¡Ö2025¹ÓÀîÀþ¤ÎÆü¡×µ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´16Ëç)

ÅìµþÅÔ

ÅìµþÅÔ¸òÄÌ¶É¤Ç¤Ï¡¢10·î1Æü¤Î¡Ö¹ÓÀîÀþ¤ÎÆü¡×¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡Ö2025¹ÓÀîÀþ¤ÎÆü¡×µ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯ÅÔÆâ¤òÁö¤ëÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¡ÖÅìµÞÀ¤ÅÄÃ«Àþ¡×¤ò±¿¹Ô¤¹¤ëÅìµÞÅÅÅ´¤¬¡¢¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤Î¤ë¤ë¤ó¡×¤È¤È¤â¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£ÅÔ±Ä¸òÄÌ¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤ËÅìµÞÀþ¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡Ö¤È¤¢¤é¤ó¡¦¤ß¤ó¤¯¤ë¡¦¤Î¤ë¤ë¤ó»£±Æ²ñ¡×¡Ê»öÁ°ÃêÁªÀ©¡Ë¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£


¤Þ¤¿¡¢¼ÖÎ¾»£±Æ²ñ¤Î¤Û¤«¤Ë±¿Å¾Âæ¸«³Ø¡Ê¤ª»ÒÍÍÂÐ¾Ý¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤ÏºÂ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤±¿Å¾Âæ¤Çµ­Ç°»£±Æ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£


¤µ¤é¤Ë¡¢¹©¾ì¸«³Ø¤äµ°Î¦ºî¶È¼Ö¤ÎÅ¸¼¨¡¢Æ§ÀÚ¼×ÃÇ´ï¤ÎÆ°ºî¼Â±é¡¢¹ÂÉÕ¤­¥ìー¥ë¤ÎÅ¸¼¨Åù¤ÎÅÔÅÅ¤ÎÊÝ¼éºî¶È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥³ー¥Êー¡¢ÅÔ±Ä¸òÄÌ¤äÅ´Æ»Â¾¼Ò¤ÎÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä¥³ー¥Êー¡¢ÅÔÅÅ¥µ¥Ýー¥¿ー¥º¥³ー¥Êー¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Î¤´Íè¾ì¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£




£±¡¡Æü¡¡¡¡»þ


ÎáÏÂ£·Ç¯10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡11¡§00～15¡§00¡ÊºÇ½ªÆþ¾ì14¡§30¡Ë¡¡


¢¨±«Å··è¹Ô¡¦¹ÓÅ·Ãæ»ß



£²¡¡²ñ¡¡¡¡¾ì


¹ÓÀî¼Ö¸Ë¡Ê¹ÓÀî¶èÀ¾Èøµ×£¸-33-£·¡Ë


Åìµþ¤µ¤¯¤é¥È¥é¥à¡Ö¹ÓÀî¼Ö¸ËÁ°¡×ÄäÎ±¾ì²¼¼Ö¤¹¤°


¡ÚÃí¡Û²ñ¾ì¤Ë¤ÏÃó¼Ö¾ì¡¢ÃóÎØ¾ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤´Íè¾ì¤ÎºÝ¤ÏÅìµþ¤µ¤¯¤é¥È¥é¥à¡ÊÅÔÅÅ¹ÓÀîÀþ¡Ë¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£



£³¡¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¡¡¡¡


¡Ê£±¡Ë ¤È¤¢¤é¤ó¡¦¤ß¤ó¤¯¤ë¡¦¤Î¤ë¤ë¤ó»£±Æ²ñ


Åìµþ¤µ¤¯¤é¥È¥é¥à¡ÊÅÔÅÅ¹ÓÀîÀþ¡Ë¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤È¤¢¤é¤ó¡×¡¢ÅÔ¥Ð¥¹¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤ß¤ó¤¯¤ë¡×¡¢ÅìµÞÀþ¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤Î¤ë¤ë¤ó¡×¤È»£±Æ¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¡¡


ÃêÁª¤Ë¤è¤ë»öÁ°¿½¹þÀ©¤Ç¤¹¡£¤ª¿½¹þ¤ßµÚ¤Ó¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÅìµþÅÔÅÅ¤µ¤ó¤Ý¡×¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È


¡Êhttps://toden-arakawasen.tokyo-np.co.jp/2025_arakawasennohi/¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£



ÅìµþÅÔÅÅ¤µ¤ó¤Ý

¢£¿½¹þ´ü´Ö¡§ÎáÏÂ£·Ç¯£¹·î19Æü¡Ê¶â¡Ë～ÎáÏÂ7Ç¯10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë23»þ59Ê¬¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡


¢£»£±Æ»þ´Ö¤ÈÅÐ¾ì¤¹¤ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¡¡¡


¡¡£±.12:40～¡¡¤È¤¢¤é¤ó¡¦¤Î¤ë¤ë¤ó


¡¡£².13:20～¡¡¤È¤¢¤é¤ó¡¦¤ß¤ó¤¯¤ë


¡¡£³.14:00～¡¡¤ß¤ó¤¯¤ë¡¦¤Î¤ë¤ë¤ó¡¡¡¡¡¡


¢¨³Æ²ó15Ì¾ÍÍ¡¡


¢¨ÅöÁªÈ¯É½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅöÁª¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤Ï¥áー¥ë¤Ë¤ÆÎáÏÂ£·Ç¯10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¤ËÄÌÃÎ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£






¡Ê£²¡Ë¼ÖÎ¾»£±Æ²ñ


ÅÔÅÅ8900·Á¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¼ÖÎ¾¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£


¢¨»£±Æ¤ÏÆþ¤ìÂØ¤¨À©¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½é²ó»£±Æ¤Ï11:00³«»ÏÍ½Äê¤Ç¤¹¡£


¢¨ÅöÆü¤Î±¿¹Ô¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢Í½Äê¤·¤¿¼ÖÎ¾¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£


¢¨¼ÖÆâ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£



ÅÔÅÅ8900·Á¼ÖÎ¾

¡Ê£³¡Ë±¿Å¾Âæ¸«³Ø¡¡¢¨¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î¤ª»ÒÍÍ¸ÂÄê¡ÊÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼²Ä¡Ë


ÅÔÅÅ9000·Á¤Î±¿Å¾Âæ¤ò¸«³Ø¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£µ­Ç°¼Ì¿¿¤â¤ª»£¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£


¢¨ÅöÆü¤Î±¿¹Ô¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢Í½Äê¤·¤¿¼ÖÎ¾¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£



ÅÔÅÅ9000·Á¼ÖÎ¾

¡Ê£´¡Ë¼ÖÎ¾¹©¾ìÆâ¸«³Ø


ÉáÃÊÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¹©¾ìÆâ¤ÎÍÍ»Ò¤äÉôÉÊ¤Ê¤É¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£



¼ÖÎ¾¹©¾ìÆâ¸«³Ø

¡Ê£µ¡ËÂÎ¸³¥³ー¥Êー¡¡¢¨¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î¤ª»ÒÍÍ¸ÂÄê¡ÊÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼²Ä¡Ë


¥Ñ¥ó¥¿¥°¥é¥Õ¤Ê¤ÉÌÏµ¼ÁõÃÖ¤ÎÁàºîÂÎ¸³¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£


¡Ê£¶¡Ëµ°Î¦Î¾ÍÑ²ÍÀþºî¶È¼Ö¤ÎÅ¸¼¨



µ°Î¦Î¾ÍÑ²ÍÀþºî¶È¼Ö¤ÎÅ¸¼¨

¡Ê£·¡ËÆ§ÀÚ¼×ÃÇµ¡¤Î¼Â±é¡¡¢¨¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î¤ª»ÒÍÍ¸ÂÄê¡ÊÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼²Ä¡Ë


Æ§ÀÚ¼×ÃÇµ¡¤ÎÆ°ºî¼Â±é¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£


¡Ê£¸¡ËÊÝÀþ£Ð£Ò¥³ー¥Êー


¹ÂÉÕ¤­¥ìー¥ë¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£


ÎáÏÂ6Ç¯9·î¡¢¾¼ÏÂ11Ç¯Åö»þ¤Î39·ÏÅý¡ÊÁá°ðÅÄ～±¹¶¶¡Ë¤ÎÏ©Àþ¤È¤·¤ÆÉßÀß¤µ¤ì¤¿ÉßÀÐ¤È¥ìー¥ë¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£


º£²ó¤Ï¤½¤ì¤é¤òºÆ¹½À®¤·¡¢Åö»þ¤Îµ°Æ»¤òºÆ¸½¤·¤¿¤â¤Î¤òÅ¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¡Ê£¹¡ËÅÔÅÅ¥°¥Ã¥º¡¦ÅÔ¥Ð¥¹¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¥³ー¥ÊーÅÔÅÅ¡¦ÅÔ¥Ð¥¹¤Î¼ÖÎ¾¥°¥Ã¥º¤ä¡¢¿Íµ¤¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤È¤¢¤é¤ó¡¦¤ß¤ó¤¯¤ë¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£


º£²ó¤Ï¡¢¹ÓÀîÀþ¤ÎÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç½é¤á¤Æ¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¡Ê£±²ó500±ß¡Ë¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£¼ÖÎ¾¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥­ー¥Û¥ë¥Àー¡ÊÁ´£·¼ï¡Ë¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç½Ð¤Æ¤­¤Þ¤¹¡£


¢¨¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£


¡Ê10¡ËÅ´Æ»Â¾¼Ò¥³ー¥Êー


JRÈøµ×±Ø¡¿ÅìµÞÅÅÅ´¡¿Ä¸»ÒÅÅÅ´


¡Ê11¡ËÅÔÅÅ¥µ¥Ýー¥¿ー¥ºµÚ¤Ó±èÀþ¾¦Å¹¥Öー¥¹


La Maison du Ange((¥é ¥á¥¾¥ó ¥É¥¥ ¥¢¥ó¥¸¥§)/ÅÔÅÅ¤â¤Ê¤«ËÜÊÞ¡Ö²Û¾¢ÌÀÈþ¡×/¤à¤µ¤·¤Î¤¢¤é¤ì/Å´Æ»ÌÏ·¿¡¡¤Î¤¾¤ß²ñ/Å´Æ»½ñµÜ¶¶/ÆÁ±É¾¦»ö


¢¨½ÐÅ¸¼Ô¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£


¡Ê12¡Ë¡ÖÅìµþ¤µ¤¯¤é¥È¥é¥à¡ÊÅÔÅÅ¹ÓÀîÀþ¡Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¾è¼Ö·ô¡×Ï¢·È´ë²è


¡ÖÅìµþ¤µ¤¯¤é¥È¥é¥à¡ÊÅÔÅÅ¹ÓÀîÀþ¡Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¾è¼Ö·ô¡×¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤­¡¢¥Á¥±¥Ã¥È²èÌÌ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ä¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



Åìµþ¤µ¤¯¤é¥È¥é¥à¡ÊÅÔÅÅ¹ÓÀîÀþ¡Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¾è¼Ö·ô

¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥°¥Ã¥º¡Ê¤È¤¢¤é¤ó¥·ー¥ë¡Ë¢¨¥Á¥±¥Ã¥È²èÌÌ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È

¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥°¥Ã¥º¡Ê¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡¡A4¥µ¥¤¥º¼ýÇ¼²Ä¡Ë¢¨¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨¥¢¥ó¥±ー¥È¤´²óÅú¤ÎÊý¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È

Åìµþ¤µ¤¯¤é¥È¥é¥à¡ÊÅÔÅÅ¹ÓÀîÀþ¡Ë¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¾è¼Ö·ô¤Ï¡¢RYDE³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥¢¥×¥ê¡ÖRYDE PASS¡×¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¤´¹ØÆþ¤ÎºÝ¤Ï¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡¢Google Pay¡¢Apple Pay¡¢PayPay¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Î·èºÑ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


¤³¤Á¤é¤ÎÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¤Þ¤¿¤ÏURL¤è¤ê¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£


URL¡§ https://app.pass.ryde-go.com/XJHv/skrpr2


Google Pay ¤Ï Google LLC ¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£Apple Pay¤Ï¡¢Apple Inc.¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£



RYDE¡¡PASS

£´¡¡¿·È¯Çä¥°¥Ã¥º


ÅÔÅÅ¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¿·¾¦ÉÊ¤òÀè¹ÔÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¡Ê£±¡Ë¤È¤¢¤é¤óID¥«ー¥É¥Û¥ë¥Àー¡¡1,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¡Ê£²¡ËÅìµþ¤µ¤¯¤é¥È¥é¥à¡ÊÅÔÅÅ¹ÓÀîÀþ¡ËID¥«ー¥É¥Û¥ë¥Àー¡¡1,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¡Ê£³¡Ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥­ー¥Û¥ë¥Àー¤È¤¢¤é¤ó¡Ê¹¥¤­¤Ê¤¿¤Ù¤â¤Î¡Ë¡¡500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë



¤È¤¢¤é¤óID¥«ー¥É¥Û¥ë¥Àー

Åìµþ¤µ¤¯¤é¥È¥é¥à¡ÊÅÔÅÅ¹ÓÀîÀþ¡ËID¥«ー¥É¥Û¥ë¥Àー

¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥­ー¥Û¥ë¥Àー¤È¤¢¤é¤ó¡Ê¹¥¤­¤Ê¤¿¤Ù¤â¤Î¡Ë

£µ¡¡Â÷»ù¥µー¥Ó¥¹¤Î¤´°ÆÆâ¡ÊÍøÍÑÎÁÌµÎÁ¡¦ÀèÃå¤Ç¤Î¤´ÍøÍÑ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë


¡Ê£±¡ËÆü»þ¡§ÎáÏÂ£·Ç¯10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë11:00～15:00


¡Ê£²¡Ë¾ì½ê¡§¹ÓÀîÅÅ¼Ö±Ä¶È½ê¡¡£²³¬


¡Ê£³¡ËÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§6¤«·î¤«¤é¾®³Ø¹»½¢³ØÁ°¤Þ¤Ç¡¡


¡Ê£´¡Ë»öÁ°¿½¹þÊýË¡


¢£¤ª¿½¹þÀè¡§¥³¥ó¥Ó¥¹¥Þ¥¤¥ë³ô¼°²ñ¼Ò


¢£»öÁ°¿½¹þ´ü´Ö¡§ÎáÏÂ£·Ç¯£¹·î19Æü¡Ê¶â¡Ë～ÎáÏÂ£·Ç¯10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¸áÁ°£¹»þ59Ê¬¤Þ¤Ç


¢£¤ª¿½¹þÀè¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§smile.gh@combi.co.jp


¡¦¥áー¥ë·ïÌ¾¤Ë¡Ö10/19¹ÓÀîÀþ¤ÎÆü¥¤¥Ù¥ó¥ÈÂ÷»ù¥µー¥Ó¥¹¿½¹þ¡×¤È¤´µ­ºÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¡¦¥áー¥ëËÜÊ¸¤Ë°Ê²¼¤ÎÆâÍÆ¤ò¤´µ­Æþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£


£±.¿½¹þ¼Ô»áÌ¾ £².¶ÛµÞÏ¢ÍíÀè £³.¤ª»Ò¤µ¤Þ»áÌ¾ £´.¤ª»Ò¤µ¤ÞÇ¯Îð £µ.¿Í¿ô £¶.¤´ÍøÍÑ»þ´Ö


¢¨Äê°÷¤ËÅþÃ£¼¡Âè¡¢¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¶õ¤­¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë²ÄÇ½À­¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²ñ¾ìÆâ¤ÎÁí¹ç°ÆÆâ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤ªÀ¼¤¬¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¡Ú¤ª´ê¤¤¡Û


£±.²ñ¾ìÆâ¤Î°ÂÁ´¤Ë¤Ï½½Ê¬ÇÛÎ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹©¾ìÆâ¤Ê¤É¤ÏÂ­¾ì¤Î°­¤¤²Õ½ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª»ÒÍÍÏ¢¤ì¤ÎÊý¤ÏÆÃ¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Î©Æþ¶Ø»ß¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¾åµ­¤Î¤´°ÆÆâµÚ¤Ó·¸°÷¤Î»Ø¼¨¤ò¤ª¼é¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä¡¢Åö¶É¤¬´í¸±¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î»²²Ã¤ò¤´±óÎ¸¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£


£².¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤«¤é¹ÓÀî¼Ö¸ËÁ°ÄäÎ±¾ì¤ò¹Ô¤­Íè¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¸òÄÌ¥ëー¥ë¤ò¼é¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£


£³.²ñ¾ìÆâ¤ÏÁ´ÌÌ¶Ø±ì¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²ñ¾ìÆâ³°¤ËµÊ±ì½ê¤Î¤´ÍÑ°Õ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£


¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤´Íý²ò¤È¤´¶¨ÎÏ¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


£´.ÅöÆü¤ÏÊóÆ»´Ø·¸¤Î¼èºàµÚ¤Ó»£±Æ¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤Î¤¦¤¨¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£


£µ.²ñ¾ì¤Îº®»¨¤Ë¤è¤ê¡¢Æþ¾ìµ¬À©¤ò¤«¤±¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£