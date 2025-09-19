ポート株式会社

ポート株式会社（代表取締役社長CEO：春日 博文、所在地：東京都新宿区、以下「当社」）は、当社子会社であるトラパス株式会社（以下「トラパス」）において、エンジニア志望学生と企業をつなぐ新卒採用プラットフォーム「Progate Prospects（プロゲート プロスペクツ）」を運営する株式会社Progate（代表取締役：加藤 將倫、所在地：東京都渋谷区、以下「Progate」）と業務提携をすることとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

１． 業務提携の目的

当社は「社会的負債を、次世代の可能性に。」をパーパスに掲げ、企業の経営課題である成約活動に対して、高い成約力とマルチチャネルマーケティング力で、当社が集客～成約までのKPIを背負うことで、掛け捨てリスクをゼロにし、成約時に報酬が発生する成果報酬型モデルとなる成約支援事業を展開しております。人材領域では、国内最大級の就活生向け企業口コミ情報プロダクト「就活会議」、国内最大級の就活ノウハウ情報プロダクト「キャリアパーク！」、口コミ掲載型の就活生同士のコミュニティサイト「みん就」（2024年４月）等を運営しており、2025年卒の新卒層のユニーク会員数は約63万人（※1）となっています。



2025年５月にはみん就のIT企業の顧客基盤を活用したIT業界に特化した人材紹介サービス等を行う新たな子会社としてトラパスを設立し、急速に拡大するエンジニア人材需要に応えるべく事業を推進しております。

Progateは「明日を創れる人で世界を満たす」をビジョンに掲げ、2014年にオンラインプログラミング学習サービス「Progate」をリリースし、世界中で累計350万人以上の方々にプログラミング学習の入り口を提供しています。2025年４月には、Progateがこれまで培ったプログラミング学習サービスの知見とコミュニティを活かし、エンジニア志望学生と企業が技術でつながる新卒採用プラットフォーム「Progate Prospects」を正式リリースし、国内外の多くの学生や企業に利用されています。

Progate Prospectsは、学習サービスであるProgateの中でもさらに上位の学習体験であるProgate Pathのユーザーと接点を持てるサービスとなります。Progate Pathは、環境構築・デバッグ・コードリーディング等を通じた実務型演習を提供し、未経験者から実装経験を積んだ学習継続者まで、累計２万人超の利用者を有しています。単なる未経験支援に留まらず、課金して継続学習する実装経験者が多数含まれている点が特徴です。

今回のProgate Prospectsとの提携により、学習データと求人データを組み合わせ、学生に対しては学習から就職までを一貫して支援し、企業に対しては成長意欲・実装経験を有する学生とのマッチング精度を大幅に向上させることを目的としています。

※1：2025年３月期通期決算資料

2． 業務提携の内容

- Progate Prospects公認エージェントとしての提携本提携により、当社グループはProgateが公式に認定する「Progate Prospects公認エージェント」として活動します。Progateが認定する公認エージェントはごく限られており、Progate Prospectsのユーザーに直接アプローチできる立場として、信頼性と専門性の高いキャリア支援を提供してまいります。- 求人基盤との連携当社グループはIT企業を中心に多くの求人案件を保有しており、今回の連携により、Progate Pathでの学習データを活用した「スキルに基づく高精度な求人マッチング」が可能となります。- 教育機関への展開両社の強みを活かし、大学・高専・専門学校に対してキャリア教育と就職支援を一体化したサービスを共同で提供してまいります。

3．今後の見通し

当社は本提携を通じ、Progate Prospectsの「学習継続者を中心とした実装経験者基盤」と、当社グループが保有する約1,000件（2025年９月時点）のIT求人データベースを連携させ、国内最大級規模のエンジニアキャリア形成エコシステムを構築してまいります。学生にとっては学びとキャリアをつなぐ実践的な機会を、企業にとっては即戦力となる人材との接点を強化することで、当社グループの人材領域全体における事業の競争力をさらに高めてまいります。

なお、本提携が業績に与える影響は現時点では軽微と考えておりますが、進捗状況を含めて今後開示が必要になりましたら、速やかに公表いたします。

4．会社概要

■株式会社Progate

所在地 ：東京都渋谷区鶯谷町2-7 エクセルビル 5階

代表者 ：代表取締役 加藤 將倫

設 立 ：2014年7月

資本金 ：5,000万円（2025年6月末時点）

URL ：https://prog-8.com/about

■ポート株式会社

所在地 ：東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー5階

代表者 ：代表取締役社長CEO 春日博文

設 立 ：2011年4月

資本金 ：2,431百万円（2025年6月末時点）

URL ：https://www.theport.jp/

■トラパス株式会社

所在地：東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー5階

代表者：代表取締役社長CEO 赤塩 勇太

設立：2025年5月

URL ：https://trapath.com/

■主な運営サービス

≪人材領域≫

就活会議

https://syukatsu-kaigi.jp/

キャリアパーク

https://careerpark.jp/

キャリアパーク就職エージェント

https://careerpark-agent.jp/

みん就

https://www.nikki.ne.jp/

就活の未来

https://shukatsu-mirai.com/

イベカツ

https://evekatsu.com/

≪エネルギー領域≫

エネチョイス

https://enechoice.jp/

≪新規領域≫

マネットカードローン

https://ma-net.jp/card-loan

