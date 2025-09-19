＃UggSeason キャンペーンがローンチ！

Deckers Japan合同会社

TOKYO(2025年9月19日)- 南カリフォルニアを拠点とするグローバルライフスタイルブランドのUGG(https://www.ugg.com/jp/)(a division of Deckers Brands [NYSE: DECK])は、9月の第3土曜日である9月20日（土）を皮切りに、UGGの本格シーズン到来をセレブレートする「＃UGGシーズン」キャンペーンを開始します。日本では、特徴的なラインによって生み出される無数のキャラクター・BOYSと細部まで練り上げられた独自の世界観を武器に、国内外で熱烈な支持を受けるアーティスト「YAMEPI(C)」さんが描いたアートワークをキャンペーンクリエイティブに起用。UGG Tokyo Flagship Storeの店内装飾やSNS用ビジュアル、キャンペーンに参加した方に当たるオリジナルグッズのビジュアルなどにこのアートワークが使用されています。

キャンペーンの開始を記念して9月20日（土）には、UGG Tokyo Flagship Storeにて11時~19時までの間、1DAYイベントを開催します。UGG公式LINEのお友だち登録をすると無料で撮影できるオリジナルフォトブース、UGGシーズン グッズの詰め合わせがその場で当たるキャンペーン、22,000円（税込）以上お買い上げの方がもらえるUGGシーズン オリジナルアクリルチャーム、YAMEPI(C)さんのアートワークの原画の展示やオリジナルステッカーの無料配布など、たくさんのコンテンツが楽しめる１日となっています。※オリジナルアクリルチャームやステッカーはなくなり次第終了となりますので、ご了承ください。

UGG Tokyo Flagship StoreのオリジナルフォトブースやYAMEPI(C)さんのアートワークの原画の展示は、10月31日（金）までを予定しております。お近くにお越しの方は、是非遊びに来てください。

また、オンラインでは9月20日（土）～10月31日（金）までの期間、UGGシーズン限定グッズの詰め合わせが当たる、「#UGGシーズン」プレゼントキャンペーンを開催。UGG JAPAN公式Instagramアカウント、TikTokアカウント、またはXアカウントをフォローして、秋冬にぴったりなUGGの商品写真、UGG商品をとりいれた秋冬コーデの紹介写真や動画など、「＃UggSeason」と「#UGGシーズン」と2つのハッシュタグをつけて Instagram、TikTok、またはXで投稿すると、抽選で20名様にプレゼント！UGGの店頭で試着した写真で応募も可能。

詳細はUGG公式キャンペーンサイト（ https://bit.ly/46q818G ）をご覧ください。

上記以外にも、UGGシーズンを記念して、UGGの定番や新作シューズを取り入れたスタイリング動画、インフルエンサーの方によるチェスナットカラーのアイテムを取り入れたコーデの紹介など、様々なコンテンツが登場予定です。ぜひUGGの公式SNSアカウントをフォローして最新情報をご覧ください。

About UGG

1978年、カリフォルニアの海岸でオーストラリアのサーファーによって設立されたUGGは、アイコニックなクラシックブーツで知られるグローバルライフスタイルブランドです。ハリウッドのセレブリティに続き、ファッションエディターに愛用され、やがて世界中に広がりました。以来UGGは、品質、クラフトマンシップに対する妥協のない姿勢を貫きながら、フットウエア、アパレル、ファッション小物、ホームウェアのデザインと販売を手掛けています。世界各国の一流小売業者と提携しながら、ニューヨーク、サンフランシスコ、ロサンゼルス、パリ、ロンドン、東京、上海、北京などの世界主要都市に、コンセプトストアやアウトレットストアを展開し、年間20億ドルを超える売上高を実現しています。詳しくは、 https://www.ugg.com/jp/ @UGGJAPANをご覧ください。 #FeelsLikeUGG

About YAMEPI(C)

特徴的なラインによって生み出される無数のキャラクター・BOYSと細部まで練り上げられた独自の世界観を武器に、国内外で熱烈な支持を受けるアーティスト。名だたるブランドや企業とのコラボレーションを重ね、今や東京のカルチャーシーンにおけるアイコン的存在。アートの分野だけに留まらず、クリエイティブクルー・COMET(C)のリーダー、ブランド・YUMのディレクター、CC STORE・オーナーという顔も持ち合わせるほか、モデル業もこなすなど活躍の場は多岐にわたる。

Instagram：@yamepi_01

# # #

【クレジット】

UGG / Deckers Japan

TEL: 0120-710-844 URL: http://www.ugg.com/jp/

クリエイティブアセット： https://xgf.nu/nHMjJ