製品ライフサイクルマネジメント（PLM）ソリューションおよびデジタルスレッド・ソリューションのリーダーである Aras（本社：米国マサチューセッツ州、CEO：ロッキー・マーチン、日本法人：アラスジャパン合同会社、本社：東京都千代田区、日本法人社長：久次昌彦）は 9 月 18 日（木）、新たな最高経営責任者（CEO）としてレオン・ローリセン（Leon Lauritsen）を任命したことを発表しました。 レオン・ローリセンは、Arasを飛躍的な成功と高い収益性を誇る企業に導いたロッキー・マーチン（Roque Martin）の後任として就任いたします。

今回の任命は、Arasが掲げる「製品開発におけるPLMソフトウェア、製品データ、およびAIの活用を通じて、いかに企業価値を創出するか」というビジョンを再定義し、新たな成長段階に入ることを示すものです。

PLM業界で約30年の経験を有するレオン・ローリセンは、直近ではグローバルセールス責任者およびEMEA地域のゼネラルマネージャーを務めており、今回のCEO就任について次のように述べています。

「Arasは独自の技術基盤を有し、企業におけるPLMソフトウェアの活用のあり方を大きく変革する可能性を持っています。私たちはソフトウェアソリューション、豊富な経験と実績、そして確かな戦略を備え、データとAIを活用する製品主導型企業の成功を力強く支援してまいります。AIの登場によってもたらされた技術進化の中で、Arasのような挑戦者が再び業界を変革するチャンスが訪れており、このチームを率いることに大きな使命と情熱を感じています。」

今後Arasのアドバイザーに転身するロッキー・マーチンは次のように述べています。

「Arasは本当に素晴らしい企業であり、この4年間、この優秀なチームを率いることができたのは私にとって何よりも名誉でした。私たちは一貫して成長目標と収益目標を達成し、SaaSへの移行においても業界をリードしてきました。Arasは今や、大手競合他社と対等に競い合い、勝利を収めることができるPLMのリーダーとして認められる存在となりました。」

レオン・ローリセンは2022年のミネルバ（Minerva）社買収を機にArasに加わりました。キャリアの出発点はERPプログラマー兼コンサルタントとしてスタートし、その後30年にわたりミネルバにおいて複数の役職を歴任し、EMEAおよび北米ビジネスを統括するバイスプレジデント兼パートナーを務めました。Aras入社後は、顧客の課題解決に向け新しい PLM の使い方を創造・提案しています。

また、レオン・ローリセンは熱心な柔道家であり、デンマーク代表チームとして競技経験を持つほか、現在はデンマーク柔道連盟のエリートスポーツ委員として柔道界の発展にも貢献しています。

Aras について

Aras は、製品ライフサイクルマネジメント（PLM）とデジタルスレッドソリューションのリーディングプロバイダーです。Aras のテクノロジーは、強力なデジタルスレッドのバックボーンとローコード開発プラットフォーム上に構築され、拡張性が高く、柔軟かつオープンな PLM ソリューションを提供しています。Aras のプラットフォームおよび PLM アプリケーションは、製品ライフサイクル全体およびサプライチェーン全体を通じて、ユーザーをあらゆる部門や部署、機能を重要な製品データやプロセスと繋ぎます。Aras の情報については、公式ウェブサイトをご覧ください。また、SNS では、Aras に関する最新情報をご確認いただけます。

主要顧客：川崎重工業、クボタ、デンソー、日産自動車、日立製作所、富士フイルム、三菱重工業、村田製作所、ルネサス エレクトロニクス、Airbus、Audi、Microsoft 等

