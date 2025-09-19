¡Ö¸ý¥³¥ß¥³¥à¡×¤¬¥Äー¥ê¥º¥àEXPO¥¸¥ã¥Ñ¥ó2025¤Ë½ÐÅ¸ ー9·î25Æü¡¦9·î26Æü @Aichi Sky Expo
～9·î25Æü¡¦9·î26Æü¤Ë³«ºÅ～
Å¹ÊÞ¸þ¤±½¸µÒ°ì¸µ²½¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¸ý¥³¥ß¥³¥à¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Òmov¤ÏÅ¸¼¨²ñ¡Ö¥Äー¥ê¥º¥àEXPO¥¸¥ã¥Ñ¥ó2025 ¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸ý¥³¥ß¥³¥à¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÂÐºö¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê½¸µÒ¿ô¥¢¥Ã¥×¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤ò´ð¤Ë¤·¤¿Å¹ÊÞ±¿±Ä²þÁ±¤ËÌòÎ©¤Ä¤Î¤«¡¢¥Ç¥â¤Ê¤É¤Ç¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Ò¤´Íè¾ì¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×- Å¸¼¨²ñÌ¾¾Î¡¡¡¡¡§¥Äー¥ê¥º¥àEXPO¥¸¥ã¥Ñ¥ó2025
- Æü»þ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2025Ç¯9·î25Æü(ÌÚ)¡¦9·î26Æü(¶â)10:00～18:00
- ²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Aichi Sky Expo (°¦ÃÎ¸©¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì)
- ¼çºÅ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ´Ñ¸÷¿¶¶½¶¨²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜÎ¹¹Ô¶È¶¨²ñ¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÆüËÜÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷¶É(JNTO)
- ¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡¡¡¡¡§TS-039¡¡
- ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡¡¡¡§https://www.t-expo.jp/(https://www.t-expo.jp/)
¸ý¥³¥ß¥³¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¸ý¥³¥ß¥³¥à for ¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ï¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¤Î½¸µÒÎÏ¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¸ý¥³¥ß¡¦MEOÂÐºö¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£
Google¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤äOTA¤Ê¤É¹ñÆâ³°31ÇÞÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¸ý¥³¥ß¤Î¼ý½¸¡¦Ê¬ÀÏ¡¦ÊÖ¿®¶ÈÌ³¤ò°ì¸µ²½¡£
AI¤Ë¤è¤ë¼«Æ°Ê¬ÀÏ¤È¥¢¥ó¥±ー¥ÈÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÜµÒ¤ÎÀ¼¤«¤é²þÁ±ÅÀ¤ä¶¯¤ß¤ò²Ä»ë²½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Â¿¸À¸ìÂÐ±þ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¸ÜµÒ¤Î¸ý¥³¥ßÂÐ±þ¤äÇÞÂÎ´ÉÍý¤â¥¹¥àー¥º¤Ë¡£
½¸µÒ¿ô¤ÎÁý²Ã¡¢¥ì¥Ù¥Ë¥åー²þÁ±¤ËÌòÎ©¤Ä¡¢¸½¾ì¼ÂÌ³¤Ë¶¯¤¤¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://kutikomi.com/forhotel(https://kutikomi.com/forhotel?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202509_expo_japan-tourism)
¸ý¥³¥ß¥µ¥¤¥È¤ò¡È¤â¤Ã¤È¡ÉÇä¾å¤ËÊÑ¤¨¤ë¡Ö¸ý¥³¥ß¥³¥à¡×¤È¤Ï
¸ý¥³¥ß¥³¥à¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Î¸ý¥³¥ß¥µ¥¤¥È¤ò¡É¤â¤Ã¤È¡ÉÇä¾å¤ËÊÑ¤¨¤ë¡ÖÅ¹ÊÞ¸þ¤±½¸µÒ°ì¸µ²½¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤Ç¤¹¡£
¸ý¥³¥ßÊ¬ÀÏ¥Çー¥¿¤ò³è¤«¤·¤¿Å¹ÊÞ²þÁ±¤äGoogle¥Þ¥Ã¥×¡¦¸ý¥³¥ß¥µ¥¤¥È¤«¤é¤Î½¸µÒ¿ôÁý²Ã¡¢Ê£¿ô¤Î¸ý¥³¥ß¥µ¥¤¥ÈÅ¹ÊÞ¾ðÊó¤Î¹¹¿·¹©¿ô¤Îºï¸º¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¸þ¤±¥µ¥¤¥È¤È¤âÏ¢·È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¸À¸ì¤ÇÅ¹ÊÞ¾ðÊó¤ÎÀ°È÷¤ä¸ý¥³¥ßÊ¬ÀÏ¤Ê¤É¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¸þ¤±MEOÂÐºö¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°û¿©Å¹¤ä¾¦¶È»ÜÀß¡¢¾®ÇäÅ¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼«¼£ÂÎ¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶È¼ï¶È³¦¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¹¤¯¤´ÍøÍÑÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¸ý¥³¥ß¥³¥àÆÃÄ§¤½¤Î1¡ä
¼«¼ÒHP¤ò´Þ¤à31¥µ¥¤¥È¤ÈÏ¢·È¡ª
Å¹ÊÞ¾ðÊó¡¦¥á¥Ë¥åー¤ä¾¦ÉÊ¡¦Åê¹Æ¤ò°ì³ç´ÉÍý
¸ý¥³¥ß¥³¥à¤Ç¤Ï¡¢¼«¼ÒHP¤äGoogle ¥Þ¥Ã¥×¤ò´Þ¤à¹ñÆâ³°31¥µ¥¤¥È¤È¤ÎÏ¢·È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤ªÅ¹¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤ä¥á¥Ë¥åー¾ðÊó¤Ê¤É¤ò¥Þ¥¹¥¿ー¥Çー¥¿¤È¤·¤Æ¹¹¿·¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Æ¥µ¥¤¥È¤ÎÅ¹ÊÞ¾ðÊó¤äÅê¹ÆÆâÍÆ¤ò°ì³ç¤Ç¹¹¿·¤Ç¤¡¢¹©¿ôºï¸º¤ä¤ªÅ¹¤Ø¤Î½¸µÒ»Üºö¤Ë¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ã¸ý¥³¥ß¥³¥àÆÃÄ§¤½¤Î2¡ä
¸ý¥³¥ß¤ò°ì¸µ´ÉÍý¡ªAI¤¬Ê¬ÀÏ¡¦ÊÖ¿®¤ò¥µ¥Ýー¥È
½¸Ìó¤·¤¿¸ý¥³¥ß¤ä¥¢¥ó¥±ー¥È¤òAI¤¬²òÀÏ¡¦¥¹¥³¥¢²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê¬ÀÏ¤ÎÆñ¤·¤¤¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤òÍÍ¡¹¤Ê¼´¤ÇÄêÎÌÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤äÅ¹ÊÞ²þÁ±¤ËÌòÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸ý¥³¥ß¤ÎÊÖ¿®¤âAI¤¬¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤È¤Î±ß³ê¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤â¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¸ý¥³¥ß¥³¥àÆÃÄ§¤½¤Î3¡ä
¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÂÐ±þ¤â¡ªºÇ¿·¾ðÊó¡¦¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¤¿MEOÂÐºö
¸ý¥³¥ß¥³¥à¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÂÐºö¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊGoogle¥Þ¥Ã¥×¤äÂç½°ÅÀÉ¾¤Û¤«³¤³°¥µ¥¤¥È¡¢¼«¼ÒHP¤ÎÅ¹ÊÞ¸¡º÷¥Úー¥¸¤ò°ì³ç¤Ç´ÉÍý¡¦±¿ÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸ý¥³¥ß¥³¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ëmov¤Ï¡¢¶È³¦ºÇÂçµé¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖË¬Æü¥é¥Ü¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎËÉÙ¤ÊÃÎ¸«¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¤ÆMEOÂÐºö¤ò¤´»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¸ý¥³¥ß¥³¥à¤ò¤â¤Ã¤È¤¯¤ï¤·¤¯¸«¤ë :
https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202509_expo_japan-tourism
¶È³¦ºÇÂçµé¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖË¬Æü¥é¥Ü¡×¤È¤Ï
Ë¬Æü¥é¥Ü¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÃ´Åö¼Ô¡¦Ë¬Æü¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¼Ô¸þ¤±¤ËË¬Æü³°¹ñ¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ë¥åー¥¹¤ä¥Çー¥¿¤òËèÆüÇÛ¿®¤¹¤ë¡¢¶È³¦ºÇÂçµé¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£
Ë¬Æü³°¹ñ¿Í¤Î¹ñÀÒÊÌ¤Ç¤ÎÍèÆü¿ô¤äÆþ½Ð¹ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ëー¥È¾ðÊó¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤´¤È¤Ç¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¾õ¶·¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë´Ø¤ï¤ë¥Çー¥¿¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Æü¡¹¤Î¥Ë¥åー¥¹¤Ë¤Æ¡ÖÀ¯ÉÜ¤ÎÊý¿Ë¤äÆ°¸þ¡×¤ä¡Ö¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë´Ø¤¹¤ëÊä½õ¶â¤Î¾ðÊó¡×¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÂÐºö¤Ë¤ª¤±¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Êµ»ö¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¬Æü¥é¥Ü¤ò¤â¤Ã¤È¤¯¤ï¤·¤¯¸«¤ë :
https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202509_expo_japan-tourism
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Òmov¡Ê¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È(https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202509_expo_japan-tourism)¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÅì1-32-12 ½ÂÃ«¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£ー¥¿¥ïー10F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÅÏî´ À¿
ÀßÎ©¡§2015Ç¯9·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¡¡¡¡¦Å¹ÊÞ¸þ¤±½¸µÒ°ì¸µ²½¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¸ý¥³¥ß¥³¥à(https://service.honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202509_expo_japan-tourism)¡×¤Î±¿±Ä
¡¡¡¡¡¦¸ý¥³¥ß¥µ¥¤¥È¤Î±¿±Ä¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬³Ø¤Ù¤ë²ñ°÷À©¥µ¥¤¥È¡Ö¸ý¥³¥ß¥¢¥«¥Ç¥ßー(https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202509_expo_japan-tourism)¡×¤Î±¿±Ä
¡¡¡¡¡¦¶È³¦ºÇÂçµé¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖË¬Æü¥é¥Ü(https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202509_expo_japan-tourism)¡×¤Î±¿±Ä
¡¡¡¡¡¦¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÂÐºö¤ËÆÃ²½¤·¤¿»ñÎÁÀÁµá¥µ¥¤¥È¡ÖË¬Æü¥³¥à(https://service.honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202509_expo_japan-tourism)¡×¤Î±¿±Ä
