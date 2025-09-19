映画史に輝くホラー映画の傑作「エルム街の悪夢」シリーズ全7作を4K UHDで完全収録！「エルム街の悪夢　コレクターズ・ボックス　4K UHD+ブルーレイセット（11枚組）」12/3(水)発売決定！

株式会社ハピネット詳細はこちら :https://lnk.to/anightmareonelmstreet

●80年代を代表するホラー映画として6つの続編とTVシリーズ、そして「13日の金曜日」とのクロスオーバーによりジェイソンと競演、2010年にはリメイク版が製作されるなど、ホラー映画史に名を刻む人気シリーズ！

●夢の中から人々を襲う殺人鬼フレディ・クルーガーの凶行を描いた傑作「エルム街の悪夢」シリーズ全7作品を収録！

●ウェス・クレイブンは1980年代に『エルム街の悪夢』、1990年代には『スクリーム』を監督し、映画史に残る2大ヒットシリーズを生み出した。その後、続編『エルム街の悪夢3／惨劇の館』(1987年)の共同脚本、『エルム街の悪夢／ザ・リアルナイトメア』(1994年)の監督・脚本を担当し、「エルム街の悪夢」フランチャイズに復帰。全世界で大ヒットを記録した。

『エルム街の悪夢 コレクターズ・ボックス』商品情報

【発売日】

2025年12月3日(水)

【価格】

4K UHD+ブルーレイセット（11枚組）

38,500円(税込)

【4K UHD映像特典】

■エルム街の悪夢(1984)

●キャスト/スタッフによる音声解説#1、#2

●フォーカス・ポイント

●もうひとつのエンディング

スケアリー・エンディング、ハッピー・エンディング、フレディ・エンディング

●ホラー映画の伝説

●メイキング

●「エルム街の悪夢」の起源

■エルム街の悪夢２／フレディの復讐

●フレディブームの予感

●ヒーローとモンスター

●魔女のような顔の男

●ゲイ映画の要素

■エルム街の悪夢３／惨劇の館

●ビハインド・ストーリー

パート１を振り返って、ファンからのメール、フレディが建てた会社、戦士たちの軌跡、豚と蛇の思い出、辞められない理由、才能の結集

●ミュージックビデオ:"DREAM WARRIORS" BY DOKKEN

■エルム街の悪夢４／ザ・ドリームマスター最後の反撃

●映画の完成

●４作目への挑戦

●小道具と特殊効果

●フレディに変身

■エルム街の悪夢５／ザ・ドリームチャイルド

●ビハインド・ストーリー

狙われた胎児、ベタつく床、夢の中の階段、ホプキンスの演出、ちょっとしたズレ

■エルム街の悪夢／ザ・ファイナルナイトメア

●シリーズを振り返って

●シリーズ映画の宿命

●レイチェルの夢

●フレディの最期

■エルム街の悪夢／ザ・リアルナイトメア

●ウェス・クレイヴン監督による音声解説

●フレディの回想録

●名シーン解剖

●映画監督になるまで

●フィルムメーカー

●イカれた連中

●シリーズ映画への挑戦

●映画の社会現象

●作品を振り返る

悪夢の原点、フレディ誕生秘話、悪夢のはじまり、映画化への道、キャスティング、フレディのツメ、フレディを創る、撮影の舞台裏、悪夢のセット、終わりよければ全て良し、悪夢の総決算、悪夢の結末、もうひとつのエンディング

●悪夢の追究

悪夢のルーツ、ゴシックの魔力、サドマゾヒズム、フレディ vs. ピンヘッド、フレディのエネルギー、恐怖の象徴、ホラーの魅力、個性ある怪物、フレディの魅力、怪談との親和性

【ブルーレイ映像特典】

■エルム街の悪夢(1984)

●キャスト/スタッフによる音声解説#1、#2

●ビハインド・ストーリー

フォーカス・ポイント、メイキング、ホラー映画の伝説、「エルム街の悪夢」の起源

●もうひとつのエンディング

スケアリー・エンディング、ハッピー・エンディング、フレディ・エンディング

■エルム街の悪夢２／フレディの復讐

●ヒーローとモンスター

●ゲイ映画の要素

●魔女のような顔の男

●フレディブームの予感

●オリジナル劇場予告編

■エルム街の悪夢３／惨劇の館

●ミュージックビデオ: "DREAM WARRIORS" BY DOKKEN

●ファンからのメール

●戦士たちの軌跡

●豚と蛇の思い出

●才能の結集

●辞められない理由

●パート１を振り返って

●フレディが建てた会社

●オリジナル劇場予告編

■エルム街の悪夢４／ザ・ドリームマスター最後の反撃

●４作目への挑戦

●小道具と特殊効果

●フレディに変身

●映画の完成

●オリジナル劇場予告編

■エルム街の悪夢５／ザ・ドリームチャイルド

●狙われた胎児

●ベタつく床

●夢の中の階段

●ホプキンスの演出

●ちょっとしたズレ

●ミュージックビデオ

"Are You Ready for Freddy?" by Fat Boys、"Anyway I Gotta Swing It" by Whodini

●オリジナル劇場予告編

■エルム街の悪夢／ザ・ファイナルナイトメア

●レイチェルの夢

●フレディの最期

●シリーズを振り返って

●シリーズ映画の宿命

●オリジナル劇場予告編

■エルム街の悪夢／ザ・リアルナイトメア

●ウェス・クレイヴン監督による音声解説

●映画監督になるまで

●イカれた連中

●映画の社会現象

●シリーズ映画への挑戦

●フィルムメーカー

●オリジナル劇場予告編

※『エルム街の悪夢(1984)』の4K UHD(TM)は『【初回限定生産】エルム街の悪夢 <4K ULTRA HD&ブルーレイセット>(2枚組/豪華 封入特典付)』と同じです。また本商品のBLU-RAY(TM)ディスクは、既発売の『エルム街の悪夢 7-Film コレクション＜ブルーレイ セット＞(4枚組)』と同じです。

※『エルム街の悪夢／ザ・リアルナイトメア』はR-15相当になります。本作には一部15歳未満の鑑賞には不適切な表現が含まれます。

※商品の仕様は変更になる場合がございます。

『エルム街の悪夢 コレクターズ・ボックス』作品情報【キャスト（声の出演）】

■エルム街の悪夢(1984)

トンプソン警部補：ジョン・サクソン

マージ・トンプソン：ロニー・ブレイクリー

ナンシー・トンプソン：ヘザー・ランゲンカンプ

グレン・ランツ：ジョニー・デップ

フレディ・クルーガー：ロバート・イングランド

■エルム街の悪夢２／フレディの復讐

ジェシー・ウォルシュ：マーク・パットン

リサ・ウェッバー：キム・マイヤーズ

ロン・グラディ：ロバート・ラスラー

ケン・ウォルシュ：クルー・ギャラガー

シェリル・ウォルシュ：ホープ・ラング

フレディ・クルーガー：ロバート・イングランド

■エルム街の悪夢３／惨劇の館

ナンシー・トンプソン ：ヘザー・ランゲンカンプ

クリステン・パーカー：パトリシア・アークエット

マックス：ローレンス・フィッシュバーン

Dr.エリザベス・シムズ：プリシラ・ポインター

Dr.ニール・ゴードン：クレイグ・ワッソン

フレディ・クルーガー：ロバート・イングランド

■エルム街の悪夢４／ザ・ドリームマスター最後の反撃

フレディ・クルーガー：ロバート・イングランド

ジョーイ・クルーセル：ロドニー・イーストマン

リック・ジョンソン：アンドラス・ジョーンズ

クリステン・パーカー：チューズデイ・ナイト

シーラ・コペッキー：トイ・ニューカーク

■エルム街の悪夢５／ザ・ドリームチャイルド

フレディ・クルーガー：ロバート・イングランド

アリス・ジョンソン：リサ・ウィルコックス

ダン・ジョーダン：ダニー・ハッセル

ジェイコブ：ウィットビー・ハートフォード

イヴォンヌ：ケリー・ジョー・ミンター

■エルム街の悪夢／ザ・ファイナルナイトメア

フレディ・クルーガー：ロバート・イングランド

マギー・バローズ：リサ・ゼイン

ジョン・ドゥー：ション・グリーンブラット

トレイシー：レズリー・ディーン

ドック：ヤフェット・コットー

■エルム街の悪夢／ザ・リアルナイトメア

フレディ・クルーガー：ロバート・イングランド

ナンシー・トンプソン ：ヘザー・ランゲンカンプ

ディラン：ミコ・ヒューズ

チェイス：デビッド・ニューサム

【スタッフ】

■エルム街の悪夢(1984)

監督・脚本：ウェス・クレイヴン

---------------------------------------

日本語版制作スタッフ

本編翻訳：古田由紀子 （字幕）／蘭 光太郎 （吹替）

■エルム街の悪夢２／フレディの復讐 監督：ジャック・ショルダー

---------------------------------------

日本語版制作スタッフ

本編翻訳：古田由紀子（字幕）

■エルム街の悪夢３／惨劇の館

監督・脚本：チャック・ラッセル

脚本：ウェス・クレイヴン、ブルース・ワグナー、フランク ・ダラボン

---------------------------------------

日本語版制作スタッフ

本編翻訳：古田由紀子（字幕）

■エルム街の悪夢４／ザ・ドリームマスター最後の反撃

監督：レニー・ハーリン

---------------------------------------

日本語版制作スタッフ

本編翻訳：岡枝慎二（字幕）

■エルム街の悪夢５／ザ・ドリームチャイルド

監督：スティーブン・ホプキンス

---------------------------------------

日本語版制作スタッフ

本編翻訳：岡枝慎二（字幕）

■エルム街の悪夢／ザ・ファイナルナイトメア

監督・原案：レイチェル・タラレイ

---------------------------------------

日本語版制作スタッフ

本編翻訳：岡枝慎二（字幕）

■エルム街の悪夢／ザ・リアルナイトメア

監督・脚本・原案・製作総指揮：ウェス・クレイヴン

---------------------------------------

日本語版制作スタッフ

本編翻訳：菊地浩司（字幕）

【ストーリー】

「ワン、ツー、フレディがくるぞ」の歌とともに、鋭い鉄の爪を持つ悪魔の殺人鬼フレディ・クルーガーがやってくる。ウェス ・クレイヴン監督（「スクリーム」シリーズ）がメガホンを取り、スラッシュムービーの先駆けとなった大ヒットシリーズ。人 の夢に巣食うフレディ・クルーガー（ロバート・イングランド）が、エルム街のティーンたちを恐怖のどん底に陥れる。シンプ ルなストーリーラインでありながら、創造力に富んだ、おぞましくもショッキングなホラー映画の名作が誕生した。滅びたかに 思われた悪夢の殺人鬼は、３度、４度と蘇り…。それでは、どうか良い夢を！

権利元：ワーナー ブラザース ジャパン合同会社

発売・販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

コピーライト：

■エルム街の悪夢(1984)：A NIGHTMARE ON ELM STREET AND ALL RELATED CHARACTERS AND ELEMENTS (C) & (TM) NEW LINE PRODUCTIONS, INC. (C) 1984 NEW LINE PRODUCTIONS, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

■エルム街の悪夢２／フレディの復讐：A NIGHTMARE ON ELM STREET AND ALL RELATED CHARACTERS AND ELEMENTS (C) & (TM) NEW LINE PRODUCTIONS, INC. (C) 1985 THE SECOND ELM STREET VENTURE. ALL RIGHTS RESERVED.

■エルム街の悪夢３／惨劇の館：A NIGHTMARE ON ELM STREET AND ALL RELATED CHARACTERS AND ELEMENTS (C) & (TM) NEW LINE PRODUCTIONS, INC. (C) 1987 THE NEW LINE-HERON VENTURE D.B.A. THE THIRD ELM STREET VENTURE.A LL RIGHTS RESERVED.

■エルム街の悪夢４／ザ・ドリームマスター最後の反撃：A NIGHTMARE ON ELM STREET AND ALL RELATED CHARACTERS AND ELEMENTS (C) & (TM) NEW LINE PRODUCTIONS, INC. (C) 1988 THE FOURTH NEW LINE-HERONVENTURE. ALL RIGHTS RESERVED.

■エルム街の悪夢５／ザ・ドリームチャイルド：A NIGHTMARE ON ELM STREET AND ALL RELATED CHARACTERS AND EL EMENTS (C) & (TM) NEW LINE PRODUCTIONS, INC. (C) 1989 THE FOURTH NEW LINE-HERON VENTURE. ALL RIGHTS RESER VED.

■エルム街の悪夢／ザ・ファイナルナイトメア：A NIGHTMARE ON ELM STREET AND ALL RELATED CHARACTERS AND EL EMENTS (C) &(TM) NEW LINE PRODUCTIONS, INC. (C) 1991 NEW LINE PRODUCTIONS, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

■エルム街の悪夢／ザ・リアルナイトメア：A NIGHTMARE ON ELM STREET AND ALL RELATED CHARACTERS AND ELEME NTS (C)& (TM) NEW LINE PRODUCTIONS, INC. (C) 1994 NEW LINE PRODUCTIONS, INC. ALL RIGHTS RESERVED.