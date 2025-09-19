映画史に残るファンタジー映画の傑作がペーパープレミアム付きで初の4K UHD化！『ティム・バートンのコープスブライド』4K UHD+ブルーレイセット（ペーパープレミアム付） 12/10(水)発売決定！

https://lnk.to/timbertonscorpsebride

●『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』のティム・バートン監督が贈る、ストップモーション・アニメの傑作！



●アカデミー賞(R)候補となり、2005年度ナショナル・ボード・オブ・レビュー賞の長編アニメ賞に輝いた『ティム・バートンのコープスブライド』は、彼の傑作『シザーハンズ』や『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』の流れをくむ、ダークかつロマンティックな作品。



●―この世のどんな物語より美しい― あの世に生まれた究極のバートン・ファンタジー


『ティム・バートンのコープスブライド』商品情報

【発売日】


2025年12月10日(水)



【価格】


4K UHD＋ブルーレイセット（ペーパープレミアム付）


9,790円(税込)



【封入特典：ペーパープレミアム】


・劇場版ポスター（両面仕様）


・オルタナティブ・ポスター（両面仕様）


・リーフレット（4P）


・キャラクター＆ストーリーボード アートカード（12枚組・両面仕様）


・ステッカー



【4K UHD映像特典】


●過去を掘り起こして: "コープスブライド"を語る


●製作の思い出と影響


●ダニー・エルフマンと2つの世界


●2つの世界の内側


●パペット・トリック


●アニメーターの息遣い


●プリプロダクション・ギャラリー


●ティム・バートンの光と影


●死者の世界からの声


●舞台裏からの声



【ブルーレイ映像特典】


●ミュージック・トラック（音声特典）


●2つの世界の内側


●ダニー・エルフマンと2つの世界


●アニメーターの息遣い


●ティム・バートンの光と影


●死者の世界からの声


●パペット・トリック


●舞台裏からの声


●プリプロダクション・ギャラリー


●オリジナル劇場予告編



※商品の仕様は変更になる場合がございます。


※ブルーレイ本編ディスクは、既発売『ティム・バートンのコープスブライド』と同じです。


『ティム・バートンのコープスブライド』作品情報

【キャスト（声の出演）】


ビクター：ジョニー・デップ（木内 秀信）


コープス ブライド：ヘレナ・ボナム＝カーター（山像 かおり）


ビクトリア：エミリー・ワトソン（小林 さやか）



【スタッフ】


製作・監督：ティム・バートン


監督：マイク・ジョンソン


音楽：ダニー・エルフマン


---------------------------------------


日本語版制作スタッフ


　字幕翻訳：石田泰子


　吹替翻訳：桜井裕子



【ストーリー】


19世紀ヨーロッパのとある村、結婚を控えた気弱な若者ビクター（声：ジョニー・デップ）は、ふとしたことから死体の花嫁（声：ヘレナ・ボナム＝カーター）と結婚の誓いを立ててしまい、“死者の世界”へ連れ去られる。一方、“生者の世界”では彼の本当の花嫁ビクトリア（声：エミリー・ワトソン）が、彼の帰りを待っていた。厳しい制約だらけの“生者の世界”より自由で生き生きとした“死者の世界”。ビクターはそこで真実の愛を貫く決心をする。愉快でロマンティックで活気あふれる死後の世界を描いたティム・バートンの新たなストップモーション・アニメ。



権利元：ワーナー ブラザース ジャパン合同会社


発売・販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング


(C) 2005 PATALEX II PRODUCTIONS LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED.