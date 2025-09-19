不動産クラファン「利回りくん」、第4期シニアテックマンション『日神デュオステージ桜上水』、9月22日に募集開始

株式会社シーラホールディングス

株式会社シーラホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長：杉本 宏之、証券コード：8887、以下「当社」）のグループ会社である株式会社シーラ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：湯藤 善行、以下「シーラ」）は、不動産クラウドファンディングサービス「利回りくん」にて、新ファンド「第4期シニアテックマンション『日神デュオステージ桜上水』」を、2025年9月22日（月）より募集開始いたします。募集金額は2,502万円、想定利回りは3％です。

本ファンドの概要

ファンド詳細 :https://rimawarikun.com/customers/products/151?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund151第4期シニアテックマンション『日神デュオステージ桜上水』

本ファンドは、東京都杉並区にある鉄筋コンクリート7階建ビルの1室を対象とした、再組成ファンド「第4期 シニアテックマンション『日神デュオステージ桜上水』」です。前回の第3期ファンドでも、バリアフリー設計やスマート家電による快適性、見守りシステムによる安心感が評価され、アクティブシニアの新しい住まいとして注目を集め、各種メディアにも取り上げられました。

今回も引き続き、親会社である株式会社シーラテクノロジーズとのマスターリース契約を締結することで、空室時でも一定の賃料収入を確保。住居需要の高さに加え、安定的な収益性を重視する投資家様に特におすすめのファンドです。

▼前回ファンド：第3期 シニアテックマンション『日神デュオステージ桜上水』

https://rimawarikun.com/customers/products/129

アクティブシニア層を支える社会貢献

高齢化は、今や誰にとっても身近な課題です。日本の高齢化が進む中、「まだまだ元気に自分らしく暮らしたい」というアクティブシニア層の住まいの選択肢は、決して多くはありません。しかし、これからの社会には、安心して快適に暮らせる環境が必要不可欠です。

本ファンドは、そんなアクティブシニアの方々が自由で快適に暮らせる住まいを、不動産テックの力で支えるプロジェクトです。高齢化が進む今だからこそ、需要の高いシニア向け住居への投資は、社会貢献にもつながる新しい資産運用の形です。

シニア×テックで時代に応える住まい

入居者の安全と快適な暮らしを実現するため、シニアテックマンションでは、さまざまな工夫を施しています。

- 安全性への配慮：転倒時の衝撃を和らげるクッション性の高い床材を採用- 健康リスク対策：「ヒートショック」防止のため床暖房・二重サッシを完備- 家事負担の軽減：タッチレス水栓や浴槽の自動洗浄機能を導入- 生活動作のサポート：収納式の腰掛けやアームレスト付きトイレを設置- 日常的な見守り体制：loT機器による遠隔見守りシステムなど

これらの取り組みにより、入居者に安心で快適な住環境を提供すると同時に、本案件は自社保有物件による安定した運営のもと、アクティブシニア世代を中心とした堅調な需要と高齢化社会への貢献を基盤とし、社会貢献と収益性を両立する投資機会が「シニアテックマンション」シリーズとなります。



▼シニアテックマンション公式HP

https://seniortechmansion.com/WHATSENIORTECHMANSION/

ファンド情報

ファンド名：第4期シニアテックマンション『日神デュオステージ桜上水』

募集金額 ：25,020,000円

予定利回り：３％

分配時期 ：６ヶ月（償還と同時）

運用期間 ：６ヶ月

募集形態 ：先着式

募集期間 ：2025年９月22日（月）20：00 ～ 2025年９月25日（木）12：00（※）

※応募状況によっては募集を早期終了または延長する場合があります

募集ページ :https://rimawarikun.com/customers/products/151?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund151

利回りくんとは

“応援を新しいカタチで”をコンセプトに、一口1万円から、社会貢献や地域創生、誰かの夢や挑戦に繋がる不動産に応援投資ができる“応援型不動産クラウドファンディングプラットフォーム”です。

利回りくんでは、サービスコンセプトである『社会貢献、地域創生、誰かの夢や挑戦を応援』を大切にし、かつ、お客様のご要望にこれからもより一層お応えできるよう、益々のサービス拡充を図って参ります。

*利回りくんは、会員登録数国内No.１の不動産クラウドファンディングです。

2024年10月期_指定領域における市場調査

調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

2022年5月期調査、2023年6月期調査に続き3年連続

利回りくんアプリ概要

カテゴリ：ファイナンス

対応OS：iOS／Android

価格：無料

公式サイト：https://rimawarikun.com/

ダウンロードはこちら (iOS/Android)

https://app.adjust.com/19dbcy05

株式会社シーラ 会社概要

本社：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエア7F

代表取締役CEO：湯藤善行

創業：2010年9月29日

事業内容：不動産売買、マンション開発、賃貸管理、建物管理、クラウドファンディング事業 、総合建設業

HP： https://syla.jp/

株式会社シーラホールディングス 会社概要

本社：東京都渋谷区広尾１-１-39 恵比寿プライムスクエア7F

代表取締役会長 グループ執行役員CEO：杉本 宏之

創業：1970年9月

資本金：2,300,774,000円

事業内容：総合不動産事業、建設事業、再生可能エネルギー事業、不動産テック事業

HP：https://syla-holdings.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社シーラ 利回りくん運営事務局

MAIL：support@rimawarikun.com