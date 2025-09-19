仕事は人間関係が9割！？誰も教えてくれない、でも大事なちょっとしたコツ『１％の気くばり』発売（9/18）。

株式会社 大和書房

株式会社大和書房（本社：東京都文京区、代表取締役：大和 哲）は『１％の気くばり どんな職場でも評価される戦略』（安斎響市 ：著）を2025年9月18日に発売いたします。

知らずにやらかして、嫌われないために――誰も教えてくれない時代のチェックリスト１００

就職、転職、異動、出向、昇進……

新しい環境やポジションで仕事が始まる。

それは同時に、新しい人間関係を築くことを意味します。

ここで重要なのは、何か一発大きな仕事で当てて成果を出すことより、

小さな気くばりを重ねて、少しずつ信頼を積み重ねることです。

結局のところ、仕事は人間関係が９割です。



職場の上司や部下、取引先との良好な人間関係が基盤にあってこそ、仕事はうまくいきます。

逆に言えば、どんなに仕事で成果を出していても、周りから嫌われていたら、良い仕事やポジションは回ってきません。

しかし、たとえあなたが気くばりできていなくても、

何でもかんでも「ハラスメント」と批判される時代には、誰も指摘しません。

だったら、自分で気がつくしかないですよね？

そこで大切なのが、「１％の気くばり」です。

・たった一言の、「ありがとう」を忘れない

・上司に判断を丸投げせず、結論を出しやすいよう部下がサポートする

・反対意見は、必ず「代案とセット」にする…

ほんの些細なことですが、「一緒に働くあなたを尊重する」という礼節が、少しずつ信頼を高めるのです。

その小さな積み重ねが、キャリアにおいて決定的な差をつくります。

本書では、誰も教えてくれないけど大切な「ちょっとした気くばり」をご紹介。

キャリアのターニング・ポイントに、人間関係で失敗しないための「トリセツ」です。

目次

はじめに どの職場でも成果を出す人の「ある共通点」

第1章 仕事がうまくいく「気くばりの思考法」

第２章 心理的安全性をつくる「丁寧なコミュニケーション」

第３章 相手との距離を縮める「さりげない感動」のつくり方

第４章 相手の仕事を減らす「先読みの時間術」

第５章 気が利く人の「必要十分な準備」

著者略歴

安斎響市（あんざい・きょういち）

地方国立大学を卒業後、日系大手メーカーに新卒入社。26歳で中国・上海支社のマーケティング責任者（当時社内最年少の管理職）に就任。転職後、29歳で外資系メーカー日本法人のプロダクト責任者となり、日本事業立ち上げ初期のビジネス拡大をけん引するコアメンバーに。32歳で外資系大手IT企業の事業企画部長に転職、日本事業全体を管轄する社長直轄プロジェクトのリーダーに就任。36歳で独立し、現在はフリーランスのマーケティング/PRプランナー。会社経営の傍ら、過去の会社員生活や転職活動・副業で得た知見をX, note,などで配信し、2,000人以上のキャリア相談に応じている。Xフォロワー5.2万人、noteフォロワー1.2万人、

書籍概要

書名 ：１％の気くばり どんな職場でも評価される戦略

著者 ：安斎響市

発売日：2025年9月18日

判型 ：四六判

頁数 ：256ページ

定価 ：1,760円（税込）

