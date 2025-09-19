日本デビューショーケース大盛況！idntt（アイデンティティ）、「忘れられない瞬間」

The Orchard Japan

大注目の新人K-popグループ、idntt（アイデンティティ）は9月14日、東京・お台場のZepp DiverCityでidntt Debut Showcase in Japan「unevermet ~ find your idntt ~」を開催した。

ときめきに満ちた表情で登場したメンバーたちは、 「デビューしてすぐに日本のファンの皆さんにお会いできる機会をいただき光栄です。大きな期待を胸に、さまざまなステージをたくさん準備してきましたので、今日は一緒に楽しんでください」と挨拶し、会場を沸かせた。

この日披露されたのは、デビューミニアルバム『unevermet』からトリプルタイトル曲「You Never Met」「Storm（던져）」「BOYtude」。さらに「EGO : Limitless」「Adolescence」「Instant Chemistry」といった収録曲のパフォーマンスに加え、K-POP先輩アーティストのカバーや、藤井風、嵐といった日本アーティストの楽曲カバーまで用意され、会場は大歓声に包まれた。

idntt 아이덴티티 ‘BOYtude’ Official MV

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=3_1Yc0viogw ]

idntt 아이덴티티 ‘You Never Met’ Official MV

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=Pcn5P63Tlmc ]

idntt 아이덴티티 ‘던져 (Storm)’ Official MV

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=jY3nVNVy5nE ]

ライブパフォーマンスだけでなく、Q&Aコーナーやイントロランダムダンス、リレーゲームなどファンと交流するイベントも盛りだくさん。メンバーたちの親しみやすい姿に、客席からは笑い声と拍手が絶えなかった。



ショーケースを締めくくり、メンバーは「本当に忘れられない瞬間を一緒に作ってくださった皆さんに心から感謝します。想像以上に幸せな時間でした。これからも一緒にたくさんの思い出を作っていきたいです」と感謝の気持ちを伝えた。

idntt（アイデンティティ）は、デビューミニアルバム『unevermet』で約33万6千枚の初動売上を記録し、“舞台職人”と称されるほど完成度の高いパフォーマンスで注目を集めるグローバル新人。アルバムでは「未完成な少年が自分のアイデンティティを探していく過程」をテーマに、“偶然のときめき”“挑戦”“傷さえ勲章に変えていく強さ”を描き、独自の物語を届けている。

今後さらに多彩なコンテンツでファンと出会う予定。次なるユニット 「yesweare」 の活動準備にも拍車をかけている。

■最新リリース情報

ご視聴はこちら：https://orcd.co/idntt_unevermet

アーティスト：idntt

タイトル：

リリース日：2025年8月11日18時

レーベル: Modhaus Inc.

■idnttのSNS

YouTube : https://www.youtube.com/@idntt_cosmo

Instagram : https://www.instagram.com/idntt_cosmo

X : https://x.com/idntt_cosmo

TikTok : https://www.tiktok.com/@idntt_cosmo