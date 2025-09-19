¡Ú»öÌ³¿¦¤Î¿Í»öÉ¾²ÁÆÃ½¸¡Û¿Í»öÉ¾²Á¥é¥ÜÆâ¤Ç¡Ö»öÌ³¿¦ ¿Í»öÉ¾²Á¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò¥ªー¥×¥ó¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥á¥Ç¥£¥¢¥é¥Ü¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§×¢À¥µÁ·û¡Ë¤Ï¡¢¿Í»öÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¾ðÊó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¿Í»öÉ¾²Á¥é¥Ü¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»öÌ³¿¦¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿ÆÃÀß¥Úー¥¸¡Ö»öÌ³¿¦¤Ë´Ø¤¹¤ë¿Í»öÉ¾²Á¥Úー¥¸¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢»öÌ³¿¦¤Î¿Í»öÉ¾²Á¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤äÀ©ÅÙÀß·×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¡¢É¾²Á¥·ー¥È¤Î½ñ¤Êý¤ä¥³¥á¥ó¥ÈÎã¤Ê¤É¤ò¤Þ¤È¤á¤¿µ»ö¡ÖÁ´5Áª¡×¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í»öÉ¾²Á¥é¥Ü¤È¤Ï¡©
¡Ö¿Í»öÉ¾²Á¥é¥Ü¡×¤È¤Ï¡¢¿Í»öÀ©ÅÙ¤½¤Î¤â¤Î¤òÀß·×¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âè»°¼Ô¤«¤é¤ÎµÒ´ÑÅª¤ÊÉ¾²Á¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¿®ÍêÀ¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¿Í»öÉ¾²Á¡×¤ËÆÃ²½¤·¤¿¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ëÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£
³Æ¼ïSaaS¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°´ë¶È¤Î¾Ò²ð¡¢À©ÅÙÀß·×¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¡¢Æ³Æþ»öÎã¤Ë²Ã¤¨¡¢¿Í»öÉ¾²Á¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¤«¤é¿¦¼ïÊÌ¤ÎÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¼è¤ê¾å¤²¡¢¸½¾ì¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÀß¥Úー¥¸¤Î³µÍ×
¿Í»öÉ¾²Á¥é¥Ü¤ÇÀ©ºî¤·¤¿¡Ö»öÌ³¿¦ ¿Í»öÉ¾²Á¡×ÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Æー¥Þ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- »öÌ³¿¦¤Î¿Í»öÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¤ÎÆÃÄ§¤ä¥³¥á¥ó¥ÈÎã
- É¾²Á¹àÌÜ¤ä´ð½à¤Î¶ñÂÎÎã¡ÊÀµ³ÎÀ¡¢¥¹¥Ôー¥É¡¢¸ÜµÒÂÐ±þ¡¢¥Áー¥àÏ¢·È¡¢²þÁ±Äó°Æ¤Ê¤É¡Ë
- ¼«¸ÊÉ¾²Á¡¦¾å»ÊÉ¾²Á¤ÎµÆþÎã
- É¾²ÁÀ©ÅÙ¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È
- »öÌ³¿¦¤ÎÌÜÉ¸ÀßÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»öÌ³¿¦¿Í»öÉ¾²Á¤ÎÆÃ½¸µ»ö
¢§»öÌ³¿¦¤Î¿Í»öÉ¾²Á¤Î½ñ¤Êý¡ÃÉ¾²Á¹àÌÜ¡¦ÌÜÉ¸ÀßÄê¡¦¥·ー¥È³èÍÑÎãÊ¸¤òÅ°Äì²òÀâ
https://jinjihyouka-lab.jp/how-to-write-personnel-evaluation-for-administrative-staff
¢§»öÌ³¿¦¤ÎÌÜÉ¸ÀßÄê¤È¤Ï¡©¸ú²ÌÅª¤ÊÊýË¡¤ÈÎãÊ¸¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¡ÚÌµÎÁ¥Æ¥ó¥×¥ìー¥ÈÉÕ¤¡Û
https://jinjihyouka-lab.jp/goal-setting-for-administrative-staff/
¢§»öÌ³¿¦¤Î¿Í»öÉ¾²Á¥³¥á¥ó¥ÈÎãÊ¸¤ÈÌÜÉ¸¤Î½ñ¤Êý¡Ã¶ÈÌ³²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È²òÀâ
https://jinjihyouka-lab.jp/sample-comments-for-personnel-evaluating-administrative-staff-and-how-to-write-goals/
¢§»öÌ³¿¦¤Î¿Í»öÉ¾²Á¥·ー¥È¤È¤Ï¡©¡ÃÉ¾²Á´ð½à¡¦ÌÜÉ¸ÀßÄê¡¦ÎãÊ¸¤Þ¤ÇÅ°Äì²òÀâ
https://jinjihyouka-lab.jp/what-is-an-administrative-staff-personnel-evaluation-form/
¢§»öÌ³¿¦¤ÏÉ¾²Á¤µ¤ì¤Ê¤¤¡©ÍýÍ³¤È¿Í»öÉ¾²Á¤Ç´èÄ¥¤ê¤òÀµ¤·¤¯ÅÁ¤¨¤ëÊýË¡¤òÅ°Äì²òÀâ
https://jinjihyouka-lab.jp/are-administrative-jobs-undervalued/
¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
Ì¾¾Î¡§¿Í»öÉ¾²Á¥é¥Ü
ÆâÍÆ¡§¿Í»öÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¤Ë´Ø¤¹¤ë²òÀâµ»ö¡¢Æ³Æþ»öÎã¡¢ÀìÌç²È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤òÄó¶¡
¥ê¥êー¥¹³«»Ï¡§2025Ç¯8·î
¾ÜºÙ¡§https://jinjihyouka-lab.jp/
