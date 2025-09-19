再生医療×サイエンスの融合が巨大市場を創出。“高機能美容成分”ビジネスの最先端を取材できる展示会

「NMN」「幹細胞」「エクソソーム」が牽引する“高機能美容成分”ビジネスの最先端を取材できる展示会を開催

近年、美容業界では、再生医療研究から生まれた「幹細胞培養液」に代表されるような、科学的根拠に基づいた高機能美容成分が注目されています。SNSの普及で多様な情報が氾濫する中、消費者は「何となく良さそう」ではなく、「なぜ効果があるのか」という明確な理由や科学的データを求めるようになりました。こうした意識の変化に加え、美容医療が身近になったことで、従来の化粧品では得られなかったレベルの「根本的な効果」を求めるニーズが急増しています。

9月24日(水)～26日(金)インテックス大阪にて開催する、西日本最大級の美容・化粧品展「COSME Week 大阪」では、老化の原因にアプローチするNMN（ニコチンアミドモノヌクレオチド）、細胞そのものを活性化させる幹細胞培養液、そしてそのさらに先の技術として細胞間コミュニケーションを促すエクソソームなど、高機能美容成分に関する製品が出展。

▼いま、注目の高機能美容成分とは？

１.NMN（ニコチンアミドモノヌクレオチド）

「若返り成分」として注目されるNMN。体内のエネルギー代謝を活性化し、細胞の老化を遅らせる働きがあるとされる成分。近年では肌に直接届ける“浸透型NMN”が登場し、化粧品への応用が進んでいます。

２.幹細胞培養液

幹細胞が分泌する成長因子やタンパク質を含む培養液で、肌の再生・修復を促進。

再生医療の技術を応用したスキンケアとして注目されています。

３.エクソソーム

カプセル状の物質で細胞間の情報伝達を担う。肌のターンオーバーや修復を促す働きがあり、幹細胞との相乗効果も期待される次世代成分として研究が進んでいます。

▼高機能美容成分を含む、注目の出展製品をご紹介

【NMN配合】飲むと塗るで年齢に負けない美しさをサポート

高純度NMN（99%）を配合した内外からアプローチできる次世代型美容サプリ＆スキンケア。“飲む”ことで細胞の活性化を促し、“塗る”ことで肌の再生をサポート。年齢に負けない力を、体の内側と外側から引き出します。

社名：(株)ドクターセレクト

【NMN配合】全身に使えるマッサージクリーム

日常の“違和感”に寄り添う全身用マッサージクリーム。塗ってすぐ実感できる浸透力が特長です。注目の成分NMNなど33種の有効成分を配合。先端浸透技術「nano PDS」により、気になる部位にしっかり届き、血行促進＆スッキリ感をサポート。

社名：NEO BRILLIANCE(株)

世界初！「ヒト毛根幹細胞順化培養液」配合 まつ毛美容液

成長期だけではなく、毛髪が抜け始める退行期・休止期を含む、全ての毛周期に 細胞が働きかける最新まつ毛美容液。ヒト毛根幹細胞培養液を含む３種のヒト幹細胞培養液を配合した実感度の高い美容液です。

社名：木下製薬(株)

【ヒト幹細胞培養液配合】洗浄とケアができるシャンプー

注目成分「ヒト幹細胞培養液配合」の洗浄とスカルプケアが同時に行える頭皮専用シャンプー。アミノ酸系洗浄剤は頭皮にやさしく、トリートメント成分は髪の毛をケアし、メントールとハッカ油は頭皮に清涼感が特徴的です。

社名：エンチーム(株)

【エクソソーム配合】肌の悩みに科学で応える美容液

国産ヒト幹細胞培養液、エクソソームなどを配合を高配合した贅沢な美容液。 美容機器使用時の導入溶剤や毎日のスキンケアとして洗顔後、気になるところに塗布して使用できます。あらゆるお肌の悩みに科学で応える新美容液です。

社名：エンチーム(株)

瞬間小顔＆リフトアップを叶える炭酸クラッキング化粧液

瞬間小顔＆リフトアップを叶える、炭酸クラッキング化粧液。耳下腺・側頭筋・首・肩・むくみなど、顔だけでなく全身のケアにも対応。炭酸×エクソソームのWアプローチで、肌と表情に、即効性のある変化を実感できます。

社名：セインムー

この他にも多数のコスメ・美容雑貨が出展。企画に合わせてご紹介できます。

＜展示概要＞

COSME Week【大阪】

会期：2025年9月24日[水]～26日[金]

会場：インテックス大阪

