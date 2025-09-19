株式会社i-plug、株式会社Progateと業務提携を開始

株式会社i-plug

新卒オファー型人材紹介サービス「OfferBoxPLUS（オファーボックスプラス）」を運営する株式会社i-plug（本社：大阪市淀川区、代表取締役 CEO：中野 智哉）は、エンジニア志望学生と企業をつなぐ新卒採用プラットフォーム「Progate Prospects（プロゲート プロスペクツ）」を運営する株式会社Progate（本社：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 將倫）と業務提携契約を締結したことをお知らせします。

提携の背景

当社は「つながりで、人の可能性があふれる社会をつくる」をグループミッションに掲げ、Vision2030では、「未来を担う若い世代から、もっとも選ばれるプラットフォームになる」ことを目指しています。このVision2030を実現するため、一人ひとりが自分らしいキャリアを育てられるプラットフォームの実現を目指しています。

この実現に向けた中長期戦略を加速させるために、今期はアライアンスを一層強化していく方針です。特に、当社の新卒事業において、競争優位性を高めるために、パートナー企業とのアライアンス、そして共創の実現に注力してまいります。

株式会社Progateとの業務提携について

株式会社Progateは、「明日を創れる人で世界を満たす」をビジョンに掲げ、2014年にオンラインプログラミング学習サービス「Progate」をリリースしました。世界中で300万人以上の方々にプログラミング学習の入り口を提供しています。2024年には、Progateがこれまで培ったプログラミング学習サービスの知見とコミュニティを活かし、エンジニア志望学生と企業が技術でつながる採用プラットフォーム「Progate Prospects」を展開しています。

今回の提携により、当社の新卒向け人材紹介サービス「OfferBoxPLUS」は、「Progate Prospects公認エージェントとして活動します。Progateが認定する公認エージェントはごく限られており、Progate Prospectsのユーザーに直接アプローチできる立場として、信頼性と専門性の高いキャリア支援を提供してまいります。 両社の強みを組み合わせることで、プログラミングスキルを持つ学生と、そうした新卒を求める企業をマッチングさせる新たな仕組みを構築します。

今回の業務提携を通じて、「未来を担う若い世代から、もっとも選ばれるプラットフォームになる」の実現を目指します。

Progate Prospectsについて

Progate Prospectsは、学習サービスであるProgateの中でもさらに上位の学習体験であるProgate Pathのユーザーと接点を持てるサービスとなります。Progate Pathは、環境構築・デバッグ・コードリーディング等を通じた実務型演習を提供し、未経験者から実装経験を積んだ学習継続者まで、累計2万人超の利用者を有しています。単なる未経験支援に留まらず、課金して継続学習する実装経験者が多数含まれている点が特徴です。

OfferBoxPLUSについて

新卒オファー型人材紹介サービス「OfferBoxPLUS」は、新卒オファー型就活サービス「OfferBox」の登録時に、別途OfferBoxPLUSの登録希望をいただいた学生等を対象に、キャリアアドバイザーが一人ひとりの志向性に合った企業を紹介するサービスです。

「OfferBox」が企業からのオファーを待つ「スカウト型」であるのに対し、「OfferBoxPLUS」は学生の希望を聞きながら、専門のキャリアアドバイザーが最適な企業を提案する「エージェント型」の強みを兼ね備えています。これにより、学生は効率的かつ多角的に就職活動を進めることができ、企業は求める人材との新たな出会いを創出することができます。

株式会社Progate

【代表取締役】加藤將倫

【公式サイト】https://prog-8.com/about

【所在地】東京都渋谷区鶯谷町2-7 エクセルビル 5F

株式会社i-plug

【代表取締役】中野智哉

【従業員数】299名（※単体／2025年3月31日現在）

【公式サイト】https://i-plug.co.jp

【所在地】大阪府大阪市淀川区西中島5-11-8 セントアネックスビル3階

【グループ会社】

・株式会社イー・ファルコン（https://www.e-falcon.co.jp）

主なサービス：「適性検査eF-1G」（https://www.e-falcon.co.jp/ef-1g）

・株式会社マキシマイズ（https://maximise.jp）

主なサービス：「Tsunagaru就活」（https://tsunashu.com）