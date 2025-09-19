映画史に残るファンタジー映画の傑作がペーパープレミアム付きで初の4K UHD化！『ティム・バートンのコープスブライド』4K UHD+ブルーレイセット（ペーパープレミアム付） 12/10(水)発売決定！
詳細はこちら :
https://lnk.to/timbertonscorpsebride
●『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』のティム・バートン監督が贈る、ストップモーション・アニメの傑作！
●アカデミー賞(R)候補となり、2005年度ナショナル・ボード・オブ・レビュー賞の長編アニメ賞に輝いた『ティム・バートンのコープスブライド』は、彼の傑作『シザーハンズ』や『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』の流れをくむ、ダークかつロマンティックな作品。
●―この世のどんな物語より美しい― あの世に生まれた究極のバートン・ファンタジー
-Jim Ferguson，ABC-TV
『ティム・バートンのコープスブライド』商品情報
【発売日】
2025年12月10日(水)
【価格】
4K UHD＋ブルーレイセット（ペーパープレミアム付）
9,790円(税込)
【封入特典：ペーパープレミアム】
・劇場版ポスター（両面仕様）
・オルタナティブ・ポスター（両面仕様）
・リーフレット（4P）
・キャラクター＆ストーリーボード アートカード（12枚組・両面仕様）
・ステッカー
【4K UHD映像特典】
●過去を掘り起こして: "コープスブライド"を語る
●製作の思い出と影響
●ダニー・エルフマンと2つの世界
●2つの世界の内側
●パペット・トリック
●アニメーターの息遣い
●プリプロダクション・ギャラリー
●ティム・バートンの光と影
●死者の世界からの声
●舞台裏からの声
【ブルーレイ映像特典】
●ミュージック・トラック（音声特典）
●2つの世界の内側
●ダニー・エルフマンと2つの世界
●アニメーターの息遣い
●ティム・バートンの光と影
●死者の世界からの声
●パペット・トリック
●舞台裏からの声
●プリプロダクション・ギャラリー
●オリジナル劇場予告編
※商品の仕様は変更になる場合がございます。
※ブルーレイ本編ディスクは、既発売『ティム・バートンのコープスブライド』と同じです。
『ティム・バートンのコープスブライド』作品情報
【キャスト（声の出演）】
ビクター：ジョニー・デップ（木内 秀信）
コープス ブライド：ヘレナ・ボナム＝カーター（山像 かおり）
ビクトリア：エミリー・ワトソン（小林 さやか）
【スタッフ】
製作・監督：ティム・バートン
監督：マイク・ジョンソン
音楽：ダニー・エルフマン
---------------------------------------
日本語版制作スタッフ
字幕翻訳：石田泰子
吹替翻訳：桜井裕子
【ストーリー】
19世紀ヨーロッパのとある村、結婚を控えた気弱な若者ビクター（声：ジョニー・デップ）は、ふとしたことから死体の花嫁（声：ヘレナ・ボナム＝カーター）と結婚の誓いを立ててしまい、“死者の世界”へ連れ去られる。一方、“生者の世界”では彼の本当の花嫁ビクトリア（声：エミリー・ワトソン）が、彼の帰りを待っていた。厳しい制約だらけの“生者の世界”より自由で生き生きとした“死者の世界”。ビクターはそこで真実の愛を貫く決心をする。愉快でロマンティックで活気あふれる死後の世界を描いたティム・バートンの新たなストップモーション・アニメ。
権利元：ワーナー ブラザース ジャパン合同会社
発売・販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング
(C) 2005 PATALEX II PRODUCTIONS LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED.