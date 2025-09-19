【株式会社ビーロット】千葉銀行SDGs私募債による資金調達実施

株式会社ビーロット

株式会社ビーロット（本社：東京都港区、代表取締役：宮内 誠、東証スタンダード：3452）は、株式会社千葉銀行（千葉県千葉市中央区、頭取：米本 努、「以下、千葉銀行」）が提供する、ちばぎんSDGs私募債（みらいはぐくみ型）により資金調達を実施いたしました。

１. ファイナンスの概要

「ちばぎんＳＤＧｓ私募債（みらいはぐくみ型）」は、学校等の環境整備を通じて地域社会へ貢献していくことを目的に、私募債発行時に当社が支払う手数料の一部で千葉銀行様が物品を購入し、これを発行企業指定の学校等に寄贈する商品です。

当社グループは、今後もサステナビリティ基本方針のもと、ステークホルダーの皆様の期待に応え、社会の持続的かつ安定的な発展に貢献するサステナビリティ活動を継続してまいります。

２．寄贈の概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/35396/table/97_1_e3b2003052224e81de29e6d0ed647c32.jpg?v=202509200426 ]

写真左から

東京大学大学院 情報学環 准教授 沼田 宗純 様

東京大学大学院 情報学環・学際情報学府 学環長・学府長目黒 公郎 様

当社 取締役管理本部長 望月 文恵

千葉銀行 恵比寿支店長 入野 公徳 様

寄贈したノートパソコン2台