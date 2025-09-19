Àö´éÎÁ(¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°ÉÊ)»Ô¾ìÇä¾åNo.1¡ö1¥·¥êー¥º¤Î¡Úsuisai¡Û¤«¤éËèÆü¤Î¥±¥¢¤ÇÌÓ·ê±ø¤ì¡¦¹õ¤º¤ß±ø¤ì¤Þ¤Ç¤¹¤Ã¤¤êÍî¤È¤¹ Îý¤ê¹ÚÁÇÀö´é¢¨¡Ö¥¹¥¤¥µ¥¤ ¥Ó¥åー¥Æ¥£¥¯¥ê¥¢ ¥Úー¥¹¥È¥¦¥©¥Ã¥·¥å¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª
suisai¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡§https://www.kanebo-cosmetics.jp/suisai/(https://www.kanebo-cosmetics.jp/suisai/)
¡¡¥«¥Í¥Ü¥¦²½¾ÑÉÊ¤ÎÀö´éÀìÌç¥Ö¥é¥ó¥É¡Ösuisai¡Ê¥¹¥¤¥µ¥¤¡Ë¡×¤Ï¡¢Æü¡¹¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ëÈé»é¡¦ÌÓ·ê¤Î¹õ¤º¤ß±ø¤ì¤Þ¤ÇÌ©Ãå¤·¤Æ¤¹¤Ã¤¤êÀö¤¤¾å¤²¤ëÎý¤ê¹ÚÁÇÀö´é¢¨¡Ö¥¹¥¤¥µ¥¤ ¥Ó¥åー¥Æ¥£¥¯¥ê¥¢¡¡¥Úー¥¹¥È¥¦¥©¥Ã¥·¥å¡×¤ò2025Ç¯9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ösuisai¡Ê¥¹¥¤¥µ¥¤¡Ë¡×¤Ï¡¢º£Ç¯ÃÂÀ¸20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥«¥Í¥Ü¥¦²½¾ÑÉÊ¤ÎÀö´éÀìÌç¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂç¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢¹ÚÁÇ*²Àö´éÎÁ¡Ö¥Ñ¥¦¥Àー¥¦¥©¥Ã¥·¥å¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢Àö´éÎÁ¡Ê¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°ÉÊ¡Ë»Ô¾ì11Ç¯Ï¢Â³Çä¾åNo.1*¹¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢suisai¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿Îý¤ê¹ÚÁÇÀö´é¢¨¡Ö¥¹¥¤¥µ¥¤ ¥Ó¥åー¥Æ¥£¥¯¥ê¥¢¡¡¥Úー¥¹¥È¥¦¥©¥Ã¥·¥å¡×¤Ï¡¢Àö¾ôÀ®Ê¬¤ÈÊÝ¼¾À®Ê¬¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÃúÇ«¤ËÎý¤ê¹þ¤à¡ÖÎý¤ê¾å¤²À½Ë¡¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡¢¥Úー¥¹¥È¾õ¤ÎÀö´éÎÁ¤Ç¤¹¡£2¤Ä¤Î¹ÚÁÇ*³¤È2¤Ä¤Î¥ß¥¯¥í¥¯¥ì¥¤*⁴¡¢Èé»éÀö¾ôÀ®Ê¬*⁵¤«¤éÀ®¤ë¡ÖÊ¬²òµÛÃåÀö¾ôcp¡×(Àö¾ôÀ®Ê¬)¤òÇÛ¹ç¡£È©¤ÎÍ¾Ê¬¤ÊÈé»é¡¢ÌÓ·ê¤Î¹õ¤º¤ß±ø¤ì¤ËÌ©Ãå¤·¤Æ¤¹¤Ã¤¤êÍî¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤´¶¤Î¤¢¤ëÈ©¤Ø¤ÈÀö¤¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£Ë¢Î©¤Æ¤Æ¤â¡¢´éÁ´ÂÎ¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÉ¤Ã¤Æ¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤¸¤Þ¤»¤Æ¤â¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë2WAY»ÅÍÍ¤Ç¡¢ËèÆü¤ÎÌÓ·ê¥±¥¢¤È¤·¤ÆÄ«ÈÕ»È¤¨¤ë¥¹¥¤¥µ¥¤¤Î¿·¡¦¹ÚÁÇÀö´é¢¨¤Ç¤¹¡£
ÆÈ¼«³«È¯µ»½Ñ¡¦¡ÖÎý¤ê¾å¤²À½Ë¡¡×ÃÂÀ¸¤Þ¤Ç¤Îµ°À×
¡¡¡ÖÎý¤ê¾å¤²À½Ë¡¡×¡¡¤Ï¡¢¥·¥ë¥¯¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¹ÚÁÇ¤ò´Þ¤àÀö¾ôÀ®Ê¬¡¢ÊÝ¼¾À®Ê¬¤¬¡¢¶Ñ°ì¤Ë¡¢°ÂÄêÅª¤ËÈ©¤Î¾å¤ÇÆ¯¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢Äã²¹¤ÇÄ¹»þ´Ö¤æ¤Ã¤¯¤êÃúÇ«¤ËÎý¤ë¡¢suisai¤Î¤³¤À¤ï¤êÎý¤êÀ½Ë¡¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¡ÖÎý¤ê¾å¤²À½Ë¡¡×¤Ë¹Ô¤¤Ä¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢ÃÂÀ¸¤Î²áÄø¤ÇÅØÎÏ¤Îµ°À×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¡¢¡ÖÈ©¤¢¤¿¤ê¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢Àö¤¤¾å¤¬¤ê¤ÎÈ©¤¬¤Ä¤ë¤¹¤Ù¤Ç¡¢ÌÓ·ê±ø¤ì¤Ë¤â¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤¤ëÀö´éÎÁ¤¬ºî¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤ÎsuisaiÃ´Åö¸¦µæ°÷¤Î»×¤¤¤«¤é³«È¯¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÊÝ¼¾À®Ê¬¡×¤ò¥×¥é¥¹¤·¡¢¤µ¤é¤Ësuisai¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ëÀö¾ôÀ®Ê¬¤Î¡Ö¹ÚÁÇ*³¡×¡¢¡Ö¥¯¥ì¥¤*⁴¡×Èé»éÀö¾ôÀ®Ê¬*⁵¤òÇÛ¹ç¤·¤¿Àö´éÎÁ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Ê´¾õ¤Î¸¶ÎÁ¤ò¶Ñ°ì¤ËÊ¬»¶¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¡¢»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤Ä¤¤¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤ª²Û»Ò¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¡¢Äã²¹¤ÇÎý¤ê¤¢¤²¤ëÀ½Ë¡¡á¡ÖÎý¤ê¾å¤²À½Ë¡¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¹©Äø¤Ë¤è¤ê¡¢ËèÆü¿´ÃÏ¤è¤¯»È¤¨¤ëÎý¤ê¹ÚÁÇÀö´é¢¨¡Ö¥¹¥¤¥µ¥¤ ¥Ó¥åー¥Æ¥£¥¯¥ê¥¢¡¡¥Úー¥¹¥È¥¦¥©¥Ã¥·¥å¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¹ÚÁÇÀö´é¡§¹ÚÁÇ(Àö¾ôÀ®Ê¬)ÇÛ¹ç¤ÎÀö´éÎÁ¤Î¤³¤È
¡ö3 ¥¿¥ó¥Ñ¥¯Ê¬²ò¹ÚÁÇ(¥×¥í¥Æ¥¢ー¥¼)¡¢Èé»éÊ¬²ò¹ÚÁÇ(¥ê¥Ñー¥¼)¡¡¡ö4 ¥â¥í¥Ã¥³ÍÏ´ä¥¯¥ì¥¤¡¢¥«¥ª¥ê¥ó¡¡¡ö5 ¥é¥¦¥ê¥ó»À¡¢¿å»À²½K
¾¦ÉÊ³µÍ×
ËèÆü¤ÎÌÓ·ê¥±¥¢¤Ë¡ÖÎý¤ê¹ÚÁÇÀö´é¢¨¡×
Æü¡¹¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ëÈé»é¡¦ÌÓ·ê¤Î¹õ¤º¤ß±ø¤ì¤Þ¤ÇÌ©Ãå¤¹¤Ã¤¤ê
¤¦¤ë¤ª¤¤´¶¤Î¤¢¤ëÀö¤¤¾å¤¬¤ê
¡Ö¥¹¥¤¥µ¥¤¡¡¥Ó¥åー¥Æ¥£¥¯¥ê¥¢ ¥Úー¥¹¥È¥¦¥©¥Ã¥·¥å¡×
¡ãÀö´éÎÁ¡ä¡¡120£ç
¢¨¹ÚÁÇÀö´é¡§¹ÚÁÇ(Àö¾ôÀ®Ê¬)ÇÛ¹ç¤ÎÀö´éÎÁ¤Î¤³¤È
¡ã¾¦ÉÊÆÃÄ¹¡ä
¡ü2¤Ä¤Î¹ÚÁÇ*³¤È2¤Ä¤Î¥ß¥¯¥í¥¯¥ì¥¤*⁴¡¢Èé»éÀö¾ôÀ®Ê¬*⁵¤«¤éÀ®¤ëÊ¬²òµÛÃåÀö¾ôcp¡ÊÀö¾ôÀ®Ê¬¡ËÇÛ¹ç¡£
ÃúÇ«¤ËÎý¤ê¹þ¤ó¤À¥Úー¥¹¥È¾õ¤ÎÀö´éÎÁ¤Ç¡¢Æü¡¹¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ëÈé»é¡¢ÌÓ·ê¤Î¹õ¤º¤ß±ø¤ì¤ËÌ©Ãå¤·¡¢¤¹¤Ã¤¤êÀö¤¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡ü¤¦¤ë¤ª¤¤´¶¤Î¤¢¤ëÀö¤¤¾å¤¬¤ê¡£¥¯¥ê¥¢¥â¥¤¥¹¥Á¥ãーÀ®Ê¬*⁶¡ÊÊÝ¼¾¡Ë¤ÈÈþÍÆÊÝ¼¾À®Ê¬*⁷ÇÛ¹ç¡£
¡üËèÆü¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ü¾ô²½´¶¤Î¤¢¤ë¥¯¥ê¥¢¥°¥êー¥ó¥Õ¥íー¥é¥ë¤Î¹á¤ê¡£
¢£¹ÚÁÇ*²¤ÎÆ¯¤¤ò»ýÂ³¤µ¤»¤ëÆÈ¼«³«È¯µ»½Ñ ¡Ö¥·¥ë¥¯¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°²½¡×
¹ÚÁÇ¤Ï¼¾µ¤¤ä¹â²¹¤Ë¼å¤¯¡¢¹â²¹Â¿¼¾¤Î´Ä¶²¼¤Ç¤ÏËÜÍè¤ÎÆ¯¤¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥«¥Í¥Ü¥¦²½¾ÑÉÊ¤ÏÆÈ¼«³«È¯¤Î¸¨½èÍýµ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¡¢¹ÚÁÇ¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¥·¥ë¥¯¤Ç¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¡£¿åÊ¬¤äÇ®¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ÚÁÇ¤ÎÆ¯¤¤ò°ÂÄê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò¥¤¥áー¥¸¡Ó
¢£suisai¤³¤À¤ï¤ê¤Î¡ÖÎý¤ê¾å¤²À½Ë¡¡×
Àö¾ôÀ®Ê¬¤ÈÊÝ¼¾À®Ê¬¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÃúÇ«¤ËÎý¤ë¡¢sisai¤³¤À¤ï¤ê¤Î¡ÖÎý¤ê¾å¤²À½Ë¡¡×¤òºÎÍÑ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥·¥ë¥¯¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿2¤Ä¤Î¹ÚÁÇ*³¤È¡¢2¤Ä¤Î¥ß¥¯¥í¥¯¥ì¥¤*⁴¡¢Èé»éÀö¾ôÀ®Ê¬*5¤«¤éÀ®¤ëÊ¬²òµÛÃåÀö¾ôcp¡ÊÀö¾ôÀ®Ê¬¡Ë¤È¡¢¥¯¥ê¥¢¥â¥¤¥¹¥Á¥ãーÀ®Ê¬*⁶¡ÊÊÝ¼¾¡Ë¡¢ÈþÍÆÊÝ¼¾À®Ê¬*7¤¬È©¤Î¾å¤Ç¶Ñ°ì¤Ë¡¢°ÂÄêÅª¤ËÆ¯¤¯¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Úー¥¹¥È¾õ¤ÎÀö´éÎÁ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ö6 ¥°¥ê¥·¥ë¥°¥ê¥·¥ó¡Ê¥¸¥Ú¥×¥Á¥É-15¡Ë¡¢¥½¥ë¥Ó¥Èー¥ë¡¡¡ö7 ¥»¥é¥ß¥ÉÎà»÷À®Ê¬¡Ê¥Ó¥¹¥á¥È¥¥·¥×¥í¥Ô¥ë¥¢¥ß¥É¥¤¥½¥É¥³¥µ¥ó¡Ë¡¢¥°¥ê¥»¥ê¥ó
»ÈÍÑÊýË¡¡¡～2WAY¤Î»È¤¤Êý～
Ë¢Î©¤Æ¤Æ¤â¡¢´éÁ´ÂÎ¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÉ¤Ã¤Æ¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤¸¤Þ¤»¤Æ¤â»È¤¨¤ë2WAYÀö´éÎÁ¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥¤¥êー¥±¥¢¤È¤·¤Æ¡¢ËèÆüÄ«ÈÕ¤ÎÀö´é¤Ë¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ã»ÈÍÑË¡1¡ä Ë¢Î©¤Æ¤Æ¤«¤éÇ»Ì©Ë¢¤Ç»È¤¦
¡ü¤¢¤é¤«¤¸¤á´é¤ò·Ú¤¯¤Ì¤é¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¡üÅ¬ÎÌ¡ÊÄ¾·ÂÌó3cm¡Ë¤ò¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¤È¤ê¡¢¾¯ÎÌ¤Î¿å¤Þ¤¿¤Ï¤Ì¤ë¤ÞÅò¤Ç¤è¤¯Ë¢Î©¤Æ¤Æ¤«¤éÀö´é¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å½¼Ê¬Àö¤¤Î®¤·¤Þ¤¹¡£
¡üË¢Î©¤Æ¥Í¥Ã¥È¤â¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ã»ÈÍÑË¡2¡ä Ë¢Î©¤Æ¤º¤½¤Î¤Þ¤Þ¿¤Ð¤·¤Æ¤«¤é»È¤¦
¡ü¤¢¤é¤«¤¸¤á´é¤ò·Ú¤¯¤Ì¤é¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¡üÅ¬ÎÌ¡ÊÄ¾·ÂÌó3cm¡Ë¤ò¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¤È¤ê¡¢·Ú¤¯Îý¤Ã¤Æ¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¤½¤Î¤Þ¤ÞË¢Î©¤Æ¤º¤ËÄ¾ÀÜ´éÁ´ÂÎ¤Ë¿¤Ó¹¤²¤Þ¤¹¡£
¡ü´éÁ´ÂÎ¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤¸¤Þ¤»¤¿¤¢¤È¡¢¾¯ÎÌ¤Î¿å¤Þ¤¿¤Ï¤Ì¤ë¤ÞÅò¤ÇË¢Î©¤Æ¤Ê¤¬¤é´éÁ´ÂÎ¤òÀö¤¤¡¢¤½¤Î¸å½¼Ê¬Àö¤¤Î®¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¤¥µ¥¤¡¡¥Ó¥åー¥Æ¥£¥¯¥ê¥¢¡¡¥Ñ¥¦¥Àー¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥·¥êー¥º¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÈ©¾õÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
suisai¤Î¹ÚÁÇÀö´é¥Ñ¥¦¥Àー¥·¥êー¥º
Àö´éÎÁ(¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°ÉÊ)»Ô¾ì11Ç¯Ï¢Â³Çä¾åNo.1*¹¤Î¹ÚÁÇ*²Àö´é¥Ñ¥¦¥Àー¥·¥êー¥º¡£È©Çº¤ß¤ÇÁª¤Ù¤ëÁ´5¼ï¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥Ã¥Á¥±¥¢¤È¤·¤Æ¤â¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¤¥µ¥¤¡¡¥Ó¥åー¥Æ¥£¥¯¥ê¥¢¡¡¥Ñ¥¦¥Àー¥¦¥©¥Ã¥·¥å¡¡¥·¥êー¥º¡ÊÁ´5¼ï¡Ë
¡ãÀö´éÎÁ¡ä¡¡³Æ0.4£ç¡ß32¸ÄÆþ
¡Êº¸¤«¤é¡Ë¡§¥¹¥¤¥µ¥¤ ¥Ó¥åー¥Æ¥£¥¯¥ê¥¢ ¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¥Ñ¥¦¥Àー¥¦¥©¥Ã¥·¥å¡×¡Ö¥°¥êー¥ó ¥Ñ¥¦¥Àー¥¦¥©¥Ã¥·¥å¡×¡Ö¥Ñ¥¦¥Àー¥¦¥©¥Ã¥·¥åN¡×¡Ö¥Ô¥ó¥¯ ¥Ñ¥¦¥Àー¥¦¥©¥Ã¥·¥å¡×¡Ö¥´ー¥ë¥É ¥Ñ¥¦¥Àー¥¦¥©¥Ã¥·¥å¡×
¹ÚÁÇ*²¤ÎÆ¯¤¤ò»ýÂ³¤µ¤»¤ëÆÈ¼«³«È¯µ»½Ñ
¢£¥·¥ë¥¯¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°²½
¹ÚÁÇ¤Ï¼¾µ¤¤ä¹â²¹¤Ë¼å¤¯¡¢¹â²¹Â¿¼¾¤Î´Ä¶²¼¤Ç¤ÏËÜÍè¤ÎÆ¯¤¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÆÈ¼«³«È¯¤Î¸¨½èÍýµ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¡¢¹ÚÁÇ¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¥·¥ë¥¯¤Ç¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¡£¿åÊ¬¤äÇ®¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¯¡¢¹ÚÁÇ¤ÎÆ¯¤¤ò°ÂÄê²½¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¢£ðùÎ³À½Ë¡
¥·¥ë¥¯¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¹ÚÁÇ¤ò¤µ¤é¤ËÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿À½Ë¡¤Ç´ó¤»½¸¤á¡¢ðùÎ³¾õ¤Ë¡£É½ÌÌÀÑ¤¬¸º¤ë¤³¤È¤Ç¶õµ¤¤ÈÀÜ¤¹¤ëÌÌÀÑ¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤ËðùÎ³¤Î·ä´Ö¤Ë¿åÊ¬¤¬µÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ÚÁÇ¼«ÂÎ¤¬Ç¨¤ì¤ë¤Î¤òËÉ¤®¡¢¼¾µ¤¤Ø¤ÎÂÑÀ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï°Ê²¼HP¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.kanebo-cosmetics.jp/suisai/products/powder_wash_n/(https://www.kanebo-cosmetics.jp/suisai/products/powder_wash_n/)
¡Ösuisai¡Ê¥¹¥¤¥µ¥¤¡Ë¡× ¥Ö¥é¥ó¥É³µÍ×
¡¡2005Ç¯¤ËÃÂÀ¸¡¢º£Ç¯20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥«¥Í¥Ü¥¦²½¾ÑÉÊ¤ÎÀö´éÀìÌç¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ÌÓ·êÇº¤ß¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤òÂ¿¿ô¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤òÂåÉ½¤¹¤ë¹ÚÁÇ*²Àö´éÎÁ¡Ö¥Ñ¥¦¥Àー¥¦¥©¥Ã¥·¥å¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢Àö´éÎÁ¡Ê¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°ÉÊ¡Ë»Ô¾ì11Ç¯Ï¢Â³Çä¾åNo.1*¹¤ò³ÍÆÀ¡£¥«¥Í¥Ü¥¦²½¾ÑÉÊ60Ç¯°Ê¾å¤Î¹ÚÁÇ¸¦µæ¤ÎÃÎ¸«¤ò´ð¤Ë¡¢Àö¾ôÀ®Ê¬¤Ç¤¢¤ë¹ÚÁÇ¤ÎÎÏ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯È¯´ø¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÆÈ¼«³«È¯µ»½Ñ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢ÈþÈ©¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¡¢ÌÓ·ê¤Î¹õ¤º¤ß±ø¤ì¡¢¸Å¤¤³Ñ¼Á¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤¯¤¹¤ß¡¦¤¶¤é¤Ä¤¤Ê¤É¤ò¡ÖÈ©¥Î¥¤¥º¡×¤È¾Î¤·¡¢¡ÖÈ©¥Î¥¤¥º¤ò¥ß¥åー¥È¤»¤è¡£¡×¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤È¤·¤¿¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°HP¡§https://www.kanebo-cosmetics.jp/suisai/(https://www.kanebo-cosmetics.jp/suisai/)¡¡
