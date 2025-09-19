アジアクエスト、コーポレートリブランディングを実施

アジアクエスト株式会社

IoTやAIなどのデジタル技術を活用して企業のデジタルトランスフォーメーションを支援するアジアクエスト株式会社（本社：東京都文京区）は、このたびコーポレートリブランディングを行いました。ビジョンやブランドコンセプトを新たに策定するとともに、新コーポレートサイトを公開しました。

アジアクエスト株式会社 ⇒ https://www.asia-quest.jp/(https://www.asia-quest.jp/)

■リブランディングの背景

AI活用は“選択肢”から“前提”へ。社会とビジネスを取り巻く環境が急速に変化するなか、アジアクエストはお客様と伴走し、ともに成長する企業であり続けることを目指しています。

これまで当社は、業界知見を持つエンジニアが最新のデジタル技術を組み合わせDX推進を支援する「ビジネスエンジニア×デジタルインテグレーター」として価値を提供してきました。

そして2025年7月、AIを経営の戦略中核に位置づけ、高度なAI技術を活用する体制を整え、「AIインテグレーター」として新たな社会的役割を担うことを発表いたしました。※

この節目に合わせ、市場における自社の役割と提供価値を再定義し、ビジョン、ブランドコンセプト、コーポレートサイトを刷新しました。

※プレスリリース

アジアクエスト、AIインテグレーター体制を強化──事業展開と生産性向上の両軸でAI活用を加速

https://www.asia-quest.jp/information/20250701

■AIインテグレーターとは

従来の強みである幅広い技術力による「デジタルインテグレーション」と、業界知見や課題理解に基づく提案力を持つ「ビジネスエンジニア」に加え、AIオーケストレーションをはじめとする高度な「AIエージェント開発」を組み合わせることで、意思決定や業務プロセスの高度化を実現するプロフェッショナル集団です。

アジアクエストは、最適なドメイン特化型AIエージェントを提供し、お客様の戦略的パートナーとして社会に貢献する「AIインテグレーター」を目指します。

■コーポレートリブランディング概要

・新ビジョン

「速く、強く、おもしろく」

私たちは 「より速く、より強く、そしておもしろく」 世界を変えていきたい。

デジタルの力で、より速く、より力強く世界を変革させるだけでなく、変化し続ける世界においてワクワクや夢を持ち続ける姿勢 そのものを大切にすること。

私たち自身がそうあり続けることで、仲間と、そしてお客様と共に、未来を切り拓き、世界に新しい価値を生み出していきます。

そんな想いを込めて、今回新たにビジョンを策定いたしました。

・新ブランドコンセプト

「Empower to Change」

変化に挑む企業に、“変革を実現する力” を。

私たちは、お客様に伴走し、挑戦を確かな成果へと導く AIインテグレーター です。

ノウハウやリソース不足といった壁を越え、技術に縛られない柔軟な発想と実装力で、変革を加速させます。単なる支援者ではなく、共に変革を生み出すパートナーとして。

新たな価値の創出を通じて、企業の成長と社会の進化に貢献するという姿勢を表しています。

■コーポレートサイトを全面リニューアル

新たなビジョンとブランドコンセプトの策定に合わせ、コーポレートサイトをリニューアルしました。キービジュアルでは、国内外の多様な業界における企業変革を、AIを核とするデジタル技術で支援する姿勢を表現。来たるAI時代の波に乗り、新たな価値を創出していく決意を込めています。

ページ構成では、アジアクエストが実現する、AIインテグレーションとは何かや、AIソリューションなどを中心に、コンセプトケースの紹介、強みやサービス紹介、そして支援企業によるDXベストプラクティスを掲載し、当社の提供価値をより明確に伝える構成としました。

アジアクエスト新コーポレートサイト

アジアクエストは一歩先のDXを実現するAIインテグレーターです。AIソリューションを核として、AIX／DXに必要なコンサルティングから設計・開発・運用まで一貫して伴走支援します。AI、IoT、Cloudなど幅広い技術に加え、高度なAI開発力とお客様のドメイン知識への深い理解を併せ持つプロフェッショナル集団として、PoCから大規模システム構築まで確かな実装力と革新的な発想で対応。お客様と共に変革を実現するAI時代のインテグレーターとして、新たな価値創出を支援します。

【会社概要】

会社名：アジアクエスト株式会社

代表者：桃井 純

設立年月：2012年4月

本社所在地：東京都文京区後楽２丁目６－１住友不動産飯田橋ファーストタワー 27F

URL：https://www.asia-quest.jp/(https://www.asia-quest.jp/)