日本のレジャーホテルをグローバルへ　USEN-ALMEXとTrip.comがパートナーシップ契約を締結

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社USEN-ALMEX（本社：東京都品川区、代表取締役社長：坪井 将之、以下、USEN-ALMEX）と、グローバルオンライン旅行サービスプロバイダー「Trip.com」（トリップドットコム）の日本法人である株式会社Trip.com International Travel Japan（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高田 智之、以下、Trip.com）は、本日9月19日（金）より、日本のレジャーホテルのグローバル展開に向けたパートナーシップ契約を締結しました。

USEN-ALMEXが運営するレジャーホテル検索・予約サイト「ハッピー・ホテル（以下、ハピホテ）」に掲載されているホテル客室を「Trip.com」の販売プラットフォームに供給し、インバウンド需要を最大限に取り込むことで、レジャーホテルの新たな収益機会を創出します。

写真左から、株式会社Trip.com International Travel Japan 東日本地区アソシエイトダイレクター Alex Wang、代表取締役社長 高田 智之／株式会社USEN-ALMEX 代表取締役社長 坪井 将之、業績管理部 シニアエキスパート 小野木 雅【本提携の目的と効果】

USEN-ALMEXとTrip.comの戦略的提携は、日本のレジャーホテル市場における新たな成長基盤を築くことを目的としています。USEN-ALMEXがレジャーホテル市場で培ってきた圧倒的なシェアと、Trip.comのグローバルで強力な集客力が融合することで、ハピホテ掲載ホテルは、これまでアプローチできなかったインバウンド層に直接客室を販売できるようになり、さらなる収益の最大化が見込めます。

また、この提携を通じて、日本のレジャーホテルが持つユニークな客室やサービスが世界に広まり、多様な宿泊体験を求めるインバウンド層のニーズに応えることで、日本の観光産業全体の魅力向上にも貢献します。

【ハピホテとは】

日本のレジャーホテル 5,100軒※を掲載する国内最大級のレジャーホテル予約・検索サイトです。レジャーホテルの新たな顧客獲得を目指し、女子会プランやビジネスプランなどの特集も掲載しています。また予約だけでなく、近隣ホテルの空き部屋を検索し、仮押さえできるサービス「ハピホテ Keep」も展開しています。 ※2025年8月末時点。

URL：https://happyhotel.jp

【「Trip.com」とは】

「Trip.com」は、39 の国と地域の 24言語および 35 の現地通貨に対応した国際的なワンストップトラベルサービスプロバイダーです。世界 220 の国と地域にある 150 万軒以上のホテルと、3,400 の空港を発着する 640 社以上の航空会社のフライトを網羅した巨大なネットワークを有する「Trip.com」は、24時間年中無休の世界水準の多言語カスタマーサービスに加え、エジンバラ、東京、ソウルに設置されているカスタマーサービスセンターから、世界中の何百万人もの旅行者が作る「最高の旅行体験」をお手伝いしています。

URL：https://jp.trip.com

【両者コメント】

株式会社USEN-ALMEX 代表取締役社長 坪井 将之

このたびは世界規模でビジネスを展開されるTrip.com社と契約締結できたことを非常に嬉しく思います。この契約がレジャーホテル業界の今後のより一層の発展に寄与するとともに、平素より当社をご愛顧いただいている各レジャーホテル施設さまのさらなるビジネス成長のご支援へ貢献することができるよう邁進してまいります。

株式会社Trip.com International Travel Japan 代表取締役社長 高田 智之

Trip.comは、日本を訪れるインバウンド観光客の皆さまに、より多彩でユニークな滞在体験をお届けしたいと考えています。今後、インバウンド需要の競争は一層激化していくと見込まれる中で、旅行者の皆さまに幅広い宿泊オプションを提供することは大変重要です。今回のUSEN-ALMEX社との提携を通じて、日本のレジャーホテルという新しい魅力を世界に発信し、訪日旅行者にこれまでにない選択肢と体験をお届けできることを嬉しく思います。これにより、旅行者の満足度を高めるとともに、日本全体の観光産業の更なる成長にも貢献してまいります。

【今後の展望】

本提携は、日本のインバウンド市場において、両者の強みを組み合わせた新たなビジネスモデルを確立する重要な一歩となります。今後は段階的にシステム改修を進めるとともに、レジャーホテル業界のさらなる発展に貢献してまいります。

【会社概要】

USEN-ALMEXについて

会社名：株式会社USEN-ALMEX

所在地：東京都品川区上大崎三丁目1番1号 目黒セントラルスクエア

代表者：代表取締役社長 坪井 将之

事業内容：ITソリューション事業、医療機関・宿泊施設・ゴルフ場・アミューズメント施設向け事業

URL：https://usen-almex.jp

Trip.com について

会社名：株式会社Trip.com International Travel Japan

所在地：東京都千代田区大手町二丁目6番4号 常盤橋タワー24F

代表者：代表取締役社長 高田 智之

事業内容：サービス業

URL：https://jp.trip.com