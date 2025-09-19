【IBJ Matching】出会いの最大化を実現！ご縁が倍以上に広がる新機能「複数マッチング」をリリース。

株式会社IBJ

国内最多*¹の成婚数を誇る株式会社IBJ（代表取締役社長：石坂茂、本社：東京都新宿区、東証プライム：6071）が運営する婚活パーティーサービス「IBJ Matching」は、これまで「1名のみマッチング」が基本だった婚活パーティーにおいて、複数マッチング機能をリリースし、両想いの人全員とマッチングできるようになったことで、より多くのご縁を創出します。

■ 新機能リリースの背景

婚活市場は年々拡大を続けており、特に20～30代を中心にマッチングアプリの利用が一般化しています。マッチングアプリは手軽さや利便性で支持を得ていますが、「実際に会ってみるまで人柄が分からない」「やり取りが続かない」といった課題もあります。一方、婚活パーティーは「リアルに会って話せる」という強みがあり、短時間でお相手の雰囲気を感じ取れる安心感があります。しかし、従来は「1人のみマッチング」に限定されていたため、複数の相手に関心があっても出会いのチャンスが限られてしまうという課題がありました。

IBJは、こうした課題やユーザーの声を受け止め、婚活パーティーとマッチングアプリ双方の利点を組み合わせた「複数マッチング」をリリースし、出会いの可能性を広げる新しい婚活体験の提供に挑戦します。

■ 新機能概要

１.複数マッチングの実現

従来の「両想いになった1人のみマッチング」から、「気になる方全員とマッチング可能」に。出会いの幅を最大化し、後日のデートや交際へつながる可能性を広げます。

２.アプリ内チャット機能

マッチング後は従来の「連絡先交換」ではなく、アプリ内でのチャットが可能になります。初対面での連絡先交換に抵抗を感じる方が多い現状や、マッチングアプリで「アプリ内チャット」が一般化している状況を踏まえ、安全かつ気軽にやり取りできる環境を提供します。

３.アフターマッチング

婚活パーティーは限られた時間内で相手を選ぶ必要があるため、当日にはマッチングに至らなかったものの「もう一度話してみたかった」と思うケースも少なくありません。

新たに導入する「アフターマッチング」機能では、パーティー終了後にチャット上でマッチングが可能になります。これにより、短時間では見逃してしまった出会いをつなげ、パーティー後もご縁の可能性を広げます。

■ リリース記念キャンペーンについて

新機能のリリースを記念して期間限定でキャンペーンを実施します。

■今後の展望

IBJはこれまで、単なる出会いの提供ではなく、その先にある「結婚」というゴールを真剣に支援してきました。今回の新機能リリースは、その理念をさらに推し進めるための取り組みです。

婚活パーティーの場で複数のマッチングを可能にし、アプリ内チャットやアフターマッチングといった仕組みを導入することで、出会いの数を増やすだけでなく、一つひとつの出会いを確実に次へとつなげていく環境を整えます。

今後もIBJは、リアルとデジタルを掛け合わせた新しい婚活スタイルを確立し、出会いの可能性を最大化することで、より多くの成婚を創出してまいります。

■IBJ Matching (https://www.partyparty.jp/)

東証プライム市場の株式会社IBJが運営する、婚活サービスです。専用ラウンジでの1対1の個室トークから、恋活謎解き・趣味コンなどバラエティ豊かなパーティーで、業界屈指のマッチング率を実現。接客接遇研修やロープレ等を行い、高い基準をクリアしたスタッフが運営に携わることで、満足度の向上（＝マッチングの向上）を目指しています。

■株式会社IBJ（https://www.ibjapan.jp/）

マッチングだけに留まらないトータルサポートで、日本で最も多くの成婚（＝婚約）を創出¹しています。独自の結婚相談所プラットフォームで全国の結婚相談所と婚活者をつなぎ、人だけが提供できる親身なサポートで、お客様のライフスタイルや婚活フェーズに合わせたサービスを提供。日本の深刻な課題である「人口減少問題」に、結婚カップルを生み出すことで貢献したいと考えています。

本 社 ：東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト 12階・17階

代表者 ：代表取締役社長 石坂 茂

事業内容：結婚相談所プラットフォーム事業、直営結婚相談所事業、イベント事業、婚活アプリ事業、ライフデザイン事業

*¹日本マーケティングリサーチ機構調べ(成婚数:2024年累計、会員数:2024年12月末時点、2025年2月期_指定領域における市場調査) ※成婚数:IBJ連盟内での成婚者数