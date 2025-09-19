Ä´ºÞ¶ÈÌ³°ìÉô³°Éô°ÑÂ÷¤Î¼Â¾Ú·ë²Ì¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¿²ÝÂê¤ÈÌô¶ÉDX¤ÎÅ¸Ë¾¡Ú¼¡À¤ÂåÌô¶ÉEXPO¡ßÌô¶ÉDX¿ä¿Ê¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¡Û
RX Japan¡Ê³ô¡Ë¤Ï¡¢¡ÚÂè6²ó ¼¡À¤ÂåÌô¶ÉEXPO Åìµþ¡Û¤ò10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë～3Æü¡Ê¶â¡ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Çº£Ç¯¤â³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡Ê¶¦ºÅ¡§¡Ê°ì¼Ò¡ËÌô¶ÉDX¿ä¿Ê¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¡Ê°Ê²¼Æ±¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¡Ë¡Ë¡£
Æ±Å¸¤Ï¡¢Ìô¶É·Ð±Ä¼Ô¡¦ÌôºÞ»Õ¤Î¤¿¤á¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ìô¶É·Ð±Ä»Ù±ç¡¢Ìô¶ÉDX¡¢¥ì¥»¥×¥È¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÉþÌô»ØÆ³¡¢ÅÅ»Ò¤ªÌô¼êÄ¢¡¢Ä´ºÞ¶ÈÌ³¡¢³«¶È»Ù±ç¡¢Ìô¤ÎÇÛÁ÷¥µー¥Ó¥¹¡¢ºß¸Ë´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡¢·ò¹¯¿©ÉÊ¡¦¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤¬°ìÆ²¤Ë½¸·ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤Ï¡¢Ìô¶ÉDX¿ä¿Ê¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤Ë¤è¤ë¡Ú¼¡À¤ÂåÌô¶ÉÂÎ¸³¥¨¥ê¥¢¡Û¡ÚÄ´ºÞ¶ÈÌ³°ìÉô³°Éô°ÑÂ÷¤Î¼Â¾Ú·ë²Ì¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¿²ÝÂê¤ÈÌô¶ÉDX¤ÎÅ¸Ë¾¥»¥ß¥Êー¡Û¡ÚÌô¶ÉDX ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¥Ñー¥Æ¥£ー¡Û¤ò¡¢¼¡À¤ÂåÌô¶ÉEXPOÆâ¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼¡À¤ÂåÌô¶ÉÂÎ¸³¥¨¥ê¥¢¡Û
¥Ç¥âÂÎ¸³¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢³°Éô°ÑÂ÷¤Î¥ß¥ËÀâÌÀ²ñ¤â³«ºÅ¤¬Í½Äê¡£½ÐÅ¸¼Ò¤Ë¤Ï¡¢PHB Design¡Ê³ô¡Ë¡¢¥¨¥È¥ê¥¢¡Ê³ô¡Ë¡¢ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡Ê³ô¡Ë¡¢ÆüËÜÄ´ºÞ¡Ê³ô¡Ë¡¢¡Ê³ô¡ËEM¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡¢¡Ê³ô¡ËOIP¡¢¡Ê³ô¡Ë¥¦¥£¥º¥ì¥¤¡¢¡Ê³ô¡Ë¥«¥±¥Ï¥·¡¢¡Ê³ô¡Ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¥¨¥¹¡¦¥Ç¥£ー¡¢¡Ê³ô¡Ë¥»¥ëー¥È¡¢¡Ê³ô¡Ë¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢¡Ê³ô¡Ë¥æ¥ä¥Þ¡¢Éð»ÔÌô¶É¡Ê³ô¡Ë¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Þ¤¹¡£
Æ±¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤ÎÍý»öÄ¹¤Ç¤¢¤ëàÅ´Ö ¸¦»ê»á¤ò»Ê²ñ¤Ë·Þ¤¨¡¢Âçºå»Ô¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ä´ºÞ¶ÈÌ³¤Î°ìÉô³°Éô°ÑÂ÷¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Â¾Ú»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ÝÂê¤ä²ÄÇ½À¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢º£¸å¤ÎÌô¶É¶ÈÌ³¤Îºß¤êÊý¤äÌô¶ÉDX¤ÎÊý¸þÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ2ÉôÀ©¤ÇµÄÏÀ¤òÅ¸³«¡£
Á°È¾¤Ï¡Ö³°Éô°ÑÂ÷»þÂå¤Ø¡¡°ÂÁ´ÌÌ¤È¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤«¤é¹Í¤¨¤ëÄ´ºÞµ¡´ï¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¡Ê³ô¡Ë¥æ¥ä¥Þ¡¢ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡Ê³ô¡Ë¡¢PHB Design¡Ê³ô¡Ë¤¬³°Éô°ÑÂ÷¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿Ìô¶É¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ä´ºÞµ¡´ï¤Ï¤É¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤«¡£°ÂÁ´À¤È¸úÎ¨À¤ÎÎ¾Î©¡¢Â¾µ¡´ï¤È¤ÎÏ¢·È¡¢¼«Æ°²½¤Î¿Ê²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í»¡¤·¤Þ¤¹¡£
¸åÈ¾¤Ï¡Ö³°Éô°ÑÂ÷»þÂå¤ÎÌô¶É¥·¥¹¥Æ¥à¡¦Ìô¶ÉDX¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡Ê³ô¡Ë¥«¥±¥Ï¥·¡¢¡Ê³ô¡Ë¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢¡Ê³ô¡ËEM¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤¬³°Éô°ÑÂ÷»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ëÌô¶É¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÌò³ä¤È¤Ï¡£¥ì¥»¥³¥ó¡¦ºß¸ËÅù¤Î¥Çー¥¿Ï¢·È¤äÂ¿Å¹ÊÞ´Ö¤Ç¤Î¾ðÊó¶¦Í¤òÄÌ¤¸¤¿¶ÈÌ³ºÇÅ¬²½¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌô¶ÉDX ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¥Ñー¥Æ¥£ー¡Û
Ìô¶ÉDX´ë¶È¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥»¥ß¥Êー¤òÄ°¹Ö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ìô¶ÉDX¡¦°ìÉô³°Éô°ÑÂ÷¡¦¼¡À¤ÂåÌô¶É¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ¤·Ú¤Ë´¿ÃÌ¤Ç¤¤ë¸òÎ®¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ìô¶ÉDX¿ä¿Ê¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤Î²ñ°÷¤ÎÊý¤â¡¢²ñ°÷¤Ç¤Ê¤¤Êý¤â¡¢Ìô¶É¡¦¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢½¾»ö¼Ô¡¦´Ø·¸¼Ô¤Ê¤é¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡Ö¸òÎ®¡×¤È¡Ö³Ø¤Ó¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤Ìô¶ÉDX²½¤Ø¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¼¡À¤ÂåÌô¶ÉEXPO¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÃíÌÜÀ½ÉÊ¤¬Â¿¿ô¡ª¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¼¡À¤ÂåÌô¶ÉEXPO¡¡³«ºÅ³µÍ×¡Û
²ñ´ü¡§2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë～3Æü¡Ê¶â¡Ë10»þ～17»þ
²ñ¾ì¡§ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡¡£±～£´¥Ûー¥ë
¼çºÅ¡§RX Japan¡Ê³ô¡Ë
¶¦ºÅ¡§¡Ê°ì¼Ò¡ËÌô¶ÉDX¿ä¿Ê¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¡¡
¸å±ç¡§¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡¢¡Ê¸ø¼Ò¡ËÆüËÜÌôºÞ»Õ²ñ¡¢¡Ê°ì¼Ò¡ËÆüËÜÉÂ±¡ÌôºÞ»Õ²ñ¡¢
¡¡¡¡¡¡¡Ê°ì¼Ò¡ËÆüËÜÊÝ¸±Ìô¶É¶¨²ñ¤Ê¤É100ÃÄÂÎ
Íè¾ìÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é >> :
https://www.medical-jpn.jp/tokyo/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX1/wuf1DCXIVSOKgliCm81GeA1gjpFCNbGU=&utm_campaign=pha_0919&utm_medium=referral&utm_source=prtimes
2025Ç¯10·î02Æü¡ÊÌÚ¡Ë14:30 ～16:00
>> ¤ª¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é(https://biz.q-pass.jp/f/11293/medical_t_seminar25?utm_campaign=pha_0919_phas5&utm_medium=referral&utm_source=prtimes#seminar101137)¤«¤é
¡ÚÌô¶ÉDX ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¥Ñー¥Æ¥£ー¡Û
2025Ç¯10·î02Æü¡ÊÌÚ¡Ë16:30 ～17:30
>> ¤ª¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é(https://biz.q-pass.jp/f/11293/medical_t_seminar25?utm_campaign=pha_0919_phas7&utm_medium=referral&utm_source=prtimes#seminar102467)¤«¤é