株式会社Progate、トラパス株式会社と業務提携を開始

エンジニア志望学生と企業をつなぐ新卒採用プラットフォーム『Progate Prospects（プロゲート プロスペクツ）』を運営する株式会社Progate（本社：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 將倫、以下progate）は、ポート株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長CEO：春日 博文）の子会社であるキャリア支援事業や人材サービスを幅広く展開するトラパス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長CEO：赤塩 勇太、以下トラパス）と業務提携契約を締結したことをお知らせします。

■ 提携の背景

Progateは「明日を創れる人で世界を満たす」ことを目指し、初心者向けオンライン学習サービス『Progate』をグローバルに展開してきました。国内外で累計350万人以上が利用し、多くの大学や教育機関にも導入されています。また、2025年4月にはエンジニア志望の学生とIT人材を求める企業をつなぐ新卒採用プラットフォーム『Progate Prospects』をリリースし、プログラミング学習から就職までを一貫して支援する体制を整えています。

Progateで学ぶ学生の多くは、主体的に学習を進め、変化の激しい時代に適応できる素養を備えています。しかし就職活動においては、情報不足や不安からサポートを求める声も少なくありません。Progateは、プログラミングに励む学生が「学びの先のキャリア」を見つけられるよう、信頼できるパートナーとの協業を進めています。

■ トラパス株式会社との業務提携について

今回の提携により、Progate Prospectsに登録するエンジニア志望の学生に対し、トラパスが持つキャリア支援や人材紹介の知見を活用したサポートを提供できるようになります。両社は協力して、学習意欲と成長可能性の高い学生と、多様な企業との出会いを創出し、就職活動の機会を広げていきます。

トラパスは、「次世代の可能性を、社会の価値に変えていく。」をミッションに掲げ、キャリア支援、人材紹介、研修事業などを展開する企業です。『みん就TECH』等を通じて学生と企業を繋ぎ、一人ひとりに最適なキャリア選択を後押しする体制を整えています。今回の提携により、Progate Prospectsで可視化される学習データやスキル情報と、トラパスが持つ人的サポートを掛け合わせることで、より質の高いマッチングを実現します。

■ Progate Prospectsについて

『Progate Prospects』は、プログラミング学習サービス『Progate』のユーザーデータを活用し、意欲の高いエンジニア志望の学生と企業が直接出会える新卒採用プラットフォームです。2025年4月に正式リリースされ、国内外の多くの学生や企業に利用されています。

学生は自身の学習履歴や制作した成果物・習得スキルをプロフィールに公開し、学歴にとらわれず実力と意欲を企業に示すことが可能です。一方企業は、Progateが提供する客観的な学習データをもとに、候補者の継続力やスキルを把握することができます。これにより、双方にとって納得度の高い出会いを生み出しています。

【代表取締役】加藤 將倫

【公式サイト】https://prog-8.com/about

【所在地】東京都渋谷区鶯谷町2-7 エクセルビル 5F

トラパス株式会社

【代表取締役社長CEO】赤塩 勇太

【公式サイト】https://trapath.com/

【所在地】東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー5F

【グループ会社】

・ポート株式会社（https://www.theport.jp/）

■ Progateについて

Progateは、「Fill the world with builders of tomorrow.」をビジョンに掲げ、「明日を創れる人」を世界中に増やすことを目的としたプログラミング学習サービスや採用プラットフォームを提供しています。2014年7月設立以降、オンラインプログラミング学習『Progate』はプログラミング学習の入り口と評価され、2025年7月、ユーザー数は全世界で350万人に達しました。また2025年4月からは、学習データで“努力”を可視化するAI時代のエンジニア採用プラットフォーム『Progate Prospects』を提供し、学習後の新たなキャリアと企業をつなぐ取り組みも行っています。



▶︎Progate：https://prog-8.com/

▶︎Progate Prospects：https://www.prospects.progate.com/

