑戦


●小道具と特殊効果


●フレディに変身


●映画の完成


●オリジナル劇場予告編



■エルム街の悪夢５／ザ・ドリームチャイルド


●狙われた胎児


●ベタつく床


●夢の中の階段


●ホプキンスの演出


●ちょっとしたズレ


●ミュージックビデオ


"Are You Ready for Freddy?" by Fat Boys、"Anyway I Gotta Swing It" by Whodini


●オリジナル劇場予告編



■エルム街の悪夢／ザ・ファイナルナイトメア


●レイチェルの夢


●フレディの最期


●シリーズを振り返って


●シリーズ映画の宿命


●オリジナル劇場予告編



■エルム街の悪夢／ザ・リアルナイトメア


●ウェス・クレイヴン監督による音声解説


●映画監督になるまで


●イカれた連中


●映画の社会現象


●シリーズ映画への挑戦


●フィルムメーカー


●オリジナル劇場予告編




※『エルム街の悪夢(1984)』の4K UHD(TM)は『【初回限定生産】エルム街の悪夢 <4K ULTRA HD&ブルーレイセット>(2枚組/豪華 封入特典付)』と同じです。また本商品のBLU-RAY(TM)ディスクは、既発売の『エルム街の悪夢 7-Film コレクション＜ブルーレイ セット＞(4枚組)』と同じです。


※『エルム街の悪夢／ザ・リアルナイトメア』はR-15相当になります。本作には一部15歳未満の鑑賞には不適切な表現が含まれます。


※商品の仕様は変更になる場合がございます。




『エルム街の悪夢　コレクターズ・ボックス』作品情報
【キャスト（声の出演）】

■エルム街の悪夢(1984)


トンプソン警部補：ジョン・サクソン


マージ・トンプソン：ロニー・ブレイクリー


ナンシー・トンプソン：ヘザー・ランゲンカンプ


グレン・ランツ：ジョニー・デップ


フレディ・クルーガー：ロバート・イングランド



■エルム街の悪夢２／フレディの復讐


ジェシー・ウォルシュ：マーク・パットン


リサ・ウェッバー：キム・マイヤーズ


ロン・グラディ：ロバート・ラスラー


ケン・ウォルシュ：クルー・ギャラガー


シェリル・ウォルシュ：ホープ・ラング


フレディ・クルーガー：ロバート・イングランド



■エルム街の悪夢３／惨劇の館


ナンシー・トンプソン ：ヘザー・ランゲンカンプ


クリステン・パーカー：パトリシア・アークエット


マックス：ローレンス・フィッシュバーン


Dr.エリザベス・シムズ：プリシラ・ポインター


Dr.ニール・ゴードン：クレイグ・ワッソン


フレディ・クルーガー：ロバート・イングランド



■エルム街の悪夢４／ザ・ドリームマスター最後の反撃


フレディ・クルーガー：ロバート・イングランド


ジョーイ・クルーセル：ロドニー・イーストマン


リック・ジョンソン：アンドラス・ジョーンズ


クリステン・パーカー：チューズデイ・ナイト


シーラ・コペッキー：トイ・ニューカーク



■エルム街の悪夢５／ザ・ドリームチャイルド


フレディ・クルーガー：ロバート・イングランド


アリス・ジョンソン：リサ・ウィルコックス


ダン・ジョーダン：ダニー・ハッセル


ジェイコブ：ウィットビー・ハートフォード


イヴォンヌ：ケリー・ジョー・ミンター



■エルム街の悪夢／ザ・ファイナルナイトメア


フレディ・クルーガー：ロバート・イングランド


マギー・バローズ：リサ・ゼイン


ジョン・ドゥー：ション・グリーンブラット


トレイシー：レズリー・ディーン


ドック：ヤフェット・コットー



■エルム街の悪夢／ザ・リアルナイトメア


フレディ・クルーガー：ロバート・イングランド


ナンシー・トンプソン ：ヘザー・ランゲンカンプ


ディラン：ミコ・ヒューズ


チェイス：デビッド・ニューサム



【スタッフ】


■エルム街の悪夢(1984)


監督・脚本：ウェス・クレイヴン


---------------------------------------


日本語版制作スタッフ


　本編翻訳：古田由紀子 （字幕）／蘭 光太郎 （吹替）



■エルム街の悪夢２／フレディの復讐 監督：ジャック・ショルダー


---------------------------------------


日本語版制作スタッフ


　本編翻訳：古田由紀子（字幕）



■エルム街の悪夢３／惨劇の館


監督・脚本：チャック・ラッセル


脚本：ウェス・クレイヴン、ブルース・ワグナー、フランク ・ダラボン


---------------------------------------


日本語版制作スタッフ


　本編翻訳：古田由紀子（字幕）



■エルム街の悪夢４／ザ・ドリームマスター最後の反撃


監督：レニー・ハーリン


---------------------------------------


日本語版制作スタッフ


　本編翻訳：岡枝慎二（字幕）



■エルム街の悪夢５／ザ・ドリームチャイルド


監督：スティーブン・ホプキンス


---------------------------------------


日本語版制作スタッフ


　本編翻訳：岡枝慎二（字幕）



■エルム街の悪夢／ザ・ファイナルナイトメア


監督・原案：レイチェル・タラレイ


---------------------------------------


日本語版制作スタッフ


　本編翻訳：岡枝慎二（字幕）



■エルム街の悪夢／ザ・リアルナイトメア


監督・脚本・原案・製作総指揮：ウェス・クレイヴン


---------------------------------------


日本語版制作スタッフ


　本編翻訳：菊地浩司（字幕）



【ストーリー】


「ワン、ツー、フレディがくるぞ」の歌とともに、鋭い鉄の爪を持つ悪魔の殺人鬼フレディ・クルーガーがやってくる。ウェス ・クレイヴン監督（「スクリーム」シリーズ）がメガホンを取り、スラッシュムービーの先駆けとなった大ヒットシリーズ。人 の夢に巣食うフレディ・クルーガー（ロバート・イングランド）が、エルム街のティーンたちを恐怖のどん底に陥れる。シンプ ルなストーリーラインでありながら、創造力に富んだ、おぞましくもショッキングなホラー映画の名作が誕生した。滅びたかに 思われた悪夢の殺人鬼は、３度、４度と蘇り…。それでは、どうか良い夢を！



権利元：ワーナー ブラザース ジャパン合同会社


発売・販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング


コピーライト：


■エルム街の悪夢(1984)：A NIGHTMARE ON ELM STREET AND ALL RELATED CHARACTERS AND ELEMENTS (C) & (TM) NEW LINE PRODUCTIONS, INC. (C) 1984 NEW LINE PRODUCTIONS, INC. ALL RIGHTS RESERVED.



■エルム街の悪夢２／フレディの復讐：A NIGHTMARE ON ELM STREET AND ALL RELATED CHARACTERS AND ELEMENTS (C) & (TM) NEW LINE PRODUCTIONS, INC. (C) 1985 THE SECOND ELM STREET VENTURE. ALL RIGHTS RESERVED.



■エルム街の悪夢３／惨劇の館：A NIGHTMARE ON ELM STREET AND ALL RELATED CHARACTERS AND ELEMENTS (C) & (TM) NEW LINE PRODUCTIONS, INC. (C) 1987 THE NEW LINE-HERON VENTURE D.B.A. THE THIRD ELM STREET VENTURE.A LL RIGHTS RESERVED.



■エルム街の悪夢４／ザ・ドリームマスター最後の反撃：A NIGHTMARE ON ELM STREET AND ALL RELATED CHARACTERS AND ELEMENTS (C) & (TM) NEW LINE PRODUCTIONS, INC. (C) 1988 THE FOURTH NEW LINE-HERONVENTURE. ALL RIGHTS RESERVED.



■エルム街の悪夢５／ザ・ドリームチャイルド：A NIGHTMARE ON ELM STREET AND ALL RELATED CHARACTERS AND EL EMENTS (C) & (TM) NEW LINE PRODUCTIONS, INC. (C) 1989 THE FOURTH NEW LINE-HERON VENTURE. ALL RIGHTS RESER VED.



■エルム街の悪夢／ザ・ファイナルナイトメア：A NIGHTMARE ON ELM STREET AND ALL RELATED CHARACTERS AND EL EMENTS (C) &(TM) NEW LINE PRODUCTIONS, INC. (C) 1991 NEW LINE PRODUCTIONS, INC. ALL RIGHTS RESERVED.



■エルム街の悪夢／ザ・リアルナイトメア：A NIGHTMARE ON ELM STREET AND ALL RELATED CHARACTERS AND ELEME NTS (C)& (TM) NEW LINE PRODUCTIONS, INC. (C) 1994 NEW LINE PRODUCTIONS, INC. ALL RIGHTS RESERVED.