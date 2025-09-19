文化観光推進事業に関するオンライン説明会「地域と文化の未来をつくる文化観光」を開催します

文化庁

文化庁では、文化の理解を深めるための観光（＝文化観光）の推進を通じて、文化の振興を出発点とした、「文化・観光・経済の好循環」の創出を目指しています。

具体的には、文化観光推進法に基づき、文化観光に関する計画の認定を行うとともに、財政支援や専門的なアドバイスなどを行っています。

令和５年に施行された改正博物館法においても、博物館の事業として新たに「文化観光」に取り組むことが努力義務とされたところ、更なる取組が必要です。

わが国の多様な文化資源の魅力を最大限に引き出すには、「文化観光」の理念をご理解いただき、多くの方々と協働で取り組むことが欠かせません。

今回の説明会では、これまでの取組例や現場の声をご紹介するとともに、計画申請に向けたガイダンス等も行います。

新しく計画の申請をお考えの方はもちろん、現在文化芸術や観光分野で活動されている方、地方自治体の方、民間事業者・団体の方、博物館・美術館・社寺・城郭などの文化資源や文化施設を守り、活用している施設の方々も、ぜひご参加ください。

概要

第１回：文化観光の取組と実践者の声

○開催日時：2025年10月15日（水）13:00～15:00

○場所：オンライン形式（Zoomウェビナー）

○対象：

・文化観光推進法に基づく地域計画または拠点計画の申請を検討中の方々

・文化資源を保存、活用する施設（博物館、美術館、社寺、城郭等）の設置者および運営者の方々

・各地のＤＭＯ、ＤＭＣ、観光協会、地方公共団体、民間事業者等で文化や観光に携わっている方々

・そのほか文化観光にご関心のある方々

○プログラム：

・制度説明、取組事例の紹介、認定事業者によるパネルディスカッション、質疑応答を予定しております。

（詳細は続報でお知らせいたします。）

第２回：文化観光推進法に基づく計画申請について

○開催日時：2025年10月27日（月）13:00～15:00

○場所：オンライン形式（Zoomウェビナー）

○対象：

・同上（特に来年度以降に計画の申請をお考えの方々）

○プログラム：

・計画書作成のガイダンス、要点の説明、質疑応答を予定しております。

（詳細は続報でお知らせいたします）

参加申込方法

下記URLより事前登録をお願いいたします。

（各日どちらかのみもしくは両日どちらも申込み可能です）

お申込みフォーム

https://forms.cloud.microsoft/r/HYfHCkN2mG

締め切り

各回開催３営業日前まで

（第１回：10月９日（木）締切／第２回：10月22日（水）締切）

※受付完了後、ご登録のメールアドレスに参加者用のＵＲＬを送付させていただきます。

※各回、前日午前９時までにＵＲＬが届かない場合は大変お手数ですが、下記問い合わせ先までご連絡願います。

お問い合わせ先

文化観光推進支援事業事務局

Eメール： creek_bunkacho_jimukyoku@hq.cri.co.jp