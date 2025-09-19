不動産投資コラム数No.1、ウェブメディア「楽待新聞」のデザインを刷新

楽待株式会社

本リリースのポイント

・不動産投資コラム数No.1(*1)のウェブメディア「楽待新聞」のサイトデザインを刷新

・動画コンテンツの増加に伴い、視聴に適したレイアウトに変更

・読者からの声を受けて記事の検索性を改善。知りたい情報にすばやくアクセス可能に

国内最大の不動産投資プラットフォーム「楽待」（https://www.rakumachi.jp/）を運営する楽待株式会社（本社：東京都中央区、東証スタンダード、証券コード：6037）は、不動産投資メディア「楽待新聞」のデザインをリニューアルいたしました。2017年以来の刷新となる今回は、「読みたい記事にすばやくたどり着ける」「動画をより快適に視聴できる」を目的に、画面設計とデザインを全面的に見直しています。

記事カテゴリを画面上部に表示し、検索性を向上

「楽待」サイト内にあるウェブメディア「楽待新聞」は2013年から提供を開始しました。記事やコラムの拡充に伴い、読者から「良い記事があってもたどり着けない」という声が寄せられていました。そこで、トップページから情報設計の見直しを実施。メニューバーに「記事カテゴリ」を追加し、「物件購入」や「業界ニュース」など、よく読まれているカテゴリを上部に常時表示することで、関心のあるテーマから関連記事へすばやくアクセスできるようになりました。

オリジナル動画もより見やすく、より快適に

2013年の提供開始当初は記事やコラムがメインでしたが、2017年からは動画も公開するようになりました。今では「楽待のYouTubeチャンネル」で公開する動画に加え、楽待プレミアム会員向けの動画も展開してきました。今回のリニューアルでは、メニューバーから「動画」を選択すると背景が黒基調に切り替わる仕様に変更しました。再生画面を従来より大きく表示し、集中して視聴できるデザインに改善しています。

今後は、楽待新聞内の「ランキング」をより細分化し、人気コンテンツを見つけやすくするなどの改善を予定しています。引き続き読者の声を反映し、より使いやすいサービスを目指して改良を重ねてまいります。

【会社概要】

社名：楽待株式会社

URL：https://rakumachi.co.jp/

上場市場：東証スタンダード（証券コード：6037）

本社：東京都中央区八丁堀三丁目3番5号 住友不動産八丁堀ビル5階

設立：2005年8月23日

事業内容：国内最大の不動産投資プラットフォーム「楽待」の運営

(*1)自社調べ（2025年8月）