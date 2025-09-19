【VALUENEX】9月・10月ウェビナー開催｜Global Internship Project & VALUENEX Radar Fusion

開催概要

VALUENEX株式会社

■ グローバルインターンシップが拓くイノベーション：優秀なインターン生と創る未来のビジネス

世界トップ大学の学生インターンチームとともに、短期間で具体的な課題解決プロトタイプ（PoC）を生み出す「Global Internship Project（GIP）」の概要と過去のプロジェクト事例をご紹介します。新鮮な視点、技術的理解力、そして学生との対話を通じて生まれるイノベーションに注目です。

登壇者（敬称略）：

中村 達生（VALUENEX株式会社 代表取締役社長 CEO）

日時：2025年9月30日（火）16:00-17:00

形式：オンライン（Zoom）

定員：100名（無料）

おすすめの方

・経営企画部門のご担当者

・新規事業開発やイノベーション創出に関わっている方

・人事部門

詳細・申込はこちら(https://www.valuenex.com/jp/events-list/20250930/global-internship-project-webinar)

■ VALUENEX Radar Fusion：異種ならぬ単一種データ分析のススメ

Radar Fusionは異種データの融合分析に強みを持つアプリケーションですが、論文のみ、特許のみといった単一種データ分析でも威力を発揮します。

本セミナーでは、トピックモデルを活用した文献の分解・俯瞰手法を通じ、研究と応用研究の違いを可視化するアプローチや、コンパクトなトピック表現による大規模分析の可能性を紹介します。

さらに、WIPO全公開特許（2022-2024）の継続分析や、生成AIを利用したトピック自動ラベル付与の最新事例についても解説します。

登壇者（敬称略）：

大崎 敏郎（VALUENEX株式会社 共創推進部 シニアプロフェッショナル、博士（理学））

日時：2025年10月6日（月）16:00-17:00

形式：オンライン（Zoom）

定員：100名（無料）

おすすめの方

・各文献、俯瞰図の各領域の技術構成を自動的に作成したい方

・コンパクト表現による大量俯瞰解析を行いたい方

・生成AIを用いたデータ分析が好きな方

詳細・申込はこちら(https://www.valuenex.com/jp/events-list/20251006/valuenex-radar-fusion-seminar)

