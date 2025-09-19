朝井リョウ　最新作『イン・ザ・メガチャーチ』発売1週間で発行部数10万部突破！

株式会社 日経BP『イン・ザ・メガチャーチ』（日本経済新聞出版）

株式会社日経BP（本社：東京都港区、社長CEO：井口哲也）は、2025年9月5日に発売した朝井リョウさんの最新作『イン・ザ・メガチャーチ』の3万部の重版を行い、発行部数10万部を突破したことを発表いたします。

本作は、世代や立場の異なる3人が語り手。ファンダム経済を舞台に「今の時代、人を動かすものは何なのか」に迫った、朝井リョウさん作家デビュー15周年を記念する作品です。

発売直後から、各メディアやSNSでも取り上げられるなど大きな話題になり、紀伊國屋書店チェーンや丸善丸の内本店など、全国の書店の文芸ランキング1位を記録しています。

また、朝井リョウさん自身が撮影したBehind動画も必見の内容となっています。書籍の帯についているQRコードを読み込むと、本作が完成するまでの様子をお楽しみいただけます。

ファンダム経済、MBTI、中高年の孤独…2025年の日本のリアルがここに！

あらすじ

あるアイドルグループの運営に参画することになった、家族と離れて暮らす男。内向的で繊細な気質ゆえ積み重なる心労を癒やしたい大学生。仲間と楽しく舞台俳優を応援していたが、とある報道で状況が一変する女。ファンダム経済を仕掛ける側、のめり込む側、かつてのめり込んでいた側――世代も立場も異なる３つの視点から、人の心を動かす“物語”の功罪を炙り出す。

「神がいないこの国で人を操るには、“物語”を使うのが一番いいんですよ」

＜朝井リョウさん インタビューより＞

ひとつ言えるのは、私は小説を「この時代の香りを瓶詰めにして残しておきたい」と思いながら書いていることが多いということ。小説を書きたいというより、標本を作りたい。という思いが強いのかもしれません。

著者プロフィール

朝井リョウ（あさい・りょう）

1989年、岐阜県生まれ。

2009年、『桐島、部活やめるってよ』で小説すばる新人賞を受賞してデビュー。『何者』で直木賞、『世界地図の下書き』で坪田譲治文学賞、『正欲』で柴田錬三郎賞を受賞。ほかの著作に『スター』『そして誰もゆとらなくなった』『生殖記』など多数。

書籍情報

『イン・ザ・メガチャーチ』

著者：朝井 リョウ

発売日：2025年９月5日（金）

定価：2,200円（税込）

発行：日経BP 日本経済新聞出版

特設サイト：https://info.nikkeibp.co.jp/books/campaign/121045/