映画史に残るファンタジー映画の傑作がペーパープレミアム付きで初の4K UHD化！『ティム・バートンのコープスブライド』4K UHD+ブルーレイセット（ペーパープレミアム付） 12/10(水)発売決定！

株式会社ハピネット詳細はこちら :https://lnk.to/timbertonscorpsebride

●『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』のティム・バートン監督が贈る、ストップモーション・アニメの傑作！

●アカデミー賞(R)候補となり、2005年度ナショナル・ボード・オブ・レビュー賞の長編アニメ賞に輝いた『ティム・バートンのコープスブライド』は、彼の傑作『シザーハンズ』や『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』の流れをくむ、ダークかつロマンティックな作品。

●―この世のどんな物語より美しい― あの世に生まれた究極のバートン・ファンタジー

-Jim Ferguson，ABC-TV

『ティム・バートンのコープスブライド』商品情報

【発売日】

2025年12月10日(水)

【価格】

4K UHD＋ブルーレイセット（ペーパープレミアム付）

9,790円(税込)

【封入特典：ペーパープレミアム】

・劇場版ポスター（両面仕様）

・オルタナティブ・ポスター（両面仕様）

・リーフレット（4P）

・キャラクター＆ストーリーボード アートカード（12枚組・両面仕様）

・ステッカー

【4K UHD映像特典】

●過去を掘り起こして: "コープスブライド"を語る

●製作の思い出と影響

●ダニー・エルフマンと2つの世界

●2つの世界の内側

●パペット・トリック

●アニメーターの息遣い

●プリプロダクション・ギャラリー

●ティム・バートンの光と影

●死者の世界からの声

●舞台裏からの声

【ブルーレイ映像特典】

●オリジナル劇場予告編

※商品の仕様は変更になる場合がございます。

※ブルーレイ本編ディスクは、既発売『ティム・バートンのコープスブライド』と同じです。

『ティム・バートンのコープスブライド』作品情報

【キャスト（声の出演）】

ビクター：ジョニー・デップ（木内 秀信）

コープス ブライド：ヘレナ・ボナム＝カーター（山像 かおり）

ビクトリア：エミリー・ワトソン（小林 さやか）

【スタッフ】

製作・監督：ティム・バートン

監督：マイク・ジョンソン

音楽：ダニー・エルフマン

---------------------------------------

日本語版制作スタッフ

字幕翻訳：石田泰子

吹替翻訳：桜井裕子

【ストーリー】

19世紀ヨーロッパのとある村、結婚を控えた気弱な若者ビクター（声：ジョニー・デップ）は、ふとしたことから死体の花嫁（声：ヘレナ・ボナム＝カーター）と結婚の誓いを立ててしまい、“死者の世界”へ連れ去られる。一方、“生者の世界”では彼の本当の花嫁ビクトリア（声：エミリー・ワトソン）が、彼の帰りを待っていた。厳しい制約だらけの“生者の世界”より自由で生き生きとした“死者の世界”。ビクターはそこで真実の愛を貫く決心をする。愉快でロマンティックで活気あふれる死後の世界を描いたティム・バートンの新たなストップモーション・アニメ。

権利元：ワーナー ブラザース ジャパン合同会社

発売・販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

(C) 2005 PATALEX II PRODUCTIONS LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED.