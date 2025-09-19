美容医療 MASTER CLASS開催決定！各分野の第一線で活躍する専門医が一堂に会し、正しい情報と最新の選択肢を、一般の方へわかりやすく届ける新しいリアルイベント

株式会社SSFホールディングス

2025年9月吉日

SSFホールディングス美容医療の最新知見を正しく、わかりやすく一般の方へ届ける新しいリアルイベント「美容医療 MASTER CLASS」が、2025年11月3日（月・祝）、五反田シティホール＆ギャラリーにて開催されます。

本イベントは、セルソース株式会社（東証プライム上場）の創業者であり代表取締役の山川雅之が主宰

。豊胸、脂肪吸引、骨切り、婦人科・膣医療など各分野の第一線で活躍する専門医が一堂に会し、

美容医療に関する正しい情報と最新の選択肢を、講演や体験型プログラムを通じて直接発信します。



SNSやインターネットに氾濫する不確かな情報ではなく、専門家によるエビデンスに基づいた知識を

提供することで、患者が安心して判断できる環境づくりを目指します。

■参加予定ドクター

豊胸のスペシャリスト：村田 八千穂 医師（THE CLINIC）

婦人科/膣医療のスペシャリスト：宮本 亜希子 医師（BIANCA CLINIC）

骨切り/鼻形成のスペシャリスト：播摩 光宣 医師（KAI CLINIC TOKYO）

脂肪吸引のスペシャリスト：志田 雅明 医師（THE CLINIC）

骨切りフェイスリフトのスペシャリスト：山本 崇弘 医師（CONTOUR CLINIC TOKYO）

各医師による講演に加え、ブースエリアではカウンセリング体験や優先予約、オペ経験者への直接質問コーナーも設けられます。

■イベント概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/109940/table/22_1_3b4b5b0c73ac57508d7817c050d4d61f.jpg?v=202509200356 ]特設サイトはこちら :https://sb.master-class.jp/ab/lp



■主宰メッセージ

「MASTER CLASSでは、正しい情報を正しく伝えることを使命とし、美容外科のスペシャリストが

確かな技術とノウハウを直接発信します。患者様が安心して判断できる環境づくりを目指します。」

■主宰者プロフィール

山川 雅之（Masayuki Yamakawa M.D.）



1989年 鳥取大学医学部 卒業

1993年 聖心美容外科クリニック開設（退任）

2007年 THE CLINIC 東京開設（退任）

2015年 シリアルインキュベート株式会社 設立（現代表取締役）

セルソース株式会社 設立 代表取締役（退任）

2016年 東京ひざ関節症クリニック 開設（退任）

2022年 セルソース株式会社 取締役

2024年 セルソース株式会社 取締役会長

2025年 セルソース株式会社 代表取締役会長（現任）

■本件に関するお問い合わせ先

SSFホールディングス 広報担当 斉藤、若林