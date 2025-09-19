motif de guepard 期間限定 POP UP SHOP at URBAN RESEARCH KYOTO

株式会社アーバンリサーチ

2025年9月19日(金)から9月23日(火・祝)までの5日間、guepardが新たに立ち上げたプロジェクト「motif de guepard（モチーフ・ド・ギュパール）」の期間限定POP UP SHOPを、URBAN RESEARCH KYOTOにて開催いたします。

「motif de guepard」は、かつてインジェクション成形による製造を検討していた出発点にあらためて立ち返るコレクションとして始動しました。

インジェクション成形によるアイウェアは、レジャーやスポーツの場面で使われる軽量かつ柔軟な素材が特徴でした。通常の製法では困難な自由度の高い造形を可能にし、当時としては先鋭的なデザインも数多く生まれました。しかし、当時の製造精度の限界から、粗悪なものも多く残されたことも事実です。

「motif de guepard」では、そうした過去のデザインをアーカイブから発掘し、現代の技術によって日常使いできる品質にまで高めてリリースします。

単なる復刻ではなく、当時に見られた創造性や挑戦を、現代に再び問う取り組みでもあります。

通常は直営店のみで展開している顔なじみの良いブラウンカラーレンズを、本イベントに限りURBAN RESEARCH KYOTOにて特別販売。

さらにご購入いただいたお客様には、「motif de guepard」のバッジ・シールとチーター通信をプレゼントいたします。

この機会にぜひ、「motif de guepard」が生み出す独自の世界観を、店頭にてご体感ください。

motif de guepard POP UP SHOP

【開催期間】

2025年9月19日(金)～9月23日(火・祝)

【開催店舗】

URBAN RESEARCH KYOTO(https://www.urban-research.co.jp/shop/store1/1_8/)

Instagram

@ urbanresearch_kyoto(https://www.instagram.com/urbanresearch_kyoto/)

@ urban_research(https://www.instagram.com/urban_research/)

※ 詳しくは開催店舗にお問い合わせください。

motif de guepard

「motif de guepard」は、guepardが新たに立ち上げたプロジェクトです。そのブランドスピリットは変わることなく、ヴィンテージアイウェアへの深い敬意と、創造の根源をたどる姿勢に貫かれています。guepardの製品開発の初期段階において、インジェクション成形による製造を検討していた背景がありました。創造の動機の一部にその事実が存在していたことは、私たちにとって無視できないルーツのひとつです。「motif de guepard」は、その出発点にあらためて立ち返るコレクションとして始動しました。かつてインジェクション成形によるアイウェアは、レジャーやスポーツの場面で使われる軽量かつ柔軟な素材が特徴でした。通常の製法では困難な自由度の高い造形を可能にし、当時としては先鋭的なデザインも数多く生まれました。しかし、当時の製造精度の限界から、粗悪なものも多く残されたことも事実です。「motif de guepard」では、そうした過去のデザインをアーカイブから発掘し、現代の技術によって日常使いできる品質にまで高めてリリースします。単なる復刻ではなく、当時に見られた創造性や挑戦を、現代に再び問う取り組みでもあります。「motif」は、主題、主調、そして創作の動機を意味します。「motif de guepard」は、私たちの創造の起点を見つめ直し、あらゆるインスピレーションからテーマを見出し、かたちへと昇華させるプロジェクトです。

guepard Instagram @ guepard_jp(https://www.instagram.com/guepard_jp/)