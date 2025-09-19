eスポーツチーム「SCARZ」VALORANT部門、新ロスターで『Red Bull Home Ground 2025 Japan Qualifier』へ参戦
株式会社XENOZ(本社：東京都渋谷区、代表取締役：洞本宗和)が運営するesportsチーム「SCARZ」は、「VALORANT」部門の新ロスターを発表し、9月20日より開幕する『Red Bull Home Ground 2025 Japan Qualifier』に出場することをお知らせいたします。
この度、プレイヤーとして Art / Medusa / muto / BRIAN / Gwangboong が加入し、コーチとして Norisen が新たにチームに加わります。
そして、SCARZ VALORANT部門は9月20日より開幕する『Red Bull Home Ground 2025 Japan Qualifier』 に出場いたします。新たな仲間と共に、2023年以来の優勝、そしてアセンション優勝を目指して戦ってまいります。
引き続き、SCARZ VALORANT部門へのご声援をよろしくお願いいたします。
Medusa
Art
muto
BRIAN
Gwangboong
Norisen
大会概要
◼️大会名
Red Bull Home Ground 2025 Japan Qualifier
◼️日程
メインステージ：2025年9月20日（土）～10月2日（木）
プレイオフ：2025年10月22日（水）～10月23日（木）
■ 公式サイト：Red Bull Home Ground 2025 Japan Qualifier
■ 配信：YouTube(https://www.youtube.com/@RedBullPlay283)｜Twitch(https://www.twitch.tv/redbulljp)
※プレイオフのみ公式配信予定となります
■SCARZ VALORANT部門
〔Player〕
・Art（@ibaraki_Ninja(https://x.com/ibaraki_Ninja)）
・Medusa（@FortheMedusa(https://x.com/FortheMedusa)）
・BRIAN（@BRIANvlrt(https://x.com/BRIANvlrt)）
・muto（@hnialw(https://x.com/hnialw)）
・Gwangboong （@Gwangboong_ow(https://x.com/Gwangboong_ow)）
〔Coach〕
・Norisen（@n0risen(https://x.com/n0risen)）
《株式会社XENOZ（SCARZ）》とは
株式会社XENOZは、esportsチーム「SCARZ」の運営をはじめとするesports事業を展開しています。その他にもアパレル/グッズの運営やeスポーツ施設の運営、eスポーツを活用したビジネス開発など幅広く手がけております。
2022年には、大丸松坂屋百貨店やパルコを有するJ. フロントリテイリンググループの一員となり、日本から世界に通用するeスポーツ企業を目指し、事業を行っております。
株式会社XENOZ
《HP》https://www.scarz.net/
《X（旧：Twitter）》https://x.com/SCARZ5
《Instagram》https://www.instagram.com/scarz_jp/
