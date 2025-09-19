株式会社メディカルネット

株式会社メディカルネット（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長CEO：平川 大、以下「メディカルネット」）と旭化成ホームズ株式会社 住宅事業千葉・茨城本部（本部所在地：千葉県千葉市、本部長：山本 寿彦、以下「旭化成ホームズ」）は、この度、歯科医療従事者の皆様の豊かなライフプランの実現をサポートするため、住宅提案および開業支援における業務提携（以下、「本提携」という）を開始したことをお知らせいたします。

■背景

歯科医師の皆様は、日々の診療業務に加えて、医院経営に関する多岐にわたる業務を担っており、ご自身の住まいや将来の資産形成についてじっくりと検討する時間的余裕が少ないという課題を抱えております。

メディカルネットは、歯科医療分野における深い知見と約56,000名以上の会員数を誇る日本最大級の歯科医療プラットフォームを活かし、歯科医院の経営コンサルティングから開業・事業承継支援、さらには歯科医師個人のライフプランニングまで、ワンストップでサポートしてまいりました。

一方、旭化成ホームズは、戸建住宅「ヘーベルハウス」や賃貸住宅「ヘーベルメゾン」をはじめとする高品質な住まいを提供し続け、長年にわたり多くのお客様の暮らしを支えてまいりました。また、そのノウハウを活かした医院建築や、安定した資産形成を実現する土地活用提案にも豊富な実績を有しております。

本提携により、メディカルネットが持つ歯科医療業界における強力なネットワークと、旭化成ホームズが誇る高品質な住宅提案力及び医院建築のノウハウを融合させることで、歯科医療従事者の皆様の新規開業や事業承継時の負担軽減や長期的なライフプランニングの支援及びQOL（Quality of Life）向上と医院の持続的な発展に貢献できるものと考え、業務提携契約の締結に至りました。

■提携内容

本提携により、以下の取り組みを共同で推進してまいります。

- ライフプランに寄り添う住宅のご提案 メディカルネットのお客様である歯科医療従事者に対し、旭化成ホームズが戸建住宅、医院併用住宅、資産形成を目的とした賃貸併用住宅など、お一人おひとりのライフプランに合わせた最適な住まいを提案いたします。- 医院開業・建築のワンストップサポート これから開業をお考えの歯科医師に対し、メディカルネットの開業支援コンサルティングと、旭化成ホームズの医院建築における豊富な実績と高い技術力を組み合わせ、事業計画の策定から設計・施工、開業後の経営支援までをシームレスにサポートいたします。- 資産形成のための土地活用支援 医院経営で培われた資産の有効活用をお考えの歯科医師に対し、両社が連携して賃貸マンション経営などの土地活用コンサルティングを行い、長期的に安定した資産形成を支援いたします。

なお、本件による今後の当社の業績への影響は軽微であります。



■「ヘーベルハウス」とは

ヘーベルハウスは、旭化成ホームズが提供する戸建住宅のトップブランドです。その最大の特徴は、旭化成グループが提供するALCコンクリート「ヘーベル」を外壁、床、屋根に使用した堅牢な住まいづくりにあります。

「いのちを守る、暮らしを豊かにする」をコンセプトに、災害への強さと快適な居住空間の両立を追求しており、特に耐震性・耐火性において高い評価を得ております。

ヘーベルハウス サイトURL: https://www.asahi-kasei.co.jp/hebel/index.html/

<旭化成ホームズ 住宅事業千葉・茨城本部概要>

所在地 ：〒261-8501千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 幕張テクノガーデンⅮ棟22階

代表者：本部長 山本 寿彦



■株式会社メディカルネットについて

「インターネットを活用し 健康と生活の質を向上させることにより 笑顔を増やします。」をミッションに掲げ、インターネットを活用した医療・生活関連情報サービスを提供。特に歯科医療分野においては、生活者への歯科医療情報サービスの提供、歯科医療従事者への情報サービスの提供、歯科医療機関の経営支援事業、歯科関連企業のマーケティング支援事業など歯科医療の総合ビジネス（プラットフォームビジネス）を展開。

<会社概要>

本社所在地：〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷 1-34-14 宝ビル 3 階

代表者 ：代表取締役会長 CEO 平川 大

URL：https://medical-net.com/

ドクターサポートグループサイト URL：https://medicalnet-support.com/

https://prtimes.jp/a/?f=d12372-109-377b5a7049cbb58dcfce31d8c63f83ee.pdf