¼Â¼Ì±Ç²è²½¤â¤µ¤ì¤¿Âç¿Íµ¤ºî¡Ö´é¤À¤±¤¸¤ã¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×´¶Æ°¤Î¥Õ¥£¥Êー¥ì¡ª! É½»æ¡õ´¬Æ¬¥«¥éー¡õ¤Õ¤í¤¯¤ÇÅÐ¾ì¡ª¡Ø²Ö¤È¤æ¤á¡Ù20¹æ9·î20Æü¡ÊÅÚ¡ËÈ¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒÇòÀô¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹âÌÚÌ÷Ê¸¡Ë¤Ï¡¢¡Ø²Ö¤È¤æ¤á¡Ù20¹æ¤ò9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¹æ¤Î¤Õ¤í¤¯¤ÏÉ½»æ¥¤¥é¥¹¥ÈÉÁ¤²¼¤í¤·¡ª¡Ö¡Ø´é¤À¤±¤¸¤ã¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡ÙÂ´¶È¥¢¥ë¥Ð¥àÉ÷¥á¥â¥ê¥¢¥ëBOOK¡¡by°ÂºØ¤«¤ê¤ó ¡×¤Ç¤¹¡ª¡¡
¤ß¤É¤³¤íËþºÜ¤Î¡Ø²Ö¤È¤æ¤á¡Ù¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¡Ú¾¯½÷¤Þ¤ó¤¬»ï¡Ø²Ö¤È¤æ¤á¡Ù¡Ûhttps://www.hanayume.com/(https://www.hanayume.com/)
¡Ø²Ö¤È¤æ¤á¡Ù25Ç¯20¹æ
´¶Æ°¤Î¥Õ¥£¥Êー¥ì¡ª¡Ö´é¤À¤±¤¸¤ã¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê°ÂºØ¤«¤ê¤ó¡Ë¤¬´¬Æ¬¥«¥éー¤ÇÅÐ¾ì¡ª¡¡Ì¾¥·ー¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È·ë²ÌÈ¯É½¤â·ÇºÜ¡ª
¡Ö´é¤À¤±¤¸¤ã¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê°ÂºØ¤«¤ê¤ó¡Ë
¤¤¤è¤¤¤èÁÕ¿ÍÀèÇÚ¤ÎÂ´¶È¼°¡£±¿±Ä¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡Ä¡£
HC16´¬¤Ï11·î20ÆüÈ¯Çä¡¢ºÇ½ªHC17´¬¤Ï2026Ç¯½Õº¢È¯ÇäÍ½Äê¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ø²Ö¤È¤æ¤á¡Ù24¹æ¡Ê11·î20Æü¡ÎÌÚ¡ÏÈ¯Çä¡Ë¤«¤é3¹æÏ¢Â³ÈÖ³°ÊÔÏ¢ºÜ·èÄê!!!
¢£ºÇ½ª²óµÇ°¡ª¡Ö¡Ø´é¤À¤±¤¸¤ã¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡ÙÂ´¶ÈµÇ°¥¢¥¯¥ê¥ë¥Õ¥©¥È¥Ñ¥Í¥ë¡×¤ò50Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¡ª
±þÊç¤Î¾ÜºÙ¤ÏÉ¬¤ºËÜ»ï¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã±þÊçÄùÀÚ¡ä2025Ç¯10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡
¢¨ÅöÆü¾Ã°õÍ¸ú
¢¨»æÈÇ¸ÂÄê´ë²è¤Ç¤¹¡£ÅÅ»ÒÈÇ¤Ë¤Ï±þÊç·ô¤ÏÉÕÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¸ý³¨¤Ë¤Ï¡Ö´é¤À¤±¤¸¤ã¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×Ì¾¥·ー¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î·ë²ÌÈ¯É½¤ò·ÇºÜ¡ª
5Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÏ¢ºÜ¤ÎÃæ¡¢Ì¾¥·ー¥ó¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä???
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´»²²Ã¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¢ö
¤Õ¤í¤¯¤Ï¡Ö¡Ø´é¤À¤±¤¸¤ã¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡ÙÂ´¶È¥¢¥ë¥Ð¥àÉ÷¥á¥â¥ê¥¢¥ëBOOK¡¡by°ÂºØ¤«¤ê¤ó¡×¤Ä¤¡ª
¤Õ¤í¤¯¡Ö¡Ø´é¤À¤±¤¸¤ã¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡ÙÂ´¶È¥¢¥ë¥Ð¥àÉ÷¥á¥â¥ê¥¢¥ëBOOK¡¡by°ÂºØ¤«¤ê¤ó ¡×
É½»æ¥¤¥é¥¹¥ÈÉÁ¤¤ª¤í¤·¡ªÈëÂ¢¤ªÊõ¥é¥Õ¤ä¸¸¤Î½é´üÀßÄêÅùÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª
¥Õ¥¡¥óÉ¬¼û¤Î£±ºý¤Ç¤¹¡ª
ÂÔË¾¤ÎHC1´¬Âç¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª¡ÖÎø¤¹¤ëÅ·»È¤Ïºá¿¼¤¤¡×¡Ê¼ò°æ¤æ¤«¤ê¡Ë¤¬¥«¥éー¤Ä¤¤ÇÅÐ¾ì¡ª
¥«¥éー¤Ä¤¡ÖÎø¤¹¤ëÅ·»È¤Ïºá¿¼¤¤¡×¡Ê¼ò°æ¤æ¤«¤ê¡Ë
¥ß¥½¥é¤¿¤Á¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡¡¼¡¤Ê¤ë¹Ô»ö¤Ï――!?
¢£X¤Ë¤Æ1´¬È¯ÇäµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅÃæ¡ª
¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ï¡Ø²Ö¤È¤æ¤á¡Ù¸ø¼°X¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø²Ö¤È¤æ¤á¡Ù¸ø¼°X¡¡https://x.com/HanaYume
¡ÖHC¡ØÎø¤¹¤ëÅ·»È¤Ïºá¿¼¤¤¡ÙÈ¯ÇäµÇ°¡ª¥¦¥£¥ëÍÍ¤Ë´¶ÁÛ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¢ö¡×¡¡by¼ò°æ¤æ¤«¤ê
¥«¥éーµ»ö¡ÖHC¡ØÎø¤¹¤ëÅ·»È¤Ïºá¿¼¤¤¡ÙÈ¯ÇäµÇ°¡ª¥¦¥£¥ëÍÍ¤Ë´¶ÁÛ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¢ö¡×¡¡by¼ò°æ¤æ¤«¤ê
òí±Û¤¯¤ó¤Ð¤ê¤ÎÈþÎï¤µ¤ò¸Ø¤ëÂç¿Íµ¤¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥äー¤Î¥¦¥£¥ëÍÍ¤Ë¡ÖÎø¤¹¤ëÅ·»È¤Ïºá¿¼¤¤¡×1´¬¤òÆÉ¤ó¤ÇÄº¤¤Þ¤·¤¿¡ª
HC¡ÖÎø¤¹¤ëÅ·»È¤Ïºá¿¼¤¤¡×¡Ê¼ò°æ¤æ¤«¤ê¡Ë1´¬
¡ÖÎø¤¹¤ëÅ·»È¤Ïºá¿¼¤¤¡× 1´¬
¢£Ãø¼ÔÌ¾¡§ ¼ò°æ¤æ¤«¤ê
¢£ISBN¥³ー¥É¡§9784592225461
¢£¥·¥êー¥ºÌ¾¡§²Ö¤È¤æ¤á¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹
¢£Äê²Á¡§594±ß¡ÊËÜÂÎ540±ß¡ÜÀÇ10%¡Ë
Å·»È¤Î¤¤¤ëÀ¤³¦¡£
Í§Ã££°¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¡¦ÇòÄ»¥ß¥½¥é¤Ï¡¢Í¥½¨¤ÊÅ·»È¤Ë¤Î¤ßÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¡ÖÅ·»È¤Î¤ï¤Ã¤«¡×³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¡¢Æü¡¹¿¿ÌÌÌÜ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Ä¶Èþ·Á¤Ç¥¯ー¥ë¤Ê¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¡¦òí±Û¥«¥Ê¥Ç¤È¶¦¤ËÀ¸ÅÌ²ñ¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡ª
¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼·¤Ä¤ÎÂçºá¤ÈÂÐ±þ¤·¤¿Íß¤ò»ý¤Ä¡¢Ä¶Íß¿¼Å·»ÈÃ£¤Î½¸¤Þ¤ê¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¼·ºáÀ¸ÅÌ²ñ¡×¤Ç――!?
¥«¥Ã¥×¥ë¤¬ÊÔ¤¤¤è¤¤¤è¥¹¥¿ー¥È¡ª¡Ö»³ÅÄ¤Î³ØµéÆü»ï¡×¡ÊÀÄ³¤ÎÜ°Í¡Ë¤¬¥«¥éー¤Ä¤¤ÇÅÐ¾ì¡ª
¥«¥éー¤Ä¤¡Ö»³ÅÄ¤Î³ØµéÆü»ï¡×¡ÊÀÄ³¤ÎÜ°Í¡Ë
¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡¢Ï¢ºÜºÆ³«¡ª¥«¥Ã¥×¥ëÊÔ¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¹¡ª
HCºÇ¿·3´¬¤ÏÂç¹¥É¾È¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡ª
¢£HCºÇ¿·3´¬È¯ÇäµÇ°¡ª¡Ö»³ÅÄ¤Î³ØµéÆü»ïÉ÷¥¯¥ê¥¢¤·¤ª¤ê4¼ï¡×200Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¡ª
±þÊç¤Î¾ÜºÙ¤ÏÉ¬¤º»æÈÇ½éÈÇÂÓ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã±þÊçÄùÀÚ¡ä2025Ç¯10·î20Æü¡Ê·î¡Ë¡¡
¢¨ÅöÆü¾Ã°õÍ¸ú
¢¨»æÈÇ¸ÂÄê´ë²è¤Ç¤¹¡£ÅÅ»ÒÈÇ¤Ë¤Ï±þÊç·ô¤ÏÉÕÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
HC¡Ö»³ÅÄ¤Î³ØµéÆü»ï¡×¡ÊÀÄ³¤ÎÜ°á¡Ë3´¬
¡Ö»³ÅÄ¤Î³ØµéÆü»ï¡× 3´¬
¢£Ãø¼ÔÌ¾¡§ ÀÄ³¤ÎÜ°Í
¢£ISBN¥³ー¥É¡§9784592225478
¢£¥·¥êー¥ºÌ¾¡§²Ö¤È¤æ¤á¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹
¢£Äê²Á¡§594±ß¡ÊËÜÂÎ540±ß¡ÜÀÇ10%¡Ë
¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡¡ËÜÅö¤Ï£²¿Í¤À¤±¤¬¤¤¤¤¤·¡×Â¼ÅÄ¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Îø¤À¤È¼«³Ð¤·¤¿»³ÅÄ¡£
½é¤á¤Æ¤ÎÎø¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Þ¤¯¤ê!?
°ìÊý¡¢Â¼ÅÄ¤â¿´¶¤ËÊÑ²½¤¬¡Ä¡£
¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹ÂÇ¤Á¾å¤²¡¢°ì½ï¤Ë¥é¥ó¥Á¡¢»³ÅÄ²È¤Ç¤¿¤³¾Æ¤¥Ñー¥Æ¥£ーetc¡Ä
¥É¿¿ÌÌÌÜÅ·Á³¥¬ー¥ë¡ß½÷¹¥¤¥Á¥ã¥é¥Üー¥¤¤ÎÆÌ±úÀÄ½Õ¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡ª
¡Ú²Ö¤È¤æ¤á25Ç¯20¹æ¡Û
¡üËè·î£µÆü¡¦20ÆüÈ¯Çä
¡üÈ½·¿¡§B5È½
¡üÄê²Á¡§470±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒÇòÀô¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄÃ¸Ï©Ä®2-2-2
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¹âÌÚÌ÷Ê¸
ÀßÎ©¡§1973Ç¯12·î1Æü
URL¡§https://www.hakusensha.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§»¨»ï¡¦½ñÀÒ¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦Ê¸¸Ë¡¦³¨ËÜ¡¦¥¢¥×¥ê¡¦ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Ê¤É